Caso Nancy Godoy: el gobernador de Corrientes anunció una reestructuración en Educación

En el marco del impacto institucional provocado por el femicidio de la docente rural Nancy Estela Godoy, el gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, confirmó que impulsará una reforma organizativa en el área educativa provincial.

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El mandatario señaló que se avizoran modificaciones operativas, aunque no ratificó si las medidas derivarán en el desplazamiento de la ministra de Educación, Ana Miño, cuestionada por su rol durante los 21 días de búsqueda de la educadora en Esquina.

"Vamos a estar reestructurando y haciendo algunos cambios en el Ministerio de Educación de Corrientes. Hay mucho por conversar", afirmó el titular del Gobierno provincial.

Consultado sobre la continuidad de los funcionarios y la posibilidad de mover otras fichas del gabinete ejecutivo, el mandatario remarcó: "Hoy la mirada está puesta ahí; vamos a estar trabajando y haciendo las evaluaciones correspondientes luego".

Reunión con Seguridad y análisis del accionar policial

Dentro de la agenda de revisión gubernamental, el jefe del Ejecutivo adelantó que mantendrá un encuentro de trabajo con el ministro de Seguridad, Adán Gaya, con el propósito de examinar el desempeño de las fuerzas de seguridad estatales desde el momento en que se radicó la denuncia por la desaparición de la maestra en el Paraje El Malezal.

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"Nos reuniremos para hacer un reconto de todo lo sucedido y de todo lo que ha trabajado la Policía de Corrientes en este caso", aseveró el gobernador, en medio de los reclamos formulados por la querella representada por Gustavo Briend y los planteos realizados por el gremio SUTECO sobre los tiempos de respuesta y la contención a los familiares en el inicio de la causa que tramita el Ministerio Público Fiscal.

Revisión profunda del sistema y plan para escuelas rurales

En otro tramo de sus declaraciones, el mandatario correntino subrayó la necesidad de implementar una transformación estructural en las condiciones operativas de la enseñanza en el campo. "Vamos a tener un análisis profundo de todo el sistema; llegó un momento de hacer una revisión", sostuvo el titular del Ejecutivo respecto a las 866 escuelas rurales registradas en la provincia.

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De ese total de establecimientos, los relevamientos oficiales arrojan que 265 instituciones poseen una matrícula inferior a cinco alumnos, mientras que 113 escuelas cuentan con menos de tres estudiantes.

El proyecto de reorganización del Gobierno provincial proyecta concentrar aquellos edificios con matrículas críticas que se encuentren en un radio de 10 a 15 kilómetros, con el objetivo de eliminar el esquema de plurigrado, garantizar un maestro por curso e instrumentar transporte oficial de traslado para los alumnos del interior.