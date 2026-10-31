Amplitud con la oposición en medio de duros cruces de la interna libertaria

El Senado comenzó a plasmar en el recinto la previa electoral del año que se avecina. Entre la tarde del jueves y la madrugada del viernes la Cámara Alta dejó una serie de mensajes que incomodan al Gobierno. Contrastan con las negociaciones de un oficialismo que, como sucedió en Diputados, alcanzaron nuevas mayorías para proyectos promovidos por aliados esquivos, como el radicalismo, que finalmente consiguió la media sanción del Régimen de Incentivo para Inversiones Relevantes (RIIR), una versión para operaciones hasta 12 millones de dólares que busca complementar con el régimen de beneficios fiscales promovido por la Casa Rosada, que fue bautizado como RIGI. La inicia fue promovida por el radical Eduardo Vischi, y alcanzó los 60 votos positivos y dos en contra, cuando la bancada libertaria sólo cuenta con 21. El mismo número se registró para la creación del mercado de carbono.

DAMAS DE HIERRO. Patricia Bullrich enfrentada con Nadia Márquez frente a Villarruel fortalecida.

En las 14 horas de debate también se destrabó una piedra en el zapato para la jefa de la bancada libertaria, Patricia Bullrich. Poco antes de las 2 de la mañana de este viernes también fue aprobado un paquete de cambios a la Ley de Salud Mental,en un debate de medianoche sobre los términos para las internaciones compulsivas e involuntarias. El Gobierno tuvo que ceder luego de insistir durante dos años, desde que presentó la primera iniciativa denttro de la Ley Bases. El oficialismo cedió y quedó establecido que podrán prescribirse, sin intervencion de un psicòlogo, cuando exista riesgo para la vida de la persona o de terceros. Las concesiones aceptadas dejaron un sabor agridulce en la Casa Rosada, pero ahora la pelota pasa a la Cámara de Diputados, donde los tiempos comienzan a apretar con mucha más fuerza, porque el 20 de noviembre es el último día para dictaminar y la aceleración de los tiempos comienzan a poner al oficialismo a un paso de convocar a sesiones extraordinarias, al menos hasta el 31 de diciembre.

Nuevas mayorías

Como un catalizador de las demoras acumuladas, los textos aprobados exploran la construcción de nuevas mayorías para un oficialismo que busca mostrarse menos reactivo a las propuestas de los aliados esquivos. La oposición dadora de votos y cuórum en la Cámara Alta ya no acepta más ninguneos en un momento donde la Casa Rosada los necesita mucho más que antes.

El problema son las internas del oficialismo que volvieron a quedar al desnundo en el recinto. La más solapada pero resonante fue la versión, promovida desde las entrañas de La Libertad Avanza, sobre un plan para sacar a Bullrich de la conducción de la bancada libertaria y reemplazarla por la neuquina Nadia Márquez, que hoy recibirá una visita oficial del presidente Javier Milei, y su hermana Karina, para inaugurar el auditorio del templo Jesús es Rey, congregación encabezada por Hugo Márquez, padre de la legisladora. Ambos son pastores y Márquez aparece como una aspirante a pelear por la gobernación, que ahora está en manos de Rolando Figueroa, uno de los aliados preferidos de la Casa Rosada. Hoy se sabrá hasta donde llega ese afecto, pero la previa de la visita estuvo signada por la tormenta de versiones respecto a una ofensiva del karinismo para condicionar a la senadora que más se diferencia del Presidente.

El problema son las internas del oficialismo que volvieron a quedar al desnundo en el recinto. La más solapada pero resonante fue la versión, promovida desde las entrañas de La Libertad Avanza, sobre un plan para sacar a Bullrich de la conducción de la bancada libertaria y reemplazarla por la neuquina Nadia Márquez, que hoy recibirá una visita oficial del presidente Javier Milei, y su hermana Karina, para inaugurar el auditorio del templo Jesús es Rey, congregación encabezada por Hugo Márquez, padre de la legisladora. Ambos son pastores y Márquez aparece como una aspirante a pelear por la gobernación, que ahora está en manos de Rolando Figueroa, uno de los aliados preferidos de la Casa Rosada. Hoy se sabrá hasta donde llega ese afecto, pero la previa de la visita estuvo signada por la tormenta de versiones respecto a una ofensiva del karinismo para condicionar a la senadora que más se diferencia del Presidente.

“Neutralizar a Patricia”



Una alta fuente cercana al entorno de la secretaria General de la Presidencia negó la versión, pero reconoció el interés del karinismo para “neutralizar a Patricia”. Las señales más fuertes a favor de Márquez salieron del Senado y también del terruño de la pastora que este sábado contará con un espaldarazo que podría impactar en la Cámara Alta y también en la provincia patagónica. (ver página 14).

Las especulaciones que estremecieron a la bancada libertaria quedaron en un segundo plano por otra señal que cayó pésimo en la Casa Rosada. Los jefes de todas las bancadas firmaron una resolución que fue aprobada en el recinto para invitar al papa León XIV al Congreso y también solicitarle al canciller Pablo Quirno que incluya a la vicepresidenta Victoria Villarruel a la recepción que se realizará en el Palacio Libertad para recibir al pontífice. Los hermanos Milei la dejaron afuera de todo y el recinto respaldó a la vice en medio de una dura interna que también atravesó al oficialismo y volvió a exponer a Bullrich.

Se fue el subsecretario de Ciencia y le pegó a Santilli

El subsecretario de Ciencia y Tecnología, César Oscar Lencina, presentó formalmente su renuncia indeclinable a partir del 29 de octubre de 2026, mediante una nota oficial dirigida a la titular del área, Adriana Baravalle, con copia directa al jefe de Gabinete, Diego Santilli, al tiempo que denunció presuntos maltratos. Lencina llegó al cargo el 22 de septiembre, gracias al Decreto 1056/2026 y lo abandonó con serias acusaciones.

En su planteo, que está plasmado en la dimisión, el ex funcionario habló de “las dificultades persistentes” para ejercer sus funciones debido a la “falta de una comunicación eficiente y soporte institucional”. También habló de “situaciones de destrato y desconsideración hacia el personal en el entorno de trabajo”. Aunque el funcionario se victimizó, es muy cuestionado por el recorte continuado y persistente a todo el sistema de ciencia. Algunos dicen que no quiso quedar pegado.

Otro desafío

La vice implementó un programa de asistencia para empleados del Senado con alto endeudamiento. La decisión contradice la posición de la Casa Rosada de evitar ese tipo de asistencia pública.