Llegó el CyberMonday a Tienda Más BanCo: ofrecen 24 cuotas sin interés

Con un fuerte despliegue de financiamiento y ofertas orientadas al consumo regional, el Banco de Corrientes formalizó el inicio de las jornadas de promociones por el CyberMonday 2026 a través de su plataforma oficial Tienda Más BanCo. El evento de comercio electrónico, coordinado nacionalmente por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), mantendrá sus beneficios activos durante toda la denominada Cyber Week.

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La propuesta estará vigente desde este lunes hasta el domingo 8 de noviembre, posibilitando a los clientes de la entidad acceder a un catálogo de miles de artículos distribuidos en los rubros de tecnología, electrodomésticos, hogar, deporte, movilidad, belleza y juguetería.

Financiación, envíos gratis y programa de puntos

El eje principal de la campaña lanzada por el Gobierno provincial y la banca pública radica en la disponibilidad de planes de pago de hasta 24 cuotas sin interés para las compras efectuadas con tarjetas de crédito Visa y Mastercard emitidas por el BanCo. Asimismo, se incluyeron opciones de envío sin costo en productos seleccionados para entregas en la Provincia de Corrientes y la región.

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En forma complementaria, los usuarios podrán utilizar los puntos acumulados por consumos previos con sus tarjetas de crédito para aplicar reducciones directas sobre el valor final de los artículos. Para quienes no dispongan de cuenta en la institución, la plataforma habilita la gestión digital del alta de cuenta y el trámite del plástico crediticio de manera remota.

Canales de acceso y medios de pago habilitados

La operación dentro de Tienda Más BanCo se realiza ingresando directamente al sitio oficial (www.tiendamasbanco.com.ar) o a través de la App Más BanCo y Banca Web utilizando las credenciales habituales del cliente.

Respecto a los métodos de pago operativos, la plataforma admite transacciones con tarjetas de crédito Visa y Mastercard del Banco de Corrientes, tarjeta de débito Visa y transferencias mediante código QR a través de la billetera virtual MODO.