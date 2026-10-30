Inundaciones en Chaco: los ríos empezaron a bajar, pero miles de personas siguen fuera de sus casas

La provincia de Chaco continúa atravesando una emergencia hídrica por la crecida de los principales ríos de la región, en un escenario climático marcado por el fenómeno de El Niño. Según el último informe oficial, difundido este viernes 30 de octubre, 2.239 personas de 629 hogares permanecen evacuadas o autoevacuadas, mientras las autoridades mantienen operativos de asistencia en las localidades más afectadas. Pese a que los niveles del agua comenzaron a descender, las inundaciones todavía impiden que cientos de familias regresen a sus viviendas.

La situación más crítica se registra en Puerto Vilelas, una localidad cercana a Resistencia, capital provincial, donde se contabilizan 1.350 damnificados, entre 661 evacuados y 689 autoevacuados. El municipio concentra aproximadamente el 60% de las personas desplazadas en toda la provincia. Además, las autoridades solicitaron el rescate de un poblador de Colonia Tacuarí, una zona rural afectada por el avance del agua. El reporte no precisa las circunstancias del pedido ni confirma si el operativo pudo concretarse.

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Tres localidades en alerta roja y cientos de familias desplazadas

Además de Puerto Vilelas, permanecen bajo alerta roja Barranqueras, con 253 evacuados, e Isla del Cerrito, con otros 142. En Colonia Benítez, otro de los sectores comprometidos por la creciente, se registran 450 personas entre evacuadas y autoevacuadas. También hay damnificados en Resistencia, Las Palmas y La Leonesa, mientras otros municipios continúan bajo distintos niveles de vigilancia.

De acuerdo con las mediciones de la Administración Provincial del Agua (APA), el río Paraná descendió hasta los 7,19 metros, tres centímetros por debajo del registro anterior. El Paraguay se ubicó en 7,90 metros y el Bermejo en 3,14 metros, con bajas de siete y nueve centímetros, respectivamente. Aunque estos valores muestran una tendencia favorable, las autoridades advierten que la acumulación de agua en zonas bajas y las dificultades de acceso mantienen vigente la emergencia.

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El fenómeno de El Niño y la asistencia a los afectados

La creciente se produce en un contexto de influencia del fenómeno climático de El Niño, que puede favorecer precipitaciones superiores a las habituales en el Litoral argentino. Las intensas lluvias registradas en las cuencas superiores de los ríos Paraná e Iguazú, sumadas al incremento de las descargas de represas ubicadas aguas arriba, contribuyeron al aumento de los caudales durante octubre.

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En paralelo, el Gobierno provincial mantiene habilitados cuatro centros de evacuación que alojan a 175 personas de 59 familias, entre ellas 74 niños y cinco adultos mayores. El establecimiento Kagiva, en Puerto Vilelas, concentra la mayor cantidad de personas asistidas, con 109 alojados.