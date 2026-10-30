Preinscripción escolar 2027 en Chaco: fechas, requisitos y cómo se asignarán las vacantes

Las familias de Chaco que deban inscribir a sus hijos en el Nivel Inicial o en primer grado para el ciclo lectivo 2027 podrán iniciar el trámite entre el 1 y el 15 de noviembre, a través de Tu Gobierno Digital. La preinscripción será el primer paso de un procedimiento que continuará con la asignación de vacantes y finalizará en diciembre, cuando los responsables presenten la documentación en la escuela correspondiente.

El cronograma comprende a los jardines de infantes y las escuelas primarias de gestión estatal, social e intercultural, además de los jardines privados. Para ingresar a primer grado en una primaria de gestión privada, en cambio, será necesario consultar directamente con cada establecimiento, que definirá sus propios plazos y mecanismos.

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Cómo realizar la preinscripción y elegir las escuelas

Los tutores o responsables legales deberán ingresar a Tu Gobierno Digital, abrir el módulo SIE —Sistema Integral de Educación— y completar el formulario. Allí podrán indicar hasta dos establecimientos, ordenados según su preferencia. Quienes no dispongan de conexión a internet tendrán la posibilidad de acercarse a la institución seleccionada como primera opción y realizar el trámite presencialmente.

La presentación de la solicitud no completa la inscripción: después deberá confirmarse la disponibilidad de un lugar y entregarse la documentación requerida. Las escuelas se comunicarán con las familias durante las fechas previstas para informar sobre las vacantes.

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Las fechas que deberán tener en cuenta las familias

El proceso se desarrollará en las siguientes etapas:

Del 1 al 15 de noviembre: preinscripción a través del sistema SIE.

Del 23 al 28 de noviembre: confirmación de vacantes en la institución elegida como primera opción.

Del 28 de noviembre al 1 de diciembre: confirmación de lugares en el establecimiento indicado como segunda alternativa.

Del 2 al 13 de diciembre: inscripción presencial y presentación de documentación en la institución asignada.

Desde el 14 de diciembre: consulta de cupos disponibles y nueva preinscripción para quienes no hayan conseguido lugar.

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Para completar la instancia presencial, se deberá presentar una fotocopia actualizada del acta de nacimiento, el DNI del estudiante con CUIL, la constancia de CUIL del tutor y un certificado de domicilio que coincida con el consignado en el DNI. Si la solicitud de prioridad se fundamenta en el lugar de trabajo del adulto responsable, también corresponderá acompañar una constancia laboral.

Qué criterios se utilizarán para distribuir los lugares

La asignación seguirá un orden de prioridades. Primero se considerará a los hijos del personal docente y no docente del establecimiento; después, a quienes tengan hermanos que ya asistan a esa institución. A continuación se contemplará a los niños que residan dentro del radio escolar de 1.000 metros y, luego, a aquellos cuyos padres o tutores trabajen en esa zona. Finalmente, se evaluará al resto de los solicitantes. Si dentro de una misma categoría la demanda supera los lugares disponibles, se realizará un sorteo.

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En el Nivel Inicial, la distribución comenzará por las salas de 5 años, continuará con las de 4 y seguirá con las restantes, de acuerdo con la capacidad de cada jardín. Para determinar la sala correspondiente se tomará como referencia la edad cumplida al 30 de junio de 2027.

Las familias que terminen las primeras etapas sin una vacante podrán consultar desde el 14 de diciembre qué instituciones conservan cupos y formular otra solicitud, tanto por internet como presencialmente. Las modalidades de Educación Especial y Educación Permanente de Jóvenes y Adultos tendrán preinscripción presencial.