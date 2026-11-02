A un día de la elección en EE.UU., Milei recibió a un enviado de Trump

Javier Milei recibió este lunes al mediodía en el despacho presidencial de la Casa Rosada al rabino Yehuda Kaploun, enviado especial de Donald Trump para "Monitorear y Combatir el Antisemitismo". Del encuentro participaron el canciller Pablo Quirno, el embajador de los Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas, el asesor especial Samuel Rosner y el viceconsejero de la Embajada para Asuntos Políticos, Thomas Whitney, según informó Presidencia en un breve comunicado.

La visita se produjo en la víspera de las elecciones de medio término en Estados Unidos. Los comicios de este martes 3 de noviembre funcionarán como un test para el segundo mandato de Trump, con distritos tradicionalmente republicanos en disputa.

Está previsto que el vicepresidente norteamericano, J.D. Vance, visite Argentina hacia fines del mes de noviembre, aunque la fecha no ha sido confirmada.

Sobre hogueras y periodistas villanos

Un embajador que no viene de carrera

Kaploun tiene rango de embajador y forma parte del Departamento de Estado, donde reporta directamente al secretario Marco Rubio. Pero no proviene de la burocracia diplomática. Nació en 1968 en Kfar Jabad, Israel, tiene doble ciudadanía israelí y estadounidense, y es rabino del movimiento Jabad Lubavitch. Antes de llegar al cargo se desempeñaba como empresario en Miami.

Quirno con Milei, Caputo y Marco Rubio, secretario de Estado de EE.UU. | Crédito: CeDoc

Trump lo nominó en abril de 2025 y el Senado lo confirmó en diciembre de ese año, por 53 votos contra 43. Según la agencia JTA, fue recaudador de fondos para la campaña republicana de 2024 e hizo campaña por Trump. Llegó al círculo del presidente estadounidense a través de Miriam y Sheldon Adelson, megadonantes del Partido Republicano.

La gira regional

El formato de la reunión en Balcarce 50 replicó el de su reciente paso por Asunción. Allí fue recibido por el presidente Santiago Peña, junto al canciller Rubén Ramírez y el encargado de negocios estadounidense, Robert Alter.

No es su primer contacto con Milei. El 29 de mayo ya se había reunido con el Presidente en la Casa Rosada y, tras ese encuentro, lo definió como un “modelo para el hemisferio y el mundo” frente al avance del antisemitismo.

El 5 de octubre, en una conferencia ante corresponsales extranjeros en el Departamento de Estado, volvió a elogiarlo. “Respecto al presidente Milei, es un líder. Está trabajando en los Acuerdos de Isaac”, afirmó. En esa intervención calificó de “histórico” que la Argentina ejerza la presidencia de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA). También anticipó que en la conferencia de noviembre esperan sumar más países latinoamericanos al organismo.

Mencionó a República Dominicana, que ya anunció su incorporación, y a Colombia, Guatemala, Paraguay, Costa Rica y Chile como países en conversaciones. En contraste, apuntó contra México y le reclamó proteger mejor a su comunidad judía.

Milei hará un nuevo viaje internacional esta semana: dónde irá, de qué evento participará y quiénes lo acompañarán

La Argentina ejerce la presidencia de la IHRA desde el 18 de marzo, con el empresario Marcelo Mindlin al frente. El segundo plenario bajo conducción argentina está previsto para este mes en Buenos Aires.

Este lunes alrededor de las 20 ya está en la agenda oficial de que Milei reciba el premio "Gratitud" cuando participe de "la Noche de Celebración por Israel", evento organizado por la Coalición Latina por Israel.





ML