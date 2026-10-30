Federico Aurelio: “El principal desafío de la oposición es lograr la unidad y el del oficialismo el malhumor económico”

En diálogo con Modo Fontevecchia, por +Perfil, Radio Perfil (AM 1190), Federico Aurelio, presidente de la consultora Aresco y referente en análisis de opinión pública, trazó un exhaustivo panorama sobre el equilibrio de fuerzas en la política argentina. A lo largo de la entrevista, evaluó la consolidación del piso electoral de Javier Milei, el impacto de las expectativas económicas en el electorado y los paralelismos con procesos recientes de la región como la elección en Brasil. Además, definió cuáles son las claves y riesgos que enfrentarán tanto el Gobierno como las fuerzas opositoras de camino a los próximos turnos electorales.

Federico Aurelio es un reconocido consultor político, analista de opinión pública, licenciado en Administración de Empresas y contador público. Desde el año 2020 se desempeña como presidente de la consultora Aresco, una de las firmas de investigación social y de mercado más prestigiosas y con mayor trayectoria en el país.

Federico, bienvenido a Modo Fontevecchia. ¿Cómo estás?

¿Cómo estás?

Muy bien, gracias por estar con nosotros y queríamos tener de primera mano cómo estás viendo que la sociedad está contemplando a Javier Milei principalmente y al ecosistema político estos días.

Bueno, yo creo que si lo dimensionamos desde la óptica política y después también vamos a mencionar desde la óptica económica. Desde la óptica política diría que lo que predomina es la estabilidad en la valoración tanto de la gestión del gobierno como del posicionamiento de los principales dirigentes nacionales . El gobierno nacional tuvo una caída importante en febrero y marzo de este año y desde abril está estable su acompañamiento y la valoración personal del presidente. A pesar de todo lo que transitamos y a pesar de, ya ingresando en el análisis de la dimensión económica, de que la valoción de lo económico sigue siendo claramente negativa e incluso no ha tenido una recuperción. Pero sin dudas en los dos núcleos que conforman el acompañamiento de Milei, no ha modificado su valoración o la expectativa que tienen que la situación va a mejorar y por eso sostienen ese acompañamiento que te mencionaba. Desde la óptica que también me preguntabas desde la oposición veo también bastante estabilidad. No veo a nadie capitalizando con claridad el descontento con lo económico. Una cuestión importante desde la óptica económica es que uno de los cambios que sucedieron en este año, en esa caída que tuvo el posicionamiento del gobierno en los meses de febrero y marzo, es que las expectativas que Milei había conseguido que en los primeros dos años de gestión fueran equilibradas, es decir que consideraban que la situación iba a mejorar era un porcentaje parecido a los que consideraban que iba a empeorar, eso se deterioró y hoy hay más un escenario de pesimismo sobre lo económico que optimismo, con lo cual desde la óptica económica no solamente se sostiene la mala valoración de la situación presente sino que a su vez se sumó una mala expectativa de lo que viene. Lo que pasa es que ahí es importante tener en cuenta que la sociedad en el posicionamiento respecto a Milei está repartido en dos posiciones que piensan muy distinta, no solamente sobre la gestión sino también sobre la cuestión económica, y eso es lo que le está permitiendo a partir de una minoría intensa que tiene el gobierno nacional mantener un acompañamiento que en relación a la valoración económica no es mala.

Abrinos un poco más el detalle entonces de esas dos posiciones que componen ese núcleo.

Mira, ahí hay un núcleo duro de acompañamiento de Milei de 25 puntos, es decir 25% de los argentinos . Es difícil verlo Milei que tenga un piso de acompañamiento menor a ese porque te dicen "yo lo voy a acompañar hasta el final de la gestión independientemente de lo que pase con la economía", es decir que hay otros motivos aparte de la economía por los cuales acompañan a Milei. Y después hay un 15 % que es lo que denominamos núcleo blando, que ese era 25 antes de un principio de año, que es los 10 puntos que perdieron fueron del núcleo blando, le quedaron 15. Esos 15, como te mencionaba antes, se mantienen estables desde el mes de abril. Es un electorado que te dice que supedita su acompañamiento a que la situación mejore, pero que no tienen una exigencia de cumplimiento de sus expectativas en el corto plazo indudablemente, porque han pasado seis meses donde la valoración económica no mejoró y sin embargo sostienen su acompañamiento. Por supuesto que aparte de que tienen la expectativa de que la situación va a mejorar, si bien no están del todo convencidos de Milei, mucho menos convencidos están del resto de la dirigencia. Por supuesto que son electores que votaron a Milei tanto en el 2023 como en el 2025. Recordemos que en la elección del 2025 Milei obtuvo 41 % de los votos , con lo cual es un núcleo que si bien no puede considerarse de que va a sostener su acompañamiento hasta el final de la gestión, sino que va a editar su acompañamiento acorde a lo que suceda principalmente económicamente, y después obviamente habrán otros factores por los cuales pueden decidir seguir acompañándolo o no, como por ejemplo quiénes son los espacios políticos que se presentan, qué representan, si están fragmentados o no y demás.

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Ahora en ese escenario estamos hablando, para hacer números bien redondos, 40 % de un electorado que estaría en la derecha centro derecha hoy asociado más a La Libertad Avanza —corregime si digo algo está mal—, 40 un poquito menos quizás, pero un 40 asociado a una oposición hoy más identificado quizás con el peronismo y ahí nos quedaría un 20 que se repartiría entre el resto de las fuerzas. Y sigo con un punto más: hoy se está hablando mucho de lo que significó la victoria de Lula, donde entiendo yo hoy—y corregí todo lo que diga— que es muy distinto porque ahí tenías un escenario donde los dos principales candidatos se llevaban, si no me equivoco, como el 95%, 92% del voto, no sos una polarización todavía mayor, pero ¿qué enseñanzas llevamos entonces teniendo en consideración esa diferencia de lo que pasó en Brasil a lo que podemos ver en el proceso electoral argentino?

Bueno, hay una salvedad: en nuestras mediciones no tenemos al peronismo en 40 puntos. Lo cual no significa que no los pueda obtener el año que viene, pero nosotros lo tenemos más cerca de los 30 puntos que de los 40 puntos, con lo cual la polarización sería menor, ¿no? Sería alrededor de 70 puntos entre los dos espacios. Ahora eso no obsta a que la experiencia de Brasil por supuesto que es muy importante a tener en cuenta, porque independientemente del nivel de polarización que nos encontramos en la primera vuelta, por el sistema electoral argentino, que en ese sentido es similar al brasilero, si ninguno cumple las condiciones para evitar el balotaje, vamos a tener un balotaje donde ahí indudablemente va a haber una polarización total entre los dos espacios que clasifican al balotaje. Entonces ahí es donde los distintos espacios que estén considerando que van a ser partícipes de ese balotaje tendrán que tomar una importante agenda de lo que sucedió en Brasil, porque es una demostración de que en un país donde la valoración de lo económico por parte de los brasileros es mejor que la que hacen los argentinos de su situación económica, sin embargo las medidas que tomó el gobierno de Lula en los meses previos a la elección fue parte de los factores por los cuales renovó este su mandato. Es decir, todas las medidas de orden económico y sociales que son parte de la demanda que tienen hoy los argentinos, de tener una ayuda o una readecuación de los créditos, créditos para las PyMEs, subsidiosa los combustibles, créditos para los jubilados, con lo cual todas estas medidas que por ahí no están alineados con un Estado inactivo, sino todo lo contrario, fueron medidas que lo ayudaron a Lula a obtener el triunfo el pasado domingo.

En la coyuntura reciente de las últimas no sé de la pospandemia, cuando miramos procesos electorales, imaginar una remontada de 10 millones de votos en Brasil era algo difícil de ponderar, o sea es extraordinario, no es extrapolable a otro a todos los procesos ese tipo de remontada, la que generó entre primera y segunda vuelta Lula, ¿no?

No, es un movimiento importante. Bolsonaro sorprendentemente en la primera vuelta se estaba reduciendo, con lo cual si bien no tenían con claridad como lo impide la estadística, porque si vos tenés un escenario de paridad los márgenes de error pueden que uno permita u otro pueda ganar, pero ya estaba visto que era un escenario de paridad, como el que finalmente fue, en este caso con el escenario de Lula ganando. Pero, indudablemente, Lula hizo bien su trabajo durante la campaña electoral de la segunda vuelta. No solamente en el espacio entre la primera y segunda vuelta, también se dictó la ley de reducción de la jornada laboral de 44 a 40 horas medidas, sin reducción salarial, es decir, que son todas las que apuntaban mayoritariamente a los trabajadores brasileros, y que eso puede ser parte de los argumentos por los cuales tuvo esta mejora en el acompañamiento que le permitió ganar la elección.

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Claro, Federico, y para ir cerrando, ¿cuáles son los principales riesgos que vos ves, tanto para el oficialismo como para un posible candidato de la oposición, ya sea peronista u otro, que logre amalgamar esa segunda fuerza? Por ejemplo, haciendo yo una lectura un poco más suelta, tengo la sensación de que comparando con la elección 2023, el balotaje se definió por muy pocos puntos, entonces cualquier candidato que tenía aspiraciones de llegar estuvo muy finito, y luego, bueno, ahí obviamente cuando llegás a esa instancia de balotaje empiezan a jugar los negativos, ¿pero cuáles pensás que son los principales riesgos?

Mira, para ver alguna diferencia respecto al 2023, tal como vos bien describiste recién, hubo una disputa entre tres espacios en el 2023, que era el peronismo y Juntos por el Cambio, que era esperado que iban a disputar la clasificación al balotaje, e inesperadamente se coló en la clasificación al balotaje el espacio de Milei, que después tuvo la oportunidad de ganar. Con lo cual, hoy no se está visualizando un tercer espacio competitivo para disputarle a La Libertad Avanza y al peronismo la clasificación al balotaje. Pero, teniendo en cuenta la experiencia del 2023, hay que estar alerta a qué tipo de acuerdos llegan candidatos que quieren transitar una tercera posición. También estamos leyendo de outsiders que quieren, que podrían recorrer ese camino, entonces habrá que estar atentos a ver si sucede, al igual que en el 2023, la aparición de un tercer espacio. Eso desde una óptica de los espacios que puedan disputar el balotaje. Desde la óptica de la oposición y respecto a un triunfo con respecto a Milei, bueno, indudablemente si el 40% acompaña a Milei , significa que el 60% no lo acompaña . Y si el 60 % no lo acompaña, ¿qué significa? Que si hay un espacio político, un grupo de dirigentes que llegan a acuerdos que pueden monopolizar lo máximo posible de ese 60% que está en desacuerdo con Milei, bueno, pueden tener una elección muy competitiva , tanto en primera vuelta y más en segunda vuelta. Con lo cual yo te diría que el principal desafío de la oposición es la unidad y los acuerdos que permiten ampliar los espacios. Creo que sustentado con la participación del peronismo dentro de ese espacio, porque sin duda es el principal espacio opositor, tal como vimos en la elección 2023 y como vimos en la elección 2025. Respecto al oficialismo, el principal desafío es el humor que haya con la gestión de gobierno . Es decir, sobre todo el humor con las problemáticas económicas , que fueron el principal motivo por el cual votaron a Milei. Las problemáticas que hoy siguen siendo la principal preocupación para el 60% de los argentinos, y por lo tanto lo que sucederá con el bolsillo de la gente de aquí a la elección es lo que va a determinar el rumbo de este gobierno en la elección del 2027.

Bueno, muy claro todo, Federico. Te agradezco tu participación como siempre y seguiremos en contacto.

Bueno, muchas gracias por la invitación.

MEG