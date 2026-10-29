"Pregúntale a Taylor": Selena Gomez y Demi Lovato reaparecen juntas a 16 años de la frase que las distanció

Antes de convertirse en dos de las figuras más reconocidas del pop internacional, Selena Gomez y Demi Lovato compartían el sueño de abrirse camino en el mundo del espectáculo. Se conocieron en 2002, cuando tenían alrededor de siete años y coincidieron durante las audiciones para el programa infantil "Barney y sus amigos".

Selena Gomez y Demi Lovato - Barney

Lo que comenzó como una amistad entre dos niñas que daban sus primeros pasos frente a las cámaras se transformó, con el tiempo, en un vínculo que acompañó buena parte de sus vidas. Durante su infancia y adolescencia, ambas encontraron en la otra una compañía en medio de una industria que las llevó a crecer bajo la mirada del público.

Con la llegada de Disney Channel, sus carreras despegaron y sus nombres comenzaron a ganar popularidad entre los jóvenes. Sin embargo, mientras sus trayectorias avanzaban en paralelo, su relación también atravesaría distintas etapas, desde la cercanía y los proyectos compartidos hasta un distanciamiento que alimentó rumores durante años.

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En 2009, las cantantes protagonizaron juntas "Programa de protección para princesas", una película original de Disney Channel en la que interpretaron a dos jóvenes de mundos diferentes que terminaban construyendo una amistad. Además, grabaron el tema "One and the Same", una colaboración que se convirtió en uno de los recuerdos más representativos de aquella época.

Selena Gomez y Demi Lovato - Protección para princesas

Fuera de la pantalla, también compartían videos caseros en YouTube, donde mostraban una faceta espontánea y divertida que conquistó a sus seguidores. Pero la historia no tuvo un recorrido lineal. A medida que crecieron, Selena y Demi comenzaron a tomar caminos diferentes y su cercanía dejó de ser tan visible.

Las apariciones públicas esporádicas, las declaraciones ambiguas y las publicaciones en redes sociales alimentaron las especulaciones sobre una posible pelea. Durante años, sus fanáticos siguieron cada gesto en busca de señales de reconciliación, hasta que en 2020 una entrevista de Demi puso en palabras la distancia que existía entre ambas.

Especulaciones, distanciamiento y un regreso triunfal

Selena Gomez y Demi Lovato - Rare Beauty

Uno de los episodios más recordados ocurrió en enero de 2010, cuando Demi fue consultada por Selena a la salida de un hotel en Londres. Su respuesta, breve y enigmática, fue "Pregúntale a Taylor", en referencia a Taylor Swift, quien por entonces mantenía una estrecha amistad con Gomez.

La frase se convirtió rápidamente en tema de conversación y dio lugar a especulaciones sobre celos, rivalidades y diferencias entre las dos jóvenes. Sin embargo, nunca se confirmó públicamente que ese episodio fuera la causa de su distanciamiento. Con el paso de los años, ambas continuaron desarrollando sus carreras mientras atravesaban experiencias personales complejas.

Demi Lovato

Selena habló públicamente sobre su salud y sus tratamientos, mientras que Demi compartió sus propias dificultades y procesos de recuperación. En medio de esas etapas, hubo gestos de apoyo que demostraron que el vínculo no había desaparecido por completo. En 2017, volvieron a mostrarse juntas, aunque el acercamiento no se tradujo en una amistad constante.

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La distancia quedó expuesta en abril de 2020, cuando Demi habló sobre su relación con Selena en una entrevista con Harper's Bazaar. Consultada por el mensaje de apoyo que Gomez le había dedicado después de su presentación en los premios Grammy, Demi reconoció que ya no eran amigas. No obstante, también dejó en claro que seguía sintiendo cariño por ella y que le deseaba lo mejor. La declaración confirmó que la relación había cambiado, aunque no implicaba necesariamente una enemistad.

Selena Gomez

Seis años después, las señales de acercamiento volvieron a hacerse visibles. En abril de 2026, Selena asistió al concierto inaugural de la gira "It's Not That Deep Tour" de Demi, en Orlando, Florida. Después del espectáculo, compartió imágenes del encuentro y elogió la presentación de su antigua amiga. La fotografía de ambas juntas detrás del escenario marcó uno de sus reencuentros públicos más significativos en casi una década y anticipó una nueva etapa en su relación.

El capítulo más reciente llegó en octubre de 2026, cuando las cantantes protagonizaron "Still Making Each Other Blush", una campaña de Rare Beauty, la marca de maquillaje fundada por Selena. La propuesta recuperó la estética de los videos caseros que ambas grababan durante su adolescencia y recreó imágenes de "Programa de protección para princesas", con vestidos, tiaras y referencias a su pasado en Disney. La colaboración también presentó el set de maquillaje Delena Soft Pinch Blush Bundle, cuyo nombre recupera el apodo que los fanáticos crearon al combinar sus nombres.

Selena Gomez y Demi Lovato - Rare Beauty

La campaña estuvo acompañada por un video en el que Selena y Demi bailan, cantan y recuerdan algunas de sus experiencias compartidas. Entre los momentos más nostálgicos aparece "One and the Same", la canción que grabaron para la película de 2009. La iniciativa no solo recuperó imágenes de una época que marcó a toda una generación, sino que también permitió verlas juntas nuevamente después de años de distancia.

En una entrevista publicada por Elle el 28 de octubre, Demi describió su relación como una amistad que atravesó diferentes etapas. Explicó que hubo momentos en los que estuvieron muy presentes en la vida de la otra y otros en los que no mantuvieron un contacto constante. También expresó el cariño y la admiración que siempre sintió por Selena, y destacó que hoy pueden compartir proyectos, pasar tiempo juntas y disfrutar de su compañía sin la necesidad de hablar permanentemente.

Así, la historia de Selena Gomez y Demi Lovato vuelve a sumar un capítulo a más de dos décadas de aquel primer encuentro en "Barney y sus amigos". Lo que comenzó como una amistad infantil, creció al ritmo de Disney Channel y atravesó años de distanciamiento hoy encuentra una nueva oportunidad. Esta vez, lejos de las especulaciones que marcaron su relación durante la adolescencia, ambas eligieron reencontrarse desde el lugar que comparten como artistas adultas, con una historia en común que sigue despertando el interés de sus fanáticos.