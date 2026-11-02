Un diputado chaqueño cuestionó el “excesivo poder” que se les dio a las mujeres

El diputado provincial Samuel Vargas, alineado con el gobernador Leandro Zdero, sostuvo que se les otorgó un “excesivo poder” a las mujeres y vinculó ese planteo con el crimen de Julián Álvarez Guardia. Lo hizo durante una entrevista con Diario Norte, en el programa Pulso Político, al explicar una iniciativa que trabaja con familiares de la víctima y que denominan “Ley Julián”.

“El excesivo poder que se le dio al género femenino hace que sucedan muchas veces cosas como la que terminó con la vida de Julián”, afirmó. Inmediatamente, agregó: “Muchas veces, no siempre, quiero aclarar”. Quien formuló esa afirmación preside la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura del Chaco.

Durante el intercambio, Vargas reconoció que la perspectiva de género “logró posicionar muy bien derechos que antes no tenía la mujer” y que “el patriarcado fue perdiendo terreno”. Sin embargo, a continuación sostuvo: “Ahora hemos entrado en una etapa que se llama la falsa denuncia, donde todo vale”. Con ese argumento, planteó la necesidad de revisar el enfoque con el que se abordan las situaciones de violencia.

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Cuestionó la perspectiva de género y no aportó estadísticas

“Nosotros tenemos que discutir la perspectiva de género”, sostuvo el legislador. También afirmó que “al sancionarse la ley se creó la trampa” y aseguró que “una denunciante no puede ser interpelada”, sin identificar la norma ni el artículo que establecería esa prohibición. Ante la pregunta de si su propuesta podría permitir que el patriarcado recuperara el lugar perdido, lo negó y explicó que buscaba sancionar a quienes mintieran al denunciar.

Al defender un endurecimiento de las penas, Vargas sostuvo que una mujer tendría que “pensar dos veces en fabricar y en mentir” al presentar una denuncia. Como ejemplo, mencionó un episodio en el que, según su relato, una mujer había denunciado violencia de género después de romper los vidrios de un automóvil, aunque las filmaciones y los testimonios contradecían su versión.

Los entrevistadores le señalaron que la incidencia de las denuncias falsas sería muy baja y le preguntaron por el alcance del problema. “No hay un índice real porque el hombre no quiere denunciar”, respondió. Aludió a las dificultades de los varones para pedir ayuda y al temor a recibir burlas en las comisarías, pero no aportó cifras ni estudios que respaldaran la dimensión que atribuía a las falsas denuncias.

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Qué establece la legislación sobre las denuncias y la protección de las víctimas

La falsa denuncia ya está contemplada en el Código Penal. El artículo 245 establece una pena de dos meses a un año de prisión o multa para quien denuncie falsamente un delito ante la autoridad. La figura no establece una distinción entre mujeres y varones. Por lo tanto, el debate sobre un eventual endurecimiento de las sanciones se refiere a una conducta que ya tiene una respuesta penal en la normativa vigente.

Por su parte, la Ley 26.485 de Protección Integral a las Mujeres establece, en su artículo 16, el derecho a recibir un trato humanizado y a evitar la revictimización. A la vez, sus artículos 30 y 31 contemplan la investigación de los hechos y la valoración judicial de las pruebas. El texto combina garantías de protección para quien denuncia con herramientas para investigar y evaluar lo ocurrido.

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La “Ley Julián” todavía no tiene estado parlamentario

Vargas explicó que la propuesta que trabaja con familiares y amigos de Julián Álvarez Guardia permanece en una “incubadora de proyectos” y todavía no tiene estado parlamentario. Según describió, la iniciativa busca intervenir ante las primeras señales de violencia en las relaciones afectivas y ofrecer acompañamiento también a los varones que atraviesen esas situaciones. “Esto no tiene género”, expresó durante la conversación.

El diputado señaló que la investigación judicial por el crimen continúa y que buscan seguir desarrollando la propuesta. Se definió como “muy respetuoso” de la Justicia al explicar la etapa en la que se encuentra la iniciativa.