Investigan a un funcionario del PAMI y referente de La Libertad Avanza por un robo en Corrientes

Un despliegue coordinado por la Policía de Corrientes permitió desarticular la fuga de tres sospechosos implicados en un hurto perpetrado en el predio de la Sociedad Rural de Mercedes, en el marco de las actividades por el 126º aniversario de la institución y el encuentro de pequeños productores. Entre los demorados por la fuerza provincial se encuentra el delegado local del PAMI y referente político de La Libertad Avanza en la ciudad de Mburucuyá.

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El ilícito ocurrió cuando el damnificado dejó estacionada su camioneta Toyota Hilux dentro del predio ruralista. Autores del hecho, a bordo de un vehículo Ford Fiesta, violentaron el habitáculo y sustrajeron una suma en efectivo superior a los $800.000 destinada a las operaciones comerciales del evento.

Interceptación sobre la Ruta Nacional 118 y operativo cerrojo

A partir de la denuncia radicada y las imágenes recabadas por el personal investigativo, las comisarías de la región montaron un operativo cerrojo sobre las principales vías de acceso. La alerta temprana permitió detectar la circulación del automóvil involucrado durante la madrugada sobre la Ruta Nacional 123.

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La interceptación final se concretó a la altura de la Ruta Nacional 118, en jurisdicción de la comisaría de Saladas. En ese punto, la Policía de Corrientes constató que el rodado buscado avanzaba a cincha, siendo remolcado por otro vehículo y escoltado por un tercer automóvil que actuaba como apoyo logístico para evadir los controles camiteros.

Identificación de los sospechosos y actuaciones judiciales

Durante la requisa e interrupción del traslado, las fuerzas de seguridad procedieron a la demora preventiva de los tres ocupantes de la caravana. Según precisaron fuentes de la causa, los implicados corresponden a dos hermanos —uno con domicilio en la provincia del Chaco y otro radicado en la localidad correntina de Riachuelo— junto a un tercer individuo con residencia en Saladas.

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Uno de los demorados, de apellido Benítez, fue identificado como el funcionario al frente de la agencia del PAMI en Mburucuyá, vinculado además a la estructura partidaria de La Libertad Avanza en dicha comuna, precisó el portal Mburucuyá al día.

Los tres hombres, junto a los vehículos secuestrados y los elementos recuperados, quedaron alojados a disposición del Ministerio Público Fiscal y del Poder Judicial de Corrientes.