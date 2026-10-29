Murió Antoine de Massy, primo del príncipe Alberto de Mónaco: investigan la misteriosa caída y detienen a un sospechoso

Antoine de Massy, integrante de la familia principesca de Mónaco y primo segundo del príncipe Alberto II, fue encontrado muerto el domingo 25 de octubre en un espacio verde del barrio de Larvotto, en el Principado. La investigación judicial determinó que habría fallecido tras caer desde una altura de aproximadamente 13 metros. El caso tomó un nuevo rumbo después de que las autoridades detuvieran a un hombre de nacionalidad ucraniana, mientras que distintas publicaciones comenzaron a mencionar posibles conexiones del joven con el mundo de las criptomonedas.

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El cuerpo fue hallado detrás de Villa Sauber, cerca del bulevar de Larvotto. La preocupación de sus familiares comenzó cuando Antoine no se presentó a un almuerzo previsto para ese domingo. Tras la denuncia de su ausencia, se iniciaron las búsquedas que terminaron con el descubrimiento de su cuerpo. Según informaron medios locales, el joven había sido visto durante la madrugada al salir de un local nocturno, aunque las circunstancias precisas de sus últimas horas todavía forman parte de la investigación.

Villa Sauber, Mónaco

Un hombre detenido y una investigación que busca reconstruir sus últimas horas

La investigación avanzó a partir de las imágenes de las cámaras de seguridad, que permitieron identificar a un hombre que habría estado en contacto con De Massy poco antes de su muerte. El sospechoso, de 42 años y nacionalidad ucraniana, reside en Mónaco desde hace aproximadamente tres décadas. La Fiscalía lo acusó de homicidio involuntario y de no prestar asistencia a una persona en peligro.

Según las autoridades, los primeros resultados de la autopsia indican que Antoine habría muerto como consecuencia de una caída desde unos 13 metros de altura. Sin embargo, todavía deben establecer cómo ocurrió y qué participación pudo haber tenido el hombre detenido. El acusado negó las imputaciones durante el interrogatorio policial y posteriormente se negó a responder las preguntas del juez. Permanece bajo custodia mientras avanza el proceso judicial y conserva la presunción de inocencia.

Príncipe Alberto II y princesa Charléne de Mónaco

La muerte conmocionó a la familia principesca. El príncipe Alberto II y la princesa Charlène expresaron su pesar mediante un comunicado oficial en el que transmitieron sus condolencias a los familiares y allegados del joven. Antoine era nieto de la princesa Antonieta, hermana mayor del príncipe Rainiero III, padre del actual soberano de Mónaco. Aunque no desempeñaba funciones institucionales dentro de la familia, mantenía vínculos con el entorno principesco y había desarrollado una trayectoria propia en el deporte y los negocios.

Las versiones sobre su posible vínculo con un escándalo de criptomonedas

Además de las circunstancias de su muerte, la atención se centró en las actividades empresariales de De Massy. El joven había incursionado en el sector tecnológico y en el universo blockchain, una tecnología utilizada, entre otras aplicaciones, para registrar transacciones digitales. En 2021 participó en la creación de Instant App, una empresa dedicada al desarrollo de software, plataformas y aplicaciones, y también estuvo vinculado con la Association Cryptographique de Monte-Carlo.

En ese contexto, el medio alemán BILD publicó versiones sobre una posible relación entre De Massy y Zondacrypto, una plataforma de intercambio de criptomonedas que quedó en el centro de una investigación por presunto fraude en Polonia. El caso tomó relevancia internacional después de que numerosos usuarios denunciaran dificultades para retirar sus fondos. Las autoridades polacas investigan posibles irregularidades financieras y un presunto lavado de dinero, mientras que las pérdidas denunciadas alcanzan cifras millonarias.

Zondacrypto

No obstante, hasta el momento no hay pruebas públicas que acrediten una relación comercial entre Antoine y Zondacrypto, ni elementos que permitan vincular el escándalo financiero con su fallecimiento. Las versiones difundidas por la prensa se basan en referencias no confirmadas y no constituyen una prueba de participación del joven en una actividad ilícita. Por ahora, la investigación judicial se concentra en esclarecer cómo se produjo la caída y qué ocurrió durante las horas previas a su muerte.

Mientras las autoridades de Mónaco intentan reconstruir sus últimos movimientos, el caso mantiene abiertas varias preguntas. La caída desde una altura de 13 metros, la detención de un hombre que habría estado con él poco antes y las versiones sobre sus actividades en el sector tecnológico forman parte de una historia que todavía no tiene una explicación definitiva.