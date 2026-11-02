Gustavo Córdoba: "Los mercados dan por descontada una derrota de Trump"

En la antesala de medio término en Estados Unidos, las proyecciones de una derrota oficialista en el Congreso norteamericano abren interrogantes sobre el futuro del respaldo político y financiero hacia la administración de Javier Milei. En Modo Fontevecchia , por +Perfil , Radio Perfil (AM 1190), el consultor Gustavo Córdoba pronosticó que el oficialismo republicano perderá la Cámara de Representantes y enfrentará un recuento reñido en siete estados para definir la mayoría del Senado.

Además, el director de Zuban Córdoba y Asociados advirtió sobre el impacto del encarecimiento de la gasolina por el conflicto con Irán y explicó cómo el desgaste acelerado de los oficialismos y la brecha entre las grandes urbes y el interior productivo atraviesan a todo el continente.

Gustavo Córdoba es licenciado en Ciencia Política por la Universidad Católica de Córdoba y magíster en Comunicación Política por la Universidad Austral. Es el director de la consultora Zuban Córdoba y Asociados junto a Paola Zuban, liderando una de las firmas de investigación y opinión pública más citadas por el arco político y los medios masivos de comunicación.

Gustavo, muy buenos días. ¿En qué ciudad de Estados Unidos te encontramos en este momento?

En la ciudad capital, en el Distrito de Columbia, Washington.

¿Y qué sentís ahí? ¿Qué se palpita para mañana?

Bueno, la velocidad con la que venimos haciendo análisis desde Argentina es otra aquí. Hay muchas similitudes en el sistema político con la elección intermedia, ¿no? Viste que Estados Unidos y Argentina son los únicos países que tienen esta elección de medio término. Ahora, las diferencias son notables porque Estados Unidos tiene un sistema de contrapesos y de equilibrio que, bueno, en algunos casos funciona. La cosa más importante que se está discutiendo por estos momentos es el grado de importancia que le puede dar el presidente Trump a un resultado adverso, ¿no? Porque es como que dan por descontado que va a haber un resultado negativo para el oficialismo que gobierna hoy en este país. Y todos dudan de que Trump realmente le preste algún tipo de atención; al contrario, todos creen que Trump va a redoblar la apuesta y va a tensionar aún más con el sistema político.

¿Y eso a la Argentina qué podría significarle?

Bueno, a ver, pensando en la maniobra de apoyos económico que el año pasado vivimos en octubre. ¿Te acordás, Jorge, que Donald Trump intervino diciendo que si no lo votaban o no ganaba Milei, Estados Unidos se llevaba los dólares, ¿no? Y creo que esa fue una maniobra que, si la vemos para lo que viene en la Argentina y los pronósticos —sobre todo económicos—, puede ser un problema para Milei, ¿no? Más allá del problema político en sí de que Milei ha visto en los últimos tiempos una derrota tras otra de todos sus aliados políticos internacionales.

Ahora, más allá del tema de Scott Bessent y de una eventual ayuda financiera, desde el punto de vista sociológico, desde el punto de vista de las ciencias sociales —aunque la economía también lo sea, con disculpas de ella—, ¿una derrota de Trump después de la derrota de Bolsonaro podría ser interpretada como un comienzo de cambio de ciclo? ¿Podría tener una influencia que irradiase mundialmente, de la misma manera que el triunfo de Trump pareciera haber contribuido a lo que se llama la "mancha azul" en toda Latinoamérica?

Me gustaría creer que sí, pero dejame poner un poquito de prudencia a esa proyección, porque acá en Estados Unidos las elecciones intermedias siempre son un dolor de cabeza para los oficialismos de turno, ¿no? Es una tendencia en la que prácticamente no se discute si los oficialismos pierden en las elecciones de medio término, sino por cuánto pierden, ¿no?: la cantidad de bancas que pierden. Así que el efecto para Estados Unidos, yo te diría, es neutro. A nivel mundial, bueno, sí puede darse un efecto, pero yo no sería tan contundente con la afirmación. Puede propiciarlo en la medida en que del otro lado de la polarización haya liderazgos en condiciones de construir una alternativa. Porque la verdad es que la polarización también, Jorge, resuelve de manera automática todos los problemas de la sociedad moderna, ¿no? Ya no importa la identidad tuya, sino que importa la contraidentidad. Esto es: no sé lo que soy, pero sí sé lo que no quiero ser. Entonces, la polarización resuelve automáticamente cualquier problema político.

¿Qué encontrás en común en ese clima de polarización y en la relación entre los mercados y cada uno de los partidos políticos? Conversábamos con un analista financiero al comienzo del programa acerca de que, por ejemplo, los mercados financieros siempre votan en contra de los demócratas y a favor de los republicanos. ¿Qué elemento en común, si es que hay alguno, encontrás en el clima político allí en Washington con el que se vive en Buenos Aires?

Bueno, fijate que acá se vota un día martes, ¿no?, porque el lunes es el día de los mercados, así que podemos empezar desde esa disquisición. Tampoco se vota un domingo aquí porque es el día de la religión, el día de la iglesia. Entonces, bueno, es un sistema muy particular este. Yo creo que los mercados dan por descontada una derrota de Trump, ¿no? Lo que por allí está en discusión es el Senado, porque, Jorge, el tercio que renueva en esta ocasión Estados Unidos es un tercio de estados de perfil republicano. Y esto le puede agregar un tono de complejidad importante, toda vez que en las elecciones anteriores ha habido una subestimación del voto republicano, ¿no? Entonces, hay que ser en ese sentido prudente, porque la Cámara de Representantes la pierden, y por amplio margen; eso ya todo el mundo lo da por descontado. Ahora, la única duda está en esos siete estados republicanos donde la elección está en una diferencia de uno a cinco puntos, con lo cual yo te diría que van a pasar varios días y no vamos a saber quién ha ganado el Senado realmente.

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Desde el punto de vista económico, con esta idea de que se vota con el bolsillo y el aumento que significó la inflación a partir del costo de la energía —simplemente de la gasolina y todo lo que significa a posteriori—, ¿encontraste que las elecciones en Estados Unidos y en la Argentina tienen el denominador común de que, más allá de nuestras diferencias culturales, es el bolsillo lo que termina determinando qué se vota?

Sí, claro, Jorge. Acá el costo del galón de combustible —un galón equivale a un poco mas de 3 litros— es determinante, ¿no? Porque el norteamericano promedio tiene dos o tres vehículos y su vida transcurre en un auto, así que imaginate cómo se ha multiplicado el costo. Y quiero agregarte un elemento adicional que se ve sobre todo en estados como Texas: la cuestión inmigratoria ha dinamizado el voto latino. En una comparativa teniendo en cuenta elecciones anteriores en Texas, el voto latino anticipado ha aumentado cerca de un 80%. Es decir, se espera que en muchos estados con mucha población latina los republicanos pierdan básicamente por una suerte de voto castigo a la política inmigratoria de este gobierno.

Y paralelamente, ¿se da aquello de que es muy difícil para los oficialismos no perder frente a los opositores, de que últimamente todos los electorados votan en contra del que está?

Bueno, viste que es una tendencia. Lo que pasa es que también las redes sociales y la IA nos meten una inmediatez en la demanda y en el reclamo, y ahí está la capacidad prácticamente nula de los Estados de resolver estas demandas o estas expectativas. Entonces se da un ciclo de derrotas y de victorias que es un loop permanente. Fijate que ya no importa si sos de derecha o de izquierda, sino que si sos oficialista es probable que pierdas la elección.

Hablábamos con un analista en Brasil y nos marcaba claramente que Lula ganó en las grandes ciudades y perdió en el interior. Cuando uno toma los análisis —no sé si los tuyos también, vos me confirmarás— respecto de Milei, en el conurbano la situación de Milei es desastrosa, pero también es mala en los centros urbanos principales, como Córdoba o Santa Fe, y en el interior —ya sea por la minería, por el agro o por la energía— el resultado de Milei es mucho mayor. ¿Se da también allí en Estados Unidos una diferencia geográfica entre grandes conurbanos y el interior productivo?

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Claro que sí. Vos sabés que las costas tienen un comportamiento electoral totalmente distinto al interior profundo. Yo te diría que sí, y es esperable que así sea, porque este país está organizado de una manera muy especial y, cuando se dividió el Partido Demócrata en dos alas —una más conservadora y otra más progresista, que es la fisonomía actual que tiene la política norteamericana—, las costas fueron más progresistas y el interior fue más conservador. Así que sí, claramente, en el interior es donde el Partido Republicano todavía tiene su fuerte. Y dejame darte este dato adicional: no hay ningún dato previo en las encuestas que vaya a cambiar la polarización extrema que hoy tiene Estados Unidos. Es más, lo que se prevé es una profundización de la polarización. Así que no hay ninguna manera de evaluar que los demócratas pierdan votos a manos de los republicanos y viceversa. Hay polarización para rato.

Gustavo, te envidiamos: estás en el lugar justo en el momento justo. Vamos a abusar de tu permanencia allí y te vamos a volver a llamar a lo largo del día de mañana y de los días posteriores. Muchísimas gracias por tu tiempo para con nosotros.

Abrazo enorme Jorge, un placer.

LP