Multitudinaria marcha en Corrientes por el femicidio de Nancy Godoy: reclaman justicia y piden asueto escolar

La ciudad de Esquina se convirtió en el escenario de una masiva movilización popular durante la noche del lunes para exigir el esclarecimiento definitivo del femicidio de la docente rural Nancy Estela Godoy. La columna de manifestantes recorrió el casco céntrico con pancartas y antorchas, en una jornada atravesada por el reclamo de justicia y el acompañamiento a los familiares directos de la educadora asesinada en el Paraje El Malezal.

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Durante el acto central realizado al término de la marcha, los allegados a la docente agradecieron el masivo respaldo comunitario. En su alocución ante los vecinos, el hijo de la víctima, Sebastián Medina, apuntó a la falta de contención de las autoridades del municipio de Esquina y del Gobierno provincial.

Además, afirmó que los familiares continuarán reclamando justicia para esclarecer el crimen de su mamá.

Pedido formal de asueto escolar para la despedida comunitaria

En el plano gremial, el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Corrientes (SUTECO) elevó un petitorio formal ante el Ministerio de Educación de Corrientes y el Consejo General de Educación para solicitar que se declare el asueto escolar en todo el departamento de Esquina durante este miércoles 4 de noviembre. La medida busca permitir la asistencia de la comunidad educativa a la ceremonia que se desarrollará de 6:00 a 18:00 horas en la Plaza 9 de Julio.

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El secretario general del gremio, Fernando Ramírez, explicó que el requerimiento recoge el pedido directo de los colegas y tutores de la zona. "Es una solicitud sentida y genuina del pueblo de Esquina. La comunidad educativa está muy consternada por el femicidio de Nanci Godoy y por las condiciones laborales que facilitaron su desaparición y femicidio", aseveró el dirigente sindical.

Reclamo por las condiciones de la educación rural

Además de las gestiones ante el Poder Judicial de Corrientes y el Ministerio Público Fiscal, el referente de SUTECO remarcó que la entidad sindical profundizará sus planteos estructurales sobre la seguridad y el estado de los establecimientos educativos situados en parajes alejados de la geografía provincial.

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"El SUTECO seguirá trabajando para que Nancy Godoy se convierta en un emblema de la lucha por un sistema educativo más accesible, igualitario, justo e inclusivo; sobre todo en el contexto rural en la provincia", concluyó Fernando Ramírez sobre el impacto institucional que generó el crimen de la docente.