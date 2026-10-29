Qué revelan los informes de Anthropic sobre la rentabilidad de la IA

El fenómeno de la inteligencia artificial dejó de ser únicamente una promesa de innovación para convertirse en una realidad financiera de escala global. La reciente presentación del documento de salida a bolsa (S-1) de Anthropic expuso cifras de facturación inéditas para una startup y reabrió el debate sobre la sostenibilidad económica del sector, los costos operativos de cómputo y los verdaderos márgenes de eficiencia que esta tecnología genera en las grandes empresas.

En diálogo con Agustino Fontevecchia para Modo Fontevecchia, por +Perfil, Radio Perfil (AM 1190) , Federico Sandler —consultor en finanzas corporativas y exdirector de Relación con Inversores en unicornios como Mercado Libre y Nubank— analiza en profundidad los datos clave del prospecto de IPO de Anthropic, la evolución del ecosistema tech y los insólitos factores de riesgo que las propias compañías declaran ante los reguladores de mercado.

Federico Sandler es experto en finanzas corporativas, estrategia y consultor de inversiones. Se despeñó como director de Relación con Inversores en los dos unicornios tecnológicos más valiosos de América Latina, Mercado Libre y Nubank.

Hola Fede, ¿cómo estás? Acá te saluda Agustino Fontevecchia.

Buenos días.

Fede, aparte de que somos buenos amigos, sé que tenés mucha información y un análisis muy fino de los mercados, y el otro día te escuché hablar analizando el prospecto de IPO de Anthropic. Entonces, nuestro público obviamente no está tan adiestrado, pero te vi tan sorprendido positivamente que quería que nos expliques lo que estamos viendo.

Si. Bueno, para la audiencia que es un poco menos sofisticada, este prospecto es básicamente la culminación de un trabajo de más o menos unos ocho meses de la compañía. Lo que la compañía presenta es un documento donde se presentan los factores de riesgo, los estados contables, el comentario de la gerencia sobre hacia dónde puede ir la compañía. Y lo que me llamó mucho la atención, uno, es el aumento de facturación de la compañía. Entonces, en los últimos dos años ha crecido por un factor de 14 veces a una tasa de crecimiento de 16.000 millones de euros . En el último trimestre, que si lo analizamos, son 42.000 millones de dólares de ingresos . Eso fue lo primero que me llamó la atención. Entonces, la aceleración de ingresos: es la startup que ha crecido más rápido en la historia. Lo otro que me llamó mucho la atención es, antes de que saliera este documento, yo estimaba que la compañía iba a tener pérdidas muy grandes porque el modelo de negocio funciona. Ellos reciben dinero por suscripción o por uso de capacidad de cómputo de inteligencia artificial, pero tienen el costo de procesar. Y lo que estoy empezando a ver es que el costo de cómputo en relación a los ingresos cada vez cae de manera más rápida. Entonces, la compañía no solamente está siendo rentable a nivel operativo, pero también a nivel de flujo de fondos; Creo que va a tener un flujo operativo para el trimestre de unos 3.900 millones de dólares . A nivel ingreso neto tiene una pérdida muy grande de más o menos 80.000 millones, pero no es una pérdida de caja, sino contable, que va a ser la conversión de unos bonos de Amazon que compró hace unos tres años, y eso cuando se desarrollará en acciones va a pasar a patrimonio y va a dejar de... O sea, a medida que ese activo se aprecia, la pérdida es más grande para Anthropic hasta que se haga la IPO y eso pase de ser deuda a ser equity y se diluyan los accionistas existentes. No sé si fui claro.

Si. Fede, estamos hablando de Anthropic, la empresa de inteligencia artificial que la mayoría de la gente conoce a través de Claude, que es el chatbot, porque tiene un montón de otros servicios, y si entendí bien —y está bueno esto resaltarlo—, o sea, ¿es la startup que más rápido ha crecido en la historia? O sea, cuando esta empresa sale a la bolsa, ¿va a ser el mayor boom financiero de una sola empresa en la historia?

No sé si va a ser un boom, creo que confirma que todo el ecosistema de inteligencia artificial no es una moda, sino que si nosotros miramos el IPO, la salida a bolsa de SpaceX —ellos presentaron resultados la semana pasada—, y es por primera vez en su historia la proporción de ingresos entre inteligencia artificial, Starlink y los cohetes, inteligencia artificial es la mayor proporción. Yo creo que este IPO y los economics que tiene esta compañía hace pensar que todo este trade de infraestructura, de inteligencia artificial, microchips, GPUs, enfriamiento, energía, etc., tiene mucho más potencial, porque si vemos los datos de Anthropic , es mucho más sustentable de lo que yo creía. Ahora, generalmente en las salidas a bolsa suben y después tienen una caída. Entonces, generalmente los retornos de empresas que salen a la bolsa en los primeros seis meses o un año no tienden a ser muy buenos, pero creo que este documento, y seguramente cuando lo haga OpenAI , nos hace pensar que tiene mucho potencial de crecimiento y tiene muchos verticales de crecimiento, de forma sostenible y rentable. Esto no lo sabíamos antes de que Anthropic presentara el S-1; Era más una caja negra, mucho más antes de la salida a bolsa de SpaceX . Entonces, con la salida a bolsa de SpaceX y con la salida a bolsa de Anthropic, uno empieza a entender que este ecosistema de inteligencia artificial y los beneficios, oportunidades y riesgos que trae son importantes.

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Ahora, Fede, entonces, sin hacer un planteo de "deberías invertir en esto o no", pero viendo lo que vos ves, el potencial de crecimiento de estas empresas —poniendo a Anthropic, SpaceX, que es de Elon Musk, y poniendo a OpenAI, que tiene ChatGPT—, ¿es exponencial de aquí a una década, por ejemplo?

Sí, por supuesto. Creo que las compañías — OpenAI, Anthropic y SpaceX — están proveyendo servicios para otras empresas sin tener capacidad de cómputo, pero lo que deberíamos empezar a ver es, más allá de cuánto valor pueden desbloquear los Anthropic, OpenAI y SpaceX de la vida, es que compañías que empiezan a adoptar inteligencia artificial en sus procesos, en sus formas de hacer negocios, comenzarán a ver mejor rentabilidad ellos mismos, en formas de ahorros de costos, en mayor productividad. Entonces, por ejemplo, Mercado Libre: su costo de desarrollo de producto, o sea, esencialmente los sueldos que le pagan a los ingenieros, el año pasado era más o menos 8.7% de los ingresos. Hoy, sin echar gente en términos de desarrollo de producto, es 7.2% de los ingresos , aún habiendo gastado 80 millones de dólares pagándole a proveedores como Anthropic. Entonces, creo que esto levanta no solamente a los jugadores de la inteligencia artificial, pero también va a ayudar a otras compañías a ser mejores, y más rentables, y más eficientes. La pregunta siempre era, en estas compañías de inteligencia artificial: "¿Pero la facturación que yo tengo me va a cubrir mis costos?". Esa era la pregunta que yo tenía hasta que vi el S-1 de Anthropic . Y la respuesta es que, a medida que escalan, ya medida que tienen cada vez más clientes que están dispuestos a pagar por estos servicios, claramente hay una oportunidad de negocio muy grande, y también para hacer más eficientes a otras empresas.

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Y uno de los grandes temas que todos miran en estos tipos de documentos son los factores de riesgo. O sea, ¿qué podría hacer que no se dé la tesis de ellos? El factor de riesgo más llamativo es el de que la tecnología que está desarrollando Anthropic termine por erradicar a la humanidad. El mismo tipo de tema, si no me equivoco —y acá corregime vos que sabes mejor que yo—, fue el que hizo que OpenAI retrase su postulación para salir a bolsa, o su prospecto. ¿Qué tipo de riesgos hay a esta tesis de crecimiento en tu visión? ¿De crecimiento económico derivado de todas estas empresas?

Si , creo que son tres factores de riesgo que están enumerando. Uno que dice: "Intentos de resistirse a ser apagados" , que es como un poco Terminator, para ser un poco más coloquial. La otra sería que la inteligencia artificial se vuelva como una especie de chantaje, porque una de las razones por las que OpenAI demoró un poco la salida a bolsa es porque tuvo un ataque de enjambres —que para los que no saben en la audiencia, vos tenés el chatbot, después tenés agentes, que son sistemas operativos que hacen cosas por vos, y después tenés enjambres, que son como muchísimos agentes—, que atacaron a una empresa que se llama Hugging Face y le sacaron muchos datos sensatos. Entonces ese sería el segundo factor de riesgo. Y el tercero, que es el más famoso de todos, que es que podría ser catastrófico o existencial para la humanidad. Yo que hice una salida a bolsa, obviamente los abogados tienen que ser sumamente abarcativos y tratar de cubrir todos los riesgos absolutos, porque en un evento de litigio, si un inversor, algo sale mal y no está en el factor de riesgo, puede litigar contra la compañía, pero claramente estos factores de riesgo son cosas que nunca han sido vistas en la historia. Entonces estamos entrando como en una frontera que no conocemos, pero la empresa misma está consciente de que hay cosas que aún no controla del todo.

Claro. Bueno, clarísimo, Fede. Muchísimas gracias. Estaremos en contacto. Te mando un abrazo.

Por supuesto. Muchas gracias.

MEG