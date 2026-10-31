León XIV a América Latina

La primera visita del papa León XIV a América del Sur constituye mucho más que una gira pastoral. Su recorrido por Uruguay, Argentina y Perú se desarrollará en un contexto marcado por la creciente rivalidad entre Estados Unidos y China, la fragmentación política regional, el debilitamiento de la confianza ciudadana en las instituciones y desafíos persistentes como la pobreza, la desigualdad y la inseguridad. En este escenario, el viaje ofrece una oportunidad para observar las prioridades del nuevo pontífice y el papel que el Vaticano busca desempeñar en los asuntos internacionales.

Cada escala posee un significado particular. Uruguay representa el desafío del diálogo en una de las sociedades más secularizadas de América Latina, donde la Iglesia busca mantener relevancia en un entorno caracterizado por la diversidad de creencias. Argentina, país de origen del papa Francisco, permitirá abordar cuestiones vinculadas con la pobreza, el trabajo, la educación y la cohesión social, además de propiciar un encuentro de elevado valor simbólico con el presidente Javier Milei. Perú ocupa un lugar central en la trayectoria personal de León XIV, quien desarrolló allí buena parte de su labor pastoral, convirtiéndolo en un escenario propicio para destacar la protección de los pueblos indígenas, la defensa de la Amazonia y el fortalecimiento institucional.

León XIV

La gira permitirá identificar al menos cinco prioridades de su pontificado. En primer lugar, el fortalecimiento de la Iglesia Católica frente a la secularización y la pérdida de confianza en las instituciones. En segundo término, la preocupación por la pobreza, la desigualdad y la dignidad humana. También destaca la voluntad de dialogar con gobiernos de distintas orientaciones ideológicas sin comprometer la autonomía de la Santa Sede. A ello se suman la protección ambiental y de los pueblos indígenas, especialmente en la Amazonia, así como la promoción de la paz, el multilateralismo y la resolución pacífica de los conflictos internacionales.

La dimensión geopolítica constituye uno de los aspectos más relevantes de la visita. América Latina se ha convertido en un espacio de creciente competencia estratégica entre Washington y Pekín. Aunque el Vaticano carece del poder económico y militar de las grandes potencias, dispone de una extensa red diplomática e importante influencia moral. Sus mensajes pueden contribuir a moldear debates sobre desarrollo, cooperación internacional y autonomía regional.

Una cuestión clave será determinar si la gira fortalece una visión de mayor autonomía latinoamericana o si queda condicionada por la lógica de la rivalidad entre Estados Unidos y China. Tradicionalmente, la Santa Sede ha evitado alineamientos automáticos y ha privilegiado relaciones constructivas con múltiples actores internacionales. Desde esa perspectiva, León XIV podría reforzar la idea de una América Latina capaz de mantener vínculos diversos sin subordinarse a los intereses de una sola potencia.

Las diferencias con Trump

También resultan relevantes las diferencias que el pontífice ha mantenido con el presidente Donald Trump en materias como inmigración, política exterior y conflictos internacionales. Si durante su visita enfatiza mensajes relacionados con la protección de los migrantes, la inclusión social y el multilateralismo, sus declaraciones podrían tener repercusiones más allá de la región, especialmente entre sectores católicos de Estados Unidos. Asimismo, la relación con China seguirá siendo un elemento central. Aunque no existen relaciones diplomáticas formales con Pekín, ambas partes han desarrollado mecanismos de diálogo que León XIV ha decidido mantener.

La visita de León XIV a América del Sur representa un acontecimiento con dimensiones religiosas, sociales, políticas y geopolíticas. Más allá de los aspectos pastorales, permitirá evaluar la orientación de su pontificado y la manera en que el Vaticano influirá influir en un mundo cada vez más polarizado. Aunque difícilmente modificará por sí sola los equilibrios internacionales, puede impulsar debates sobre autonomía regional, cooperación, diálogo y construcción de consensos.

* Investigador sénior de la Fiocruz, Brasil, y responsable de Latinoamérica del Observatorio Fiocruz de Salud Global y Diplomacia de la Salud.