Alerta por el cronograma: Corrientes tendrá cinco días consecutivos sin atención bancaria en noviembre

Un extenso esquema de inactividad afectará a las entidades financieras de la provincia durante la primera quincena del próximo mes. La Asociación Bancaria confirmó que en Corrientes no habrá atención presencial en los bancos durante cinco días consecutivos, abarcando desde el viernes 6 hasta el martes 10 de noviembre inclusive.

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El cronograma excepcional responde a la coincidencia de tres jornadas no laborables consecutivas junto con el fin de semana. El viernes 6 de noviembre no habrá actividad por conmemorarse el Día del Trabajador Bancario.

A dicho asueto se sumará el lunes 9 por un feriado nacional y el martes 10, jornada declarada feriado bancario extraordinario.

Motivos del fin de semana largo y servicios habilitados

La parálisis del servicio financiero presencial responde a una combinación inusual de fechas festivas e imprevistas dentro del calendario oficial, entre las que se destaca la visita del papa León XIV a la República Argentina, acontecimiento que motivó la reprogramación de actividades administrativas y bancarias en todo el territorio.

Ante este panorama, las sucursales del Banco de Corrientes y demás entidades privadas operarán en su horario habitual hasta el jueves 5 de noviembre. Las puertas de las casas bancarias reabrirán recién el miércoles 11 de noviembre.

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Operativa digital y garantías de comunicación sindical

Entre tanto, la organización sindical comunicará oportunamente cualquier modificación que pudiera surgir respecto al esquema informado.

Asimismo, las autoridades remarcaron la recomendación de utilizar los canales digitales oficiales como e-banking, aplicaciones móviles y billeteras virtuales para realizar transferencias y consultas de saldo durante los días de cierre presencial.