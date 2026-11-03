El Banco de Corrientes relanzó Tienda Más BanCo con beneficios de financiación e Inteligencia Artificial para PyMEs

En el marco de sus políticas de incentivo al sector productivo y comercial de la región, el Banco de Corrientes formalizó el relanzamiento operativo de Tienda Más BanCo, su plataforma oficial de comercio electrónico. El anuncio se concretó el lunes durante la celebración de una nueva Jornada PyMEs desarrollada en el Auditorio Julián Zini de la Capital provincial, con una amplia convocatoria de empresarios, comerciantes y emprendedores.

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La apertura institucional estuvo encabezada por la presidenta de la entidad bancaria, Laura Sprovieri, quien subrayó la importancia de acoplar la transformación digital a las operaciones cotidianas de las empresas correntinas.

"Hoy nos convocan dos temas que tienen mucho en común: la inteligencia artificial y el relanzamiento de nuestra Tienda Más BanCo. Ambos nos invitan a pensar cómo aprovechar la tecnología para generar más oportunidades y hacer crecer nuestros negocios. La cercanía que nos caracteriza también se construye en el mundo digital", aseveró la ejecutiva.

Ecosistema comercial, volumen de ventas y cuotas sin interés

A su turno, el gerente Comercial del Banco de Corrientes, Martín de la Vega, expuso los indicadores clave de rendimiento alcanzados por el portal digital. La plataforma conecta actualmente a más de 500.000 clientes potenciales —de los cuales 160.000 son titulares de tarjetas de crédito del BanCo— con 30 comercios adheridos y otros 10 en proceso de incorporación.

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De la Vega precisó que entre febrero y mediados de octubre la tienda procesó 2.265 órdenes comerciales por un volumen superior a los $553 millones, registrándose el uso de opciones de financiamiento en el 75% de las compras efectuadas.

Respecto al esquema permanente de promociones para las PyMEs regionales, la plataforma mantendrá todos los días opciones de hasta 6 cuotas sin interés asumidas de forma directa por el Banco de Corrientes, junto a planes de hasta 9 cuotas sin interés bajo la modalidad de costo compartido con los vendedores.

Además, se confirmaron acciones especiales con hasta 24 cuotas sin interés durante la Cyber Week (del 2 al 8 de noviembre) y la Black Week (del 24 al 30 de noviembre).

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Capacitación ejecutiva en Inteligencia Artificial aplicada

La segunda etapa del encuentro empresarial estuvo a cargo del CEO de Avenida+ y referente de AI in LATAM, Daniel Jejcic, quien dictó la conferencia "Redefiniendo el mundo PyME con IA". El especialista abordó metodologías operativas para el uso de prompts, despliegue de agentes virtuales y optimización de ventas sin necesidad de contar con infraestructura informática compleja.

A través de esta iniciativa coordinada por el Gobierno provincial y la banca pública, la institución reafirmó su estrategia de aportar herramientas operativas y financiamiento blando para fortalecer el tejido comercial y la competitividad de las pequeñas y medianas empresas en la Provincia de Corrientes.