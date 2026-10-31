Axel Kicillof reunió a intendentes y se mostró dispuesto a competir en las PASO contra Cristina Kirchner y Sergio Massa

El gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se reunió en la residencia oficial con más de 40 intendentes. Durante el encuentro, expresó su decisión de definir las candidaturas en las PASO frente a otros sectores del peronismo, incluso compitiendo contra Cristina Kirchner, Sergio Massa u otros referentes respaldados por La Cámpora.

Ante unos 43 jefes comunales, el gobernador bonaerense rechazó la conformación de mesas de negociación para definir postulaciones de forma arbitraria y llamó a abrir la competencia interna. Del lado contrario, el Gobierno trabaja para alcanzar la suspensión de las PASO para el próximo año.

No es lo mismo: una encuesta muestra una diferencia si Kicillof va a un balotaje con Milei o con Bullrich

"Compitamos", expresó el mandatario provincial ante los suyos según pudo saber PERFIl, en referencia a las eventuales postulaciones de la exmandataria, a pesar de que no pueda participar por estar condenada por la Justicia, Massa o Sergio Uñac.

Según trascendió, uno de los participantes dijo que el gobernador bonaerense sostuvo que "está decidido a acordar, pero no a negociar" y se amplió: "O sea, no al 'toma y daca'. Por eso nos pidió que nos preparemos para ir a una PASO o a una interna".

"No puede ser que el futuro de nuestro espacio dependa de decisiones tomadas a dedo o de acuerdos de rosca. Si queremos construir una alternativa política con fuerza y legitimidad, tenemos que confiar en la democracia, abrir la competencia y dejar que sea la gente la que decida quiénes tienen que ser nuestros candidatos", expresó.

Reunión del gobernador bonaerense con 43 intendentes.

Desde su lugar, el gobernador bonaerense insistió en que no quiere verse involucrado en una mesa política donde se definan nombres a dedo y señaló: "Nosotros vamos a defender nuestro proyecto y nuestras ideas. Acá nadie está construyendo un proyecto personal".

Durante el encuentro Kicillof también respaldó a Gabriel Katopodis (su ministro de Infraestructura) y al intendente de La Plata, Julio Alak, para liderar el armado territorial en un contexto donde también se definirá un nuevo gobernador para la Provincia. Asimismo, los jefes comunales presentes ratificaron su pedido para avanzar con el debate sobre las reelecciones indefinidas.

Tras el encuentro con los intendentes, el gobernador bonaerense inició una gira federal donde visitará Jujuy, Chubut y Mendoza para consolidar su armado político nacional. Su primera parada en la provincia norteña fue para visitar al gobernador radical Carlos Sadir, quien lo recibió cordialmente.

La competencia con Cristina Kirchner y Axel Kicillof

En paralelo, el exministro de Economía y candidato a la presidencia en 2023 por Fuerza Patria, Sergio Massa, se encuentra activo realizando actividades y declaraciones tales como su encuentro con los rectores universitarios y sus opiniones públicas luego del triunfo de Lula da Silva en Brasil en línea con un eventual inicio de campaña para competir como candidato presidencial peronista.

Por otro lado, a pesar de no poder competir, se espera que Cristina Kirchner sostenga la idea de su postulación a la espera de una definición de un comité de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que puede tardar años. Es válido recordar que su condena judicial implica la pena de prisión y una inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos, por lo que no puede estar afiliada a ningún partido, ni votar en las elecciones, ni ser candidata ni ocupar ningún cargo.

AS/EM