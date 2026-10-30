“Uno de los robos más grandes de la humanidad”: Qué hay detrás del hackeo de Binance

El robo de 6.300 millones de dólares ejecutado en apenas 20 minutos contra el exchange Binance sacudió al ecosistema financiero global y encendió las alarmas sobre el uso de la inteligencia artificial para explotar vulnerabilidades informáticas. En diálogo con Modo Fontevecchia, por +Perfil, Radio Perfil (AM 1190), Camila Velasco detalló que la infiltración se produjo a través de un empleado de la compañía, con indicios forenses que apuntan a grupos de hackers norcoreanos.

Camila Velasco es ingeniera industrial por la Universidad Tecnológica Nacional y cuenta con un posgrado en la Universidad de Buenos Aires. Es la fundadora y CEO de Spark 101, una consultora dedicada a implementar inteligencia artificial, agentes autónomos y automatización para pymes y corporaciones. Conduce el programa TeorIA, transmitido por el streaming de Perfil, donde analiza el impacto y los riesgos de la geopolítica de la IA.

Hola, Cami, bienvenida a Modo Fontevecchia. ¿Cómo estás?

Muy bien, ¿ustedes cómo están? Gracias por la invitación.

Muy bien. Queríamos contar con un ratito de tu tiempo para que nos expliques un poco el tema del hackeo a Binance, que por lo que escuchamos es uno de los robos más grandes de la historia del mundo, digamos, no solamente del mundo cripto.

Sí, es uno de los robos más grandes de la historia de la humanidad: se puede decir que fueron unos 6.300 millones de dólares, y la mayor parte fue en unos 20 minutos nada más. Ya se sabe que entraron vía un empleado de Binance. Binance es un exchange —para el que no sabe, es donde se compran y venden criptoactivos y donde la gente puede guardar sus criptomonedas; es como una especie de banco digital, pero de cripto—. Ya hubo otros robos en el pasado, pero este es el más importante. Todavía no se sabe exactamente cómo fue, aunque algunas consultoras que hacen análisis forenses cripto dicen que fueron norcoreanos. Pero la buena noticia en este cuento es que Binance logró congelar la mitad de esos fondos —o sea, 3.000 millones de dólares lograron que no salgan—, para otros 1.000 millones de dólares ellos tienen un fondo, un seguro que ya está activado, e incurrirían en pérdidas por 2.000 millones de dólares aproximadamente. Pero los usuarios están asegurados, digamos: van a tener sus fondos disponibles cuando Binance los pueda restituir.

Ahora, Cami, explicanos un poco cómo es que en este ecosistema digital —estamos hablando de un exchange de cripto, el más grande del mundo— pueden entrar supuestos hackers norcoreanos y sacar 6.000 millones de dólares, más allá de que parte fue frenada. O sea, ¿cómo es esa dinámica?

Todavía no se sabe qué pasó exactamente con la dinámica que está sucediendo, pero sí estamos viviendo hackeos masivos en el último tiempo; este es un "octubre negro", si se quiere. Y ahora pasa con las herramientas disponibles que tenemos de inteligencia artificial. Justamente ayer tuvimos un episodio que va a salir prontamente en TeorIA, que es la intersección entre la inteligencia artificial y la ciberseguridad: en malas manos, la IA puede ser usada para el mal, para robar justamente y para hacer este tipo de hackeos aprovechando vulnerabilidades de un sistema. Se llaman vulnerabilidades de zero-day (día cero) y, si bien todavía se está investigando qué pasó exactamente, muy probablemente siempre hay bugs en las plataformas. Los bugs son errores, y justamente los hackers sofisticados o grupos de hackers se pueden aprovechar de esto.

Y estamos en el contexto de que hace unos días sobreseyeron al presidente Milei por el caso $LIBRA, que tiene, no sé si alguna similitud, pero por lo menos era cripto. Estamos viendo ahora este hackeo, y también el otro día uno de los chicos acá del equipo hizo un informe hablándonos de las vulnerabilidades del 70% de los sitios web por lo que era PHP. Contanos desde tu perspectiva: ¿estamos frente a una etapa donde los usuarios, que están cada vez más expuestos a internet porque tienen todas sus cosas ahí, están menos protegidos?

Sí, estamos menos protegidos, lamentablemente. Por eso digo que próximamente voy a estar avisando cuándo va a salir el capítulo que grabamos ayer, que estuvo muy interesante, porque la realidad es que sí, estamos muy expuestos: estamos todo el tiempo dando datos y exponiéndolos. Quizás no tenemos las contraseñas bien guardadas, entonces hay que revisar todo eso. Muchas veces se hackea un sistema y queda expuesto; mismo nuestro Gobierno argentino fue hackeado en varias oportunidades, exponiendo nuestras claves. Entonces hay que hacer una revisión al respecto y estar atentos. También hay que diversificar un poco si uno está en el ecosistema cripto y realmente le interesa la ideología de Bitcoin. Yo en el programa digo que TeorIA es muy bitcoiner; yo soy bitcoiner, y ser bitcoiner significa poder custodiar tus propias monedas y no depender 100% de exchanges como este. Si bien justo Binance es el más importante del mundo y se va a hacer cargo de los fondos, si vos tenés criptomonedas en otra plataforma —no digo que las saques ya—, tenés que educarte, interiorizarte y saber cómo hacer para poder guardar tus criptomonedas. Normalmente lo mejor es tener Bitcoin y guardarlas en una billetera fría que esté desconectada de internet. Y también hay que entender que uno tiene que diversificar y tener distintas billeteras, y educarse para entender bien cómo hacerlo. No está mal igual tener en un exchange guardadas tus cripto, porque es como el punto intermedio entre el banco tradicional y esto último, que sería custodiar tus propios fondos y no depender de ningún tercero, cosa de que no te levantes a la mañana y de repente veas que tenés la cuenta vacía, porque en otros casos de robos grandes pasó que los usuarios fueron los que absorbieron esos costos.

Expertos cripto apuntan a Corea del Norte como la responsable del hackeo a Binance



En este caso, vuelvo a decir, Binance es una de las compañías más importantes del mundo y se va a hacer cargo, pero si tenés en otro lado, tenés que ir fijándote cómo hacer para trasladar esas monedas. Y lógicamente, igual Bitcoin no es para hacer inversión y andar haciendo trading. Tiene otro fin —que yo siempre lo hablo en TeorIA cuando vienen invitados—, un fin más ideológico, que es separar la moneda del Estado. No tiene nada que ver con otras criptomonedas; por ejemplo, vos hablaste del caso $LIBRA, que fue un robo o lo que sea que haya pasado, pero va por otro carril, digamos.

Sí, fue una estafa, más allá del sobreseimiento de Milei. Y para ir cerrando, hay una curiosidad que es interesante: en muchos de estos casos aparecen hackers de Corea del Norte, que vendría a ser un país que, al estar aislado del mundo y con los problemas económicos que tiene, uno no imaginaría que tendría capacidad tecnológica sofisticada. Pero, por lo menos en su capacidad de hackeo ofensivo —asumiendo que fueron ellos, aunque en otros casos han sido ellos—, se hacen de moneda dura, que es una de las cosas que no tienen. ¿Qué podés decirnos de este tipo de equipos de hackers?

Son equipos de hackers que se aprovechan de las vulnerabilidades. No sabemos si fueron ellos o no, pero todo el tiempo hay mucha gente tratando de hackear todo. Y voy a decir algo a favor también de Bitcoin, si se quiere: se dice que bajó, pero no bajó tanto. O sea, es el robo más grande de la historia de la humanidad y bajó entre un 3 y un 5%. O sea que se la aguanta también esta moneda. Vuelvo a repetir: también hay mucha gente queriendo hackear Bitcoin, pero esto no fue un hackeo a Bitcoin, fue un hackeo a este exchange, donde obviamente todos los sistemas son vulnerables. Mismo el Gobierno uruguayo, ahora con lo que contabas de PHP —PHP es una tecnología sobre la que está basada casi el 80% de internet—, tiene su plataforma oficial, que es .uy, basada en PHP. Entonces, preventivamente estuvo un día en mantenimiento para poder revisar si tenía o no alguna vulnerabilidad. Me parece que es lo mejor que pueden hacer todos los gobiernos en esto que vos decís de ataque ofensivo y defensivo: hay que estar atentos. Y también, si tenés una empresa —ahora más que nunca, y justamente si sos una pyme—, de a poco deberías empezar a preocuparte por la ciberseguridad. Es importante que empecemos a entender qué está pasando en la era de la inteligencia artificial, porque los ataques hoy se dan por la IA cien por ciento.

Perfecto. Cami, muchas gracias por aportar tu conocimiento. Seguiremos en contacto y veremos el próximo programa de TeorIA acá en el YouTube de Perfil. Gracias.

Gracias. Un saludo.

LP