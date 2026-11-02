Masacre de Quitilipi: detuvieron a un hombre acusado de amenazar a la madre de dos niños asesinados

Un hombre de 24 años fue detenido esta madrugada en Resistencia, capital del Chaco, acusado de amenazar de muerte a su expareja después de que ella perdiera a dos de sus hijos en el quíntuple crimen de Quitilipi. El sospechoso fue identificado como Braian Alexis Barrios y quedó a disposición de la Justicia en una investigación por supuestas amenazas en contexto de violencia de género.

Según la información policial, la mujer presentó la denuncia el domingo y relató que, alrededor de las 8.11, recibió dos mensajes de voz por WhatsApp mientras se encontraba en el hospital de Quitilipi. En esas grabaciones, de acuerdo con su declaración, su expareja le habría anunciado que viajaría desde Córdoba hasta la localidad chaqueña para matarla y degollarla. Los mensajes llegaron pocas horas después del ataque en el que murieron sus dos hijos, de cuatro y cinco años, y su hermana de 22.

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Rastrearon el viaje y montaron una vigilancia en la terminal

A partir de la denuncia, la Comisaría de Quitilipi pidió colaboración a los investigadores de Resistencia. La intervención quedó en manos de efectivos de la División Delitos Contra las Personas, del Departamento Investigaciones Complejas Metropolitana, quienes realizaron averiguaciones sobre los movimientos del sospechoso y establecieron que había comprado un pasaje de larga distancia desde Córdoba con destino a Chaco.

Con ese dato, los policías desplegaron una vigilancia en la terminal de ómnibus de la capital provincial para localizarlo antes de que continuara hacia Quitilipi. El servicio tenía previsto llegar aproximadamente a la 1.45 del lunes, pero un desperfecto mecánico demoró el recorrido. La llegada se produjo más tarde y los efectivos concretaron el procedimiento alrededor de las 4.20.

Tras identificar al denunciado, los investigadores se comunicaron con el equipo fiscal interviniente de Presidencia Roque Sáenz Peña, que ordenó su aprehensión. Barrios quedó alojado de manera transitoria en el Departamento Investigaciones Complejas Metropolitana, mientras se desarrollaban las actuaciones correspondientes a la denuncia.

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Una segunda causa después del asesinato de cinco familiares

Las amenazas denunciadas se produjeron después del crimen ocurrido el domingo en el barrio Matadero de Quitilipi, donde murieron una mujer de 22 años y cuatro niños de entre seis meses y cinco años. Entre las víctimas estaban los dos hijos de la denunciante, que eran hermanos, y la hermana de la mujer. El hecho fue descubierto a partir del incendio de la vivienda en la que se encontraban.

El principal sospechoso por los cinco homicidios es Alberto Luis Ávalos, de 25 años, pareja de la joven fallecida. Según la reconstrucción policial, habría atacado a la mujer y a tres niños antes de provocar el fuego, en el que también murió un bebé de seis meses. Ávalos permanece detenido, mientras las pericias y las autopsias deben aportar precisiones sobre la secuencia y las causas de las muertes.