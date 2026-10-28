Periodista en Miami relató la llegada de Flávio Bolsonaro tras su fuga de Brasil

En medio del revuelo político por la controvertida salida de Brasil del excandidato a presidente Flávio Bolsonaro, crecen las incógnitas sobre su paradero y las condiciones de su llegada a Estados Unidos. Tras haber pasado por Argentina y Ecuador, el hijo del expresidente brasileño habría aterrizado en un aeropuerto de aviación privada cercano a Miami junto a su familia. Para repasar los detalles del caso, la cobertura de los medios locales y el clima que se vive entre la comunidad latinoamericana en Florida, Modo Fontevecchia, por +Perfil, Radio Perfil (AM 1190), dialogó con el periodista y analista internacional Agustín Rangugni .

Agustín Rangugni es un periodista, un locutor, analista internacional y empresario de medios argentino-estadounidense. Es reconocido por ser el fundador y director general de TV Radio Miami y plataformas multimedia orientadas a las noticias de economía, política y la cultura a nivel global.

Hola, Agustín, ¿cómo estás? Bienvenido a Modo Fontevecchia. Soy Agustino Fontevecchia y te llamamos porque queremos tener una visión local de lo que ha sido la espectacular fuga de Flavio Bolsonaro de Brasil luego de las elecciones, pasando por Argentina, Ecuador y ahora recientemente llegado a Miami.

Bien, bien. Buen día, ¿cómo estás? Bueno, yo puedo decirte que hasta el momento había una cierta incertidumbre. Empezaron a haber algunas fotografías, algunos videos. El asunto es que Flávio Bolsonaro llegó este miércoles junto con su esposa y sus dos hijas, lo hizo a bordo de un avión privado y aterrizó precisamente en el aeropuerto que está muy cercano aquí, de Opa-locka. La información, podríamos decir, que estaría convalidando todo esto porque inclusive el presidente de Estados Unidos declaró públicamente que estaría ya en Miami.

¿El presidente de Estados Unidos había dicho que ya estaba en Miami? Eso no me lo acordaba, pero sí sé que dijo que le otorgaría la residencia y que lo tendría...

Sí, sí. Exactamente, ya tiene los visados tanto para Flavio y también para su mujer y su familia.

Bueno, y también está viviendo en Estados Unidos Eduardo Bolsonaro, creo que en Texas, que decían que iba a movilizarse hasta Miami para recibir a su hermano.

Sí, también eso se dijo. Hay mucha incertidumbre. Se ven fotografías, inclusive hoy, de Flavio cargando las valijas en un auto en el aeropuerto con su familia, así que tendríamos que darlo por confirmado, pero legalmente u oficialmente están como tapando eso. Pero, sin embargo, ya está demostrado que sí, que se encuentra en Estados Unidos Bolsonaro.

El aeropuerto de Opa-locka no es el Miami International, o sea, no es el aeropuerto principal de Miami.

No, claro. No, es un aeropuerto alternativo, sí.

Y si no me equivoco —pero contanos un poquito más vos— es donde por lo general se concentran los vuelos privados.

Exactamente. Es un aeropuerto que permite a los aviones privados —exactamente como lo decís—, a los particulares, que tienen una serie de condiciones diferentes al aeropuerto que utilizan regularmente los que llegan a Estados Unidos o los que salen. Pero sí, es un aeropuerto alternativo.

Claro, e inclusive es conocido que todo lo que tiene que ver con los registros de inmigración, inclusive de aduana, con lo que uno entra y sale, es muchísimo más laxo en el caso de los aeropuertos y los vuelos privados que un vuelo comercial.

Exactamente, exactamente, tal cual como lo decís. Es más, o sea, está más preparado para los funcionarios, para los dirigentes, para las figuras claves, pero el ciudadano común tiene que ir al aeropuerto habitual de Miami. Esto ya está en otra zona.

El ecosistema trumpista, identificado como MAGA allá, tiene una muy fuerte presencia en Florida, en Miami, porque ahí tiene su complejo en Mar-a-Lago Trump, donde hace sus eventos, que calculo que serían una de las bases de apoyo para los Bolsonaro, ¿no?

Bueno, eso tampoco puedo asegurarlo, porque ese es un lugar que está aquí en Miami, y evidentemente el presidente está en Washington, o sea que no sé dónde va a ir a parar Bolsonaro y sus familias. En principio están aquí en Florida, por supuesto.

Lula y Milei, de mal en peor

Claro, claro. Y voy cerrando con esto. Miami es una ciudad muy multicultural, donde hay muchísima presencia de personas de los distintos países de Latinoamérica. Imagino que hay una presencia bastante sustancial de brasileños. Contame qué sensación te dio lo que pudiste hablar con las comunidades latinoamericanas y brasileras específicamente ahí de lo que fue la elección, primero la victoria de Bolsonaro en primera vuelta y después la victoria final de Lula en segunda vuelta.

Bueno, yo te digo que aquí yo he podido hablar con algunos brasileros. No tenemos mucha relación con los brasileros aquí, no sé por qué, pero tampoco no se los ve aquí en Miami. Son como un puñado de personas, pero no son masivos como pueden ser, por ejemplo, los argentinos, o los chilenos, o los bolivianos. Pero, te puedo decir que, evidentemente, estamos todos siguiendo de cerca todo esto a ver qué pasa, y hay muy poca información. Lo que se vio esta mañana son fotografías que se pudieron mostrar, pero estamos como en incertidumbre de que todo sea cierto o todo sea alguna mentira. Mientras tanto, sabemos la información que dio el presidente Trump, que declaró públicamente —y esto es un dato concreto— la llegada de Bolsonaro a Estados Unidos. O sea, que la prensa habría confirmado.

Flávio Bolsonaro salió de Brasil por la Argentina: Migraciones confirmó su paso y el vuelo hacia Ecuador



El latinoamericano de Miami, en este ecosistema de polarización, en este ecosistema de posicionamiento muy duro a lo River-Boca entre izquierdas y derechas, en general —no pregunto específico de qué país—, ¿cómo lo ves? ¿Está igual de dividido? ¿Está más volcado, digamos, a la derecha? ¿Está más volcado a la izquierda? ¿Qué lectura estás viendo ahí de eso?

Bueno, aquí, evidentemente, desde la llegada de Donald Trump hay una tendencia hacia la derecha, ¿no? Eso está claro. Ahora, el mandato de Donald Trump se está devaluando absolutamente, genéricamente, en la población, y yo creo que ahí hay que analizar bien si el tema de los latinos van a tener alguna postura muy clara de rechazo al actual gobierno de Donald Trump aquí en Estados Unidos. Los latinos en particular.

Bueno, Agustín, muchísimas gracias por la información. Obviamente, después, si surge algo, nos avisás. Te mandamos un abrazo desde Buenos Aires.

Estamos a la orden y cuentan con nosotros. Y yo estoy... estamos un poco con una incertidumbre muy, muy fea porque ahí vemos fotografías y, sin embargo, nos está llegando información como que Bolsonaro está oculto, pero no se sabe dónde. Y, sin embargo, vimos las fotografías ahí en el aeropuerto que está cercano al habitual, ¿no? Pero vamos a ver qué pasa.

Muchas gracias, Agustín.

MEG