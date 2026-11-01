A días de la visita de León XIV, Milei inauguró un megatemplo evangélico y refuerza su cercanía con el voto evangélico

Javier Milei viajó este sábado a Neuquén para la inauguración de la iglesia evangélica más grande de la Patagonia. La visita tuvo dos lecturas: por un lado, fue un guiño a la comunidad religiosa que más crece en el país a días de la llegada del Papa León XIV. Y, por el otro, un mensaje político. Hugo Márquez, el pastor al frente del templo, que ocupa una superficie construida más grande que la Basílica de Luján, es el padre de Nadia Márquez, la senadora que pretende hacerle frente a Patricia Bullrich y que en la provincia de Vaca Muerta sostiene el equilibrio con el gobernador Rolando Figueroa.

El nuevo edificio de la Iglesia Bautista Jesús es Rey es imponente. Ubicado frente a la terminal de ómnibus de Neuquén, en un predio de unos 8.000 metros cuadrados, tiene 6.600 metros cuadrados construidos, más que la planta de la Basílica de Luján, que mide 104 metros de largo, 42 de ancho en el frente y 68,5 en el crucero, según el Ministerio de Cultura. Su auditorio tendrá capacidad para 4.000 personas sentadas. La obra neuquina llevó 15 años. La construcción comenzó hace 15 años, pero se aceleró en el último tiempo. Según LMNeuquén, que entrevistó al pastor Márquez, “al día de hoy es casi imposible comenzar un edificio así desde cero, porque no valdría menos de 10 millones de dólares”.

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Mientras La Libertad Avanza mantiene una relación tensa con la jerarquía católica, Milei se muestra cada vez más cerca de los evangélicos. El viaje a Neuquén se enmarcó en el Día Nacional de las Iglesias Evangélicas y Protestantes, una fecha reconocida por la Ley 27.741 y oficializada por la administración libertaria en abril de 2024. En 2025, el Presidente inauguró el templo Portal del Cielo, en Chaco, y a fin de año encabezó un encuentro navideño en la Casa Rosada con pastores de la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas (ACIERA).

Más allá de lo simbólico, el gesto institucional más importante fue el Decreto 486/2025, que les permitió constituirse jurídicamente como iglesias, sin inscribirse como asociaciones civiles o fundaciones. Además, La Libertad Avanza es el partido que más lugares les dio en las listas y, en la actualidad, doce bancas del Congreso están ocupadas por legisladores evangélicos, un número inédito.

La iglesia evangelista de Neuquén que inauguró Milei tiene capacidad para 4000 personas.

Religión, política y expansión

En diálogo con PERFIL, la senadora Márquez rechazó que el templo sea de su familia. “Cuando se habla de una parroquia, se dice que es de la Iglesia Católica, no de determinado sacerdote”, aseguró. Sin embargo, en Jesús es Rey es imposible disociar la institución de su apellido.

Los padres de la senadora, Hugo y Silvia Stekar, se instalaron en Neuquén en 1989 para ser pastores. Si bien no fundaron la iglesia, que tiene también una mutual y un colegio, fueron actores clave de su expansión. El esposo de Márquez, Matías Riffo, también es pastor de Jesús es Rey.

Se trata de una iglesia que alienta a los fieles a participar en política. De hecho, el exdiputado por el PRO David Schelerth, miembro de la iglesia, fue uno de los primeros legisladores nacionales evangélicos. Tuvo su momento de mayor exposición en 2018, cuando se convirtió en una de las voces contra la legalización del aborto.

Ese año Márquez se involucró en política, luego de que el Consejo Provincial de Educación abriera un sumario contra el colegio de su congregación por invitar a Nicolás Márquez y Agustín Laje a un evento. Al año siguiente fue electa concejal por el Movimiento Popular Neuquino.

En abril de 2023 apoyó la candidatura a gobernador de Figueroa y fue electa diputada provincial. Sin embargo, no asumió y saltó a La Libertad Avanza, sello con el que llegó a la Cámara de Diputados. En 2025 fue la primera candidata de Neuquén al Senado.

Márquez fue ampliando su influencia. En las últimas elecciones impulsó la candidatura de otros dos evangélicos: Gastón Riesco, que supo militar en el PRO, y Soledad Mondaca, que fue jefa de oficina de la ANSES durante el mileísmo.

A medida que Márquez crecía, Jesús es Rey cobró cada vez más peso en el mundo evangélico. En 2021, su padre fue electo miembro directivo de ACIERA. Según pudo saber PERFIL, en agosto presentó su renuncia por motivos personales.

Carrera propia: equilibrio con Figueroa y críticas a Bullrich

“Con que cualquiera insinúe que puedo llegar a ser la compañera de fórmula de Milei, ya me siento honrada”, aseguró Márquez. La senadora no niega el último rumor de cara a 2027. Por el contrario, se ríe. Hay quienes especulan también con que sea candidata a la gobernación, pero la mayoría de la dirigencia neuquina rechaza la hipótesis: no solo supo apoyar a Figueroa, sino que hoy dialogan permanentemente.

Márquez hace equilibrio. Suele criticar la gestión provincial, pero nunca termina de romper. En Casa Rosada imaginan como escenario más probable que “Rolo” continúe siendo un aliado. El gobernador participó de la inauguración del templo, pero la senadora aseguró que “fue invitado por su rol institucional”.

Cuando falleció el senador Juan Carlos Pagotto, el karinismo la postuló para que asumiera en la Comisión de Acuerdos. Su nombre generó rechazo en la oposición y en los dialoguistas, pero también resistencias de la jefa de bloque, Patricia Bullrich, que cada semana parece despegarse más de Milei.

“No soy conflictiva, hasta que me buscan. En el Senado tengo diálogo con Mayans, con Di Tullio, con todos. Si a alguien le molesto es porque laburo. Me gané mi espacio y en La Libertad Avanza me valoran por lo que hice”, sostuvo. Y, sobre el trabajo con Bullrich, aclaró: “La convivencia está bien. Pero no estoy de acuerdo con sus formas. Nos dice que no le avisamos que va a pasar tal cosa, pero nosotros nos la pasamos reclamándole que no sabemos mucho. Ella es la jefa de bloque y no nos dice nada”.

La salida del pastor Márquez de ACIERA generó interrogantes sobre cómo es hoy el vínculo político de la iglesia con el resto de las congregaciones. De todas formas, en Neuquén saben que la familia tiene una ambición propia y, a partir de ahora, disponen de un megatemplo que fue inaugurado por el mismísimo presidente de la Nación.