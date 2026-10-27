Baires Fly, la empresa que sacó a Flávio Bolsonaro del país, está involucrada en la causa ANDIS y voló con Chiqui Tapia

La Dirección Nacional de Migraciones confirmó en la madrugada de este miércoles lo que el martes había negado: Flávio Bolsonaro pasó por la Argentina. Según un comunicado publicado a las 2.01, a las 22.50 del martes 27 el senador brasileño entró por el puente internacional Tancredo Neves, en Puerto Iguazú, junto a su esposa, Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro, y sus hijas Carolina y Luiza, “con documentación hábil de viaje sin ningún impedimento legal para el ingreso al país”. A las 23.30, informó el organismo, “la comitiva ingresante abordó un vuelo privado despachado por la compañía Baires Fly S.A con destino a la ciudad de Guayaquil, Ecuador, según se informó en el plan de vuelo”.

El avión que quedó en el centro de la versión sobre la salida de Flávio Bolsonaro de Brasil tiene historia propia en la Argentina. El Gulfstream G400 matrícula LV-JQW pertenece a Baires Fly S.A., una empresa de vuelos chárter con base en Aeroparque. La firma está bajo la lupa judicial en la causa por las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). En diciembre pasado, ese mismo jet llevó al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, al sorteo del Mundial en Washington. Desde la medianoche del lunes estuvo estacionado en la plataforma del aeropuerto internacional de Puerto Iguazú.

Según pudo saber PERFIL, Baires Fly pidió a la Aduana y a Migraciones, a las 0.30 de este martes 27, la salida del LV-JQW hacia Estados Unidos a las 2, con tres tripulantes y cuatro pasajeros. La empresa no llegó a presentar el plan de vuelo ni el registro de pasajeros: al rato canceló el vuelo, que nunca salió. El avión había llegado desde Aeroparque. Cuatro fueron también los pasajeros que, según Migraciones, cruzaron la frontera casi 22 horas después: Flávio, su esposa y sus dos hijas.

El martes al mediodía, Migraciones había informado que “no registra ingreso alguno de Flavio Bolsonaro a la República Argentina”. Tras los controles sobre la aeronave y la tripulación, también había constatado “que la documentación de la empresa se encuentra en regla y no se presentó ningún plan de vuelo que incluya a la familia Bolsonaro”. Ante una consulta de Bloomberg, la vocería presidencial había negado que el senador hubiera entrado al país. Las dos afirmaciones eran ciertas a esa hora, pero dejaron de serlo esa misma noche. El comunicado de la madrugada no precisa si el vuelo que despachó Baires Fly fue el del LV-JQW ni por qué el organismo decidió informarlo a las 2 de la mañana.

La ruta del vuelo de Baires Fly desde Buenos Aires a Puerto Iguazú, este lunes. | Crédito: https://www.flightradar24.com/

El historial del LV-JQW en Flightradar24 registra cerca de 290 movimientos entre fines de octubre de 2025 y este lunes. Su punto de operación más frecuente fuera del país es el aeropuerto ejecutivo de Fort Lauderdale, en Florida, que aparece en 91 tramos, casi un tercio del total. Lo siguen Aeroparque, San Fernando y Guayaquil, en Ecuador, con 32 tramos. Guayaquil funciona como escala técnica: en el último año, ninguno de los vuelos que salieron de Buenos Aires hacia Estados Unidos lo hizo sin parar. Es el mismo destino que figura en el plan de vuelo con el que salió Bolsonaro. Aeroparque está a unos 7.100 kilómetros de Miami, en el límite de la autonomía de un G400. Puerto Iguazú está 700 kilómetros más cerca. El propio registro muestra que desde la Triple Frontera el viaje es posible sin escalas: el 31 de marzo el avión voló directo de Foz do Iguaçu a Fort Lauderdale en ocho horas y cuarto.

El historial también confirma el viaje de Tapia. En diciembre de 2025, el diario Clarín reveló que el titular de la AFA había usado el LV-JQW, alquilado a Baires Fly, para viajar al sorteo del Mundial. El registro coincide fecha por fecha. El 30 de noviembre el jet voló de San Fernando a Lima y de ahí a Fort Lauderdale. El 4 de diciembre hizo Fort Lauderdale–Washington, en la víspera del sorteo. El 6 regresó a Florida, y el domingo 7 bajó a Guayaquil para aterrizar en Ezeiza a las 11.29. No es el único avión de Baires Fly en la agenda del dirigente. Según La Nación, este mes Tapia viajó al Consejo de la FIFA en Zúrich en el Gulfstream V LV-KAX, de la misma flota. Ese avión llevó a Javier Milei a Nueva York tras el balotaje de 2023.

Claudio Tapia viajó al sorteo del último mundial en el avión de Baires Fly que quedó bajó la lupa por el supuesto ingreso de Flávio Bolsonaro a la Argentina.

La empresa Baires Fly está además involucrada en la causa ANDIS a partir de un dictamen de Franco Picardi. El fiscal señaló a Baires Fly y a Sergio Mastropietro, exsocio de Fred Machado, como “cabeceras del lavado” del dinero de los sobreprecios en las compras de la agencia. El mecanismo eran facturas por “compra de kilómetros nacionales” y horas de vuelo, emitidas después de transferencias de droguerías y laboratorios proveedores. El juez Sebastián Casanello ordenó un embargo de más de 7.000 millones de pesos. En febrero, la Cámara Federal porteña lo consideró excesivo y ordenó recalcularlo. La empresa no está imputada como persona jurídica. Mastropietro niega los hechos y sostiene que su vínculo era con otra firma, Baires Jets. La causa está hoy en manos del juez Ariel Lijo. Como reveló elDiarioAR, la cartera de clientes de los aviones de Luis Grande, dueño formal de Baires Fly, incluyó a Milei, Mauricio Macri, Alberto Fernández y Susana Giménez, entre otros.

Brasil es la otra pata de la rutina del LV-JQW. En el último año, 43 tramos tocaron aeropuertos brasileños: Río de Janeiro, San Pablo, Brasilia, Porto Alegre, Florianópolis, Campinas, Natal, Foz do Iguaçu y el aeródromo ejecutivo de São Roque, en el interior paulista. Hubo puentes directos con Estados Unidos, como San Fernando–Brasilia–Orlando el 3 de enero. El último vuelo a Brasil fue el 20 de octubre, cinco días antes de la segunda vuelta: Aeroparque–Río de Janeiro, ida y vuelta en el día. Como en cualquier chárter, el registro muestra rutas y horarios, pero no quiénes viajaban.

La versión de la fuga empezó a circular en la madrugada del martes, cuando una versión periodística publicó que el senador había cruzado la frontera con su documento de identidad, válido en el Mercosur, para tomar un vuelo privado en Iguazú. Su entorno lo desmintió entonces. “No salió”, dijo el coordinador de su campaña, Rogério Marinho, al portal Metrópoles. El domingo, horas después de que Flávio perdiera ante Lula da Silva por 51,79% a 48,21%, el ministro del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes le ordenó entregar sus pasaportes y le prohibió salir del país. La medida se dictó en una causa por presunto lavado de dinero vinculada al abogado Willer Tomaz. La Policía Federal brasileña igual revisa los pasos fronterizos y consultó a las autoridades argentinas. Según el comunicado de Migraciones, el cruce no se produjo esa madrugada sino el martes a las 22.50. La orden de Moraes sobre los pasaportes no le impedía entrar a la Argentina: como ciudadano del Mercosur le alcanzaba con el documento de identidad. Para frenarlo hacía falta una restricción comunicada a las autoridades argentinas, y Migraciones aseguró que no había “ningún impedimento legal”.

Ya se sabe quiénes eran los pasajeros. Lo que todavía no se sabe es quién contrató el vuelo, por qué Baires Fly canceló la salida de la madrugada del martes y la reprogramó para la noche, si el avión fue el LV-JQW y si las autoridades argentinas le avisaron a Brasil antes de dejarlo seguir. Según el medio local Iguazú Ahora, el LV-JQW tenía una salida prevista para las 17 del martes hacia Miami. Finalmente, la comitiva de Bolsonaro despegó seis horas y media más tarde, con Guayaquil como destino declarado.