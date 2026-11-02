Quíntuple crimen en Chaco: una mujer y cuatro niños fueron asesinados en Quitilipi

Una mujer de 22 años y cuatro niños, de entre seis meses y cinco años, murieron en un quíntuple crimen ocurrido en Quitilipi, en la provincia del Chaco. El hecho fue descubierto este domingo, cuando policías y bomberos acudieron a una vivienda incendiada del barrio Matadero. El único detenido es Alberto Luis Ávalos, de 25 años, pareja de la mujer y padre del bebé, a quien los investigadores señalan como principal sospechoso del ataque.

La intervención comenzó alrededor de las 6 en una casa ubicada sobre calle Islas Malvinas al 1200. Dentro del inmueble fueron encontrados los cuerpos de la mujer y tres niños, mientras que el bebé fue trasladado al hospital, donde se constató su fallecimiento. Las lesiones observadas en las víctimas y los elementos encontrados en el lugar llevaron a investigar una agresión seguida de incendio.

La Policía informó que, de las primeras pericias, se pudo determinar que tres de los niños presentaban cortes en el cuello y quemaduras en distintas partes del cuerpo; la mujer tenía escoriación en la región lumbar; y el bebé livideces en las zonas del cuello y dorsal.

Un diputado chaqueño cuestionó el “excesivo poder” que se les dio a las mujeres



La reconstrucción policial del quíntuple crimen

Según la secuencia expuesta por el jefe de la Policía del Chaco, Fernando Romero, Ávalos habría estrangulado a su pareja y atacado con un arma blanca a tres de los niños antes de iniciar el fuego. De acuerdo con esa reconstrucción, el hombre tenía en brazos a su hijo de seis meses cuando provocó el incendio y el pequeño habría fallecido por inhalación de humo. Se trata de una hipótesis preliminar que deberá contrastarse con las autopsias y el resto de las pericias.

Romero fue hallado en el lugar desvanecido e inconsciente, por lo que fue derivado al hospital, lugar en el que se determinó su estado de salud: cuadro de psicosis aguda, lesiones múltiples y signo de posible intoxicación con drogas.

"Según los policías que lo vieron toda la mañana, hasta ahora que entró al Complejo 2 de Sáenz Peña, sigue con la mirada perdida, no está en sí. Tiene un brote psicótico, como ido. No entiende, está fuera de sí y violento”, dijo Fernando Romero, jefe de la Policía.

Acusado y único detenido por el quíntuple homicidio en Chaco. | Crédito: Policía del Chaco

“Lo que la División Homicidios determinó en la escena del crimen es: primero la estrangula a la señora, después degolló a los tres menores que quedaban dentro de la casa. Él toma a su bebé, que es el único hijo de él con ella”. “Ahí prende fuego la vivienda. Él se quiere ahorcar con el bebé en brazos. Lo salvan los vecinos. El bebé muere por inhalación de humo y él quedó inconsciente también porque se intentó ahorcar. Esa fue la secuencia”, relató Romero en diálogo con Diario Chaco.

Los agentes lo encontraron inconsciente frente a la vivienda y lo llevaron al hospital, donde permaneció bajo custodia. En paralelo, la inspección del inmueble permitió constatar heridas de arma blanca y quemaduras en los tres niños hallados en el interior, por lo que se dispuso la intervención del personal científico y del médico policial.

Avanzan las pericias genéticas por el femicidio de Nancy Godoy y despedirán sus restos en la plaza de Esquina



Quiénes eran las cinco víctimas

La mujer fue identificada como Rocío Aranda, de 22 años. Con ella murieron su hijo de cuatro años, Franco Aranda, el bebé de seis meses que tenía con Ávalos, Bernardo Ávalos, y dos sobrinos, Adriana Barrios, de cinco años y Bruno Barrios, de cuatro. Estos últimos eran hijos de una hermana de Rocío que vivía a pocos metros de la casa donde ocurrió el hecho. El grupo familiar quedó diezmado: una investigación busca establecer cómo se produjo cada muerte y reconstruir los momentos previos al incendio.

Los cuerpos fueron trasladados a la morgue judicial de Presidencia Roque Sáenz Peña para las autopsias. Esos estudios deberán precisar las causas de los fallecimientos y aportar información para determinar la relación entre las lesiones detectadas, el fuego y la secuencia del ataque que sostiene la Policía.

Investigan a un funcionario del PAMI y referente de La Libertad Avanza por un robo en Corrientes



Las pruebas secuestradas y la situación del sospechoso

Durante el relevamiento de la escena, los investigadores secuestraron un cuchillo de 27 centímetros con manchas similares a sangre, dos tramos de soga, un encendedor, tres teléfonos celulares y un fragmento de sábana con manchas rojizas. Los objetos quedaron incorporados a la causa para su análisis. La investigación está bajo la intervención del fiscal subrogante Gustavo Valero, de la Fiscalía N.º 1 de Presidencia Roque Sáenz Peña, quien ordenó la aprehensión de Ávalos por supuesto homicidio.

Durante la tarde del domingo, el ayudante fiscal Gonzalo Pérez se presentó en el hospital de Quitilipi y secuestró formalmente un short deportivo negro con franjas rojas que pertenecía al detenido. Después de esa diligencia, realizada ante un testigo, Ávalos fue trasladado con custodia al Complejo Penitenciario N.º II de Sáenz Peña, con colaboración de la División C.O.M. de Quitilipi.