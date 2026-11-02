Vaca Muerta: Corrientes tiene arenas de alta calidad, un insumo clave para el desarrollo hidrocarburífero

En el marco de la agenda de desarrollo productivo y diversificación económica regional, el gobernador Juan Pablo Valdés confirmó que la Provincia de Corrientes avanza en negociaciones técnicas y prospecciones geológicas para convertirse en proveedora estratégica de arenas de fracking destinadas al yacimiento hidrocarburífero de Vaca Muerta.

Fidanza: "Lo peor que le podría ocurrir a Bullrich es que si se baja, el peronismo gane la elección"

El mandatario provincial detalló que actualmente existen más de 10 proyectos mineros de exploración en marcha, apalancados tanto por inversiones del sector privado como por investigaciones desarrolladas por la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE). Las tareas apuntan a vincular la capacidad instalada y los servicios locales con el principal polo energético del país.

Insumo crítico y calidad superior para la fractura hidráulica

Durante su exposición sobre las oportunidades comerciales de la provincia, Valdés resaltó que los ensayos preliminares sobre el mineral extraído en suelo correntino arrojaron resultados altamente competitivos para la industria energética nacional.

Cachanosky: "El país prácticamente paralizado por el capricho de hacer exactamente lo mismo que hizo Martínez de Hoz"

"La buena noticia es que Corrientes también tiene arenas para fracturas, arenas de alta calidad, mejores de las que hoy se consiguen y que podríamos ser un gran proveedor a futuro de este material que es sumamente necesario. Es crítico en la producción de Vaca Muerta, porque sin arena de fracking no se puede producir", aseveró el jefe del Gobierno provincial.

Cuenca aportante y salida estratégica por el Puerto de Lavalle

Respecto a la distribución geográfica de los recursos mineros, el gobernador precisó que las reservas de arenas de fractura se concentran sobre la franja costera del río Paraná, abarcando las jurisdicciones de Esquina, Goya, Bella Vista y Lavalle. La ubicación estratégica de los yacimientos permitirá optimizar los costos operativos de flete hacia los centros de procesamiento.

Capitanich cruzó a Milei por su alianza con EE.UU. y advirtió sobre Malvinas y la industria

"Esa sería la zona aportante de arena. Se podría llevar a través del Puerto de Lavalle, que está próximo a licitarse, o bien se haría desde una distancia no tan lejana al punto que hoy abastece. Detrás de ser ese proveedor potencial podría haber muchísimo trabajo para los correntinos", concluyó Juan Pablo Valdés respecto al impacto laboral que generará el proyecto minero en el interior provincial.