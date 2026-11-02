Avanzan las pericias genéticas por el femicidio de Nancy Godoy y despedirán sus restos en la plaza de Esquina

Las investigaciones judiciales y periciales tras el femicidio de la maestra rural Nancy Estela Godoy ingresaron en un tramo técnico decisivo. El decano del Instituto Médico Forense (IMF) del Poder Judicial de Corrientes, José Luis Gálvez, admitió la extrema complejidad del caso ocurrido en el Paraje El Malezal y ratificó que el organismo ya tomó muestras genéticas a los cinco sospechosos detenidos para cotejarlas con los rastros biológicos hallados en la escena del crimen.

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El procedimiento pericial se ejecutó mediante el despliegue de la unidad móvil del Poder Judicial de Corrientes en el departamento de Esquina, oportunidad en la que también se extrajeron patrones genéticos de referencia a familiares directos de la víctima. Actualmente, el Laboratorio de Medicina Genómica de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) trabaja en la extracción y aislamiento de los perfiles de ADN bajo estrictos protocolos de cadena de custodia.

Entomología forense y de 30 a 40 días de peritajes

Debido a las condiciones climáticas y al terreno donde fue hallado el cadáver, el estado del cuerpo ha dificultado la fijación exacta del momento del deceso. Frente a esta limitante, el IMF solicitó la intervención urgente de especialistas en entomología forense de la provincia de Córdoba para analizar la fauna cadavérica y establecer el intervalo post mortem.

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"Lo que se busca son perfiles genéticos que no pertenezcan a la víctima, que puedan ser individualizados. Tenemos no menos de treinta a cuarenta días de trabajo por delante", advirtió a radio Sudamericana el médico especialista José Luis Gálvez respecto a los plazos científicos que requerirá la causa llevada adelante por el Ministerio Público Fiscal.

Emotiva despedida comunitaria en la plaza central de Esquina

Paralelamente a las actuaciones en los laboratorios de la UNNE, la comunidad de Esquina se prepara para rendir tributo a la educadora de 52 años. Familiares, allegados y colegas docentes confirmaron que este miércoles 4 de noviembre se llevará a cabo el último adiós a Nancy Estela Godoy en un acto público e institucional.

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La ceremonia de despedida se desarrollará de 6 a 18 horas en la Plaza 9 de Julio de dicha localidad. "Hasta siempre, Nanci. Tu historia y tu lucha vivirán para siempre en nuestros corazones", expresaron sus allegados a través del comunicado con el que convocaron a vecinos y referentes de todo el país a acompañar a la familia en la jornada de homenaje.