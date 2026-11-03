Quién era Jesús de Miguel, el delantero del Tenerife que murió tras un golpe en el pecho durante un partido

Jesús de Miguel, el delantero del CD Tenerife que murió este martes a los 30 años tras sufrir un fuerte golpe en el pecho durante un partido frente al Andorra, construyó una carrera marcada por la perseverancia y el esfuerzo en las categorías del ascenso español. Llegó al fútbol profesional a los 27 años y se había convertido en una de las piezas importantes del equipo canario, con el que había conseguido el ascenso a la Segunda División.

Conocido afectuosamente como "Demi" por sus compañeros, Jesús de Miguel Alameda nació en Madrid en septiembre de 1996. Comenzó su formación futbolística en las divisiones inferiores del CDE Lugo Fuenlabrada y posteriormente pasó por el Leganés , donde empezó a competir en las categorías del ascenso español.

Su primer logro importante llegó durante la temporada 2017/18, cuando vistió la camiseta del Internacional de Madrid. Allí convirtió nueve goles en más de 30 partidos y fue parte del plantel que consiguió el ascenso a Segunda División B. Una particularidad de aquella conquista es que se concretó en el estadio Heliodoro Rodríguez López, el mismo escenario en el que años después encontraría la muerte, tras chocar con el arquero Jesús Owono.

El momento en el que Jesús de Miguel queda tendido en el piso por un fuerte golpe, lo que luego le provocaría la muerte.

Tras un paso por Navalcarnero con 11 goles y un nuevo ascenso, en 2021 desembarcó en Unionistas de Salamanca para consolidarse en la Segunda División de España. Quienes compartieron vestuario con él lo describían como un futbolista trabajador, zurdo, de casi 1,90 metros y siempre predispuesto a priorizar las necesidades del equipo.

Su gran explosión goleadora llegó al CD Castellón, a principios de 2023. Durante aquella temporada se convirtió en una de las principales figuras del conjunto albinegro: marcó 16 goles, terminó como máximo artillero de su grupo y fue protagonista del ascenso. Ese rendimiento le permitió cumplir uno de sus grandes objetivos: debutar en el fútbol profesional a los 27 años. Además, recibió el reconocimiento como mejor jugador del torneo .

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En Castellón estuvo hasta 2025. Durante ese período disputó 88 partidos y dejó una huella importante en el club, que tras conocerse su fallecimiento lo despidió con un mensaje en sus redes sociales: "Su compromiso y su manera de entender el fútbol dejó huella en el vestuario y en la afición, que siempre lo recordará como uno de los suyos".

En julio de 2025, el Tenerife concretó su incorporación por tres temporadas. Su llegada al conjunto canario también tuvo un componente especial: el club recordó una antigua publicación en X, de cuando De Miguel tenía 16 años, en la que expresaba su ilusión por viajar a la isla.

En su primera temporada con la camiseta blanquiazul marcó 11 goles y fue una de las piezas importantes del equipo para conseguir el ascenso a la Segunda División. En la campaña actual buscaba seguir creciendo en el fútbol español y ayudar al Tenerife a acercarse a la máxima categoría.

Sin embargo, su carrera terminó de manera trágica este martes. El delantero murió en el hospital donde permanecía internado en cuidados intensivos, después del fuerte impacto que sufrió el lunes durante el encuentro ante el FC Andorra, correspondiente a la duodécima jornada de LaLiga Hypermotion.

Conocido afectuosamente en los vestuarios como “Demi”, construyó una carrera caracterizada por la perseverancia, la humildad y el esfuerzo en las divisiones del ascenso.

El choque se produjo en el tramo final del partido, cuando De Miguel disputó una pelota dividida y colisionó accidentalmente con el arquero visitante, Jesús Owono. Tras el impacto en el pecho, debió recibir asistencia médica y fue trasladado a un centro hospitalario.

"Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad, desde el CD Tenerife comunicamos el trágico fallecimiento, este martes, día 3 de noviembre de 2026, a las 8:00", informó la institución en sus redes sociales.

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