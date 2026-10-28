Facundo Del Gaiso: “La ludopatía digital hizo de cada teléfono un casino y se transformó en la pandemia de los jóvenes”

En una nueva emisión de Modo Fontevecchia, por +Perfil, Radio Perfil (AM 1190), el legislador porteño e integrante de la Coalición Cívica ARI dentro del bloque Vamos por Más, Facundo Del Gaiso, analizó el avance de las apuestas online entre los adolescentes, las trabas políticas para regular el sector y denunció el peso de los lobbies empresariales y de la AFA para frenar las restricciones publicitarias.

Facundo Del Gaiso es ingeniero en Construcciones por la UTN y dirigente político, y actualmente se desempeña como legislador en la Ciudad de Buenos Aires. Integra el bloque Vamos por Más y es uno de los principales referentes de la Coalición Cívica ARI, el espacio político liderado por Elisa Carrió.



Facundo, bueno, igual podemos tocar todos los temas, pero me parece que hoy vamos a hablar principalmente de la ley de prevención de ludopatía en la Ciudad. ¿Querés contarme un poquito del contexto del proyecto?

Mirá, la verdad es que eso es algo que se viene debatiendo hace un par de años ya. Hay 19 proyectos en la Legislatura sobre la ley de ludopatía; es una ley que hay que modificar. Nosotros fuimos autores también de esa ley cuando comenzó, en el 2017. En el 2019 ya decíamos que iba a haber muchos problemas a futuro; yo en el discurso planteé que los chicos iban a ser carne de cañón de las casas de apuestas. Cinco años después no nos equivocamos, que tampoco era porque somos unos genios, sino porque veíamos lo que pasaba en el mundo: pasaba en España, pasa en Inglaterra. En ese contexto, nosotros, en la Coalición Cívica, por ahí siempre fuimos más duros y pusimos proyectos más intensos. Yo tengo un proyecto presentado para que no se pueda usar tarjeta de crédito, por ejemplo; obviamente el tema de la publicidad es un tema, pero estamos metiéndonos con lobbies muy importantes y hacen que esa discusión no avance. En sí hay una mirada, por ahí de algún sector, que enfoca el problema más en la cuestión de las apuestas ilegales —todo enfocado a las apuestas ilegales—, dejando que todo lo que sea casas de apuestas legales y todo lo vinculado a la publicidad sea un tema secundario. Para nosotros es un tema fundamental la cuestión de la publicidad. Y tampoco en los gobiernos —todos los gobiernos— no está muy claro qué pasa con los chicos cuando tienen 18 años y un día. Es como que hay muchas políticas para prevención de la ludopatía cuando son chicos, pero ¿qué pasa cuando son mayores? Y lo otro que creo fundamental, de lo que no se habla mucho, es el rol de ciertos actores principales y sociales vinculados a la cuestión. O sea, para mí que el "Dibu" Martínez, Susana Giménez o Francella sean parte de publicidades donde se está favoreciendo la ludopatía es un grave error, y a futuro va a pasar lo mismo que con el tabaco. En la década del 70 cualquier actor o cualquier persona pública hacía publicidad de tabaco y hoy está totalmente mal visto. Yo creo que lo que está pasando en la sociedad va incrementándose y a la larga se va a dar un debate desde la sociedad similar al del tabaco.

Contanos primero cuáles serían entonces los mecanismos para regular la actividad o prohibirla.

Nosotros en la Ciudad tenemos dos cuestiones. Una es que, obviamente, al ser de la Ciudad de Buenos Aires, está circunscripto a la Ciudad. Por ejemplo, yo soy de los que creen que no tiene que haber publicidad en las camisetas de fútbol. Pero si no hay una ley nacional, si saliera la ley acá, los clubes que están dentro de la Ciudad tendrían que usar una camiseta que no lleva publicidad, pero cuando cruzan la General Paz podrían usarla. Entonces, eso es de corte nacional. Lo mismo el tema de lo que yo creo de las tarjetas de crédito: no es lo mismo que vos tengas una importante cantidad para gastar en tarjeta de crédito a que solamente tengas que usar lo que tenés disponible en la tarjeta de débito. Entonces, genera una diferente cuestión. Esto es algo que pasó en Inglaterra, que cuando se dieron cuenta de que había un porcentaje importante de la población endeudada —como está pasando hoy por otras cuestiones, pero también por el tema de las apuestas—, tomaron la decisión de decir: "Bueno, no se puede usar más tarjeta de crédito". O sea, la política viene atrás de la sociedad en ese sentido. Yo creo que la cosa va a seguir empeorando, avanzando, como pasó en el mundo, y en algún momento la política va a decir: "Sí, listo, ahora la cortamos". Pero siempre tarde. Lo venimos planteando hace años, pero esto llega siempre tarde.

¿Y la propuesta concreta es prohibir todas las apuestas digitales en la Ciudad de Buenos Aires?

No, porque si alguien dice "listo, cortémosla", está toda la parte de apuestas ilegales que existe, y te van a decir que no tiene ningún sentido sacar a las diez que son legales cuando vos tenés un sistema ilegal al que accedés sin ningún problema. O sea, en las legales tenés que ser mayor de edad o tener control biométrico para entrar; en las ilegales un chico puede entrar sin ningún problema y apostar lo que sea. Y es un tema en el que todo lo que es digital va modificándose año a año y la legislación siempre queda atrás de eso. Yo creo que es un drama social, o sea, es la pandemia de los jóvenes. Con crisis económica se ve muy fuerte, sobre todo en sectores muy vulnerables, cómo buscan la salvación a través de las apuestas. Todos los teléfonos pasaron a ser un casino, y el endeudamiento hace que después vengan tragedias, como lo que hemos pasado: chicos con intentos de suicidio. Ahí es donde la sociedad empieza a tomar conciencia de que tenemos que hacer algo y después la política busca hacer algo. Pero este es un tema recurrente y que va a seguir estando, hasta tanto tenga una explosión.

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Y sobre lo que decías antes de cruzar la General Paz, calculo que inclusive es muy fácil con una VPN hoy, si hubiera algún tipo de restricción acá, hacer que figure que estás saliendo desde la provincia de Buenos Aires y actuar desde ahí, ¿no?

No, y otro tema, por ejemplo, es la televisión, que es cuestión federal. O sea, acá la realidad es que hubo un avance muy importante en el Congreso: salió la media sanción en Diputados, que incluía la parte de la publicidad, y hasta la AFA salió en una cuestión corporativa a decir que se iban a fundir los clubes, decían un disparate absoluto, cuando vos tenés también a la AFA involucrada con las casas de apuestas: se llama Betano el torneo. El problema es que hay muchos lobbies, mucha plata. O sea, hay que decir las cosas como son: o estás del lado de los lobbies o no. Ahora, la cuestión es nacional. Cuando se quiso dar el debate en el Senado, ahí ya no prosiguió. La Iglesia es uno de los factores que más fuertemente presiona para que esto se trate, pero hay muchos intereses económicos.

Claro, y el juego en todos sus niveles financia un montón de actividades, incluyendo la política, incluyendo los medios, incluyendo el fútbol.

Bueno, ese es un tema. Por ejemplo, nosotros lo decíamos cuando hicimos la ley de ludopatía en la Ciudad: fijate que poníamos el tema de los medios y también del rol de las figuras; me acuerdo de que planteábamos que sería una locura que Messi apareciera haciendo una publicidad con casas de apuestas. En España, en ese momento, de los 20 clubes de fútbol, 19 tenían publicidad de casas de apuestas en el 2019, excepto la Real Sociedad. Yo mandé una carta a los clubes para que imiten a la Real Sociedad, que lo sometió a la asamblea de socios y decidieron que no iban a aceptar tener publicidad de casas de apuestas; fue el único. Después hubo una prohibición, ya cuando la política dice: "Che, se fue todo, los chicos son todos ludópatas; bueno, prohibamos que tengan casas de apuestas en la camiseta, por lo menos hagamos algo". Y entonces ahí se prohibió. Y Lula lo acaba de hacer también, por una cuestión de campaña, a lo último de todo.

Ahora, cuando vos decís que va a ser como el tabaquismo, hoy hay un debate —se metió en la campaña de Brasil y acá— sobre que un porcentaje del endeudamiento que estamos viendo que están teniendo los jóvenes, con un acceso al crédito fácil a través de billeteras virtuales, tiene que ver con las apuestas, y que hay una crisis. ¿Tenemos estadísticas hoy para ver más o menos cómo viene eso?

No, hay algunas cosas en las que se ha avanzado muy despacito. Nosotros hicimos reuniones con Mercado Pago en su momento por el tema de la microapuesta y para que a los padres les llegue una alerta. O sea, si mi hijo está gastando 500 pesos cada hora o 1.000 pesos en cada hora, decir: "Che, ¿en qué estás gastando 500 pesos cada hora?". Que me llegue un aviso de "tu hijo está gastando 1.000 pesos" y que vos sepas que está apostando. Esos son dispositivos en los que está la posibilidad y lo están empezando a hacer. Todo cuesta, porque obviamente dicen: "Bueno, yo me pongo en este rol, entonces el chico me cierra la billetera virtual, abre con otro y apuesta en el ilegal". Cuando fue la ley de ludopatía de la Ciudad, para mí el tema de que en los cines los menores no puedan ver esa publicidad estaba en la ley totalmente escrito, bien clarito: que no se podía ni en los cines, ni con los actores, ni nada. Yo un día voy con mis hijos al cine y veo —lo digo porque fui a la Justicia— a Zaira Nara en la publicidad de Betsson diciendo "hagamos algo más divertido y apostemos", en los cines de la Ciudad de Buenos Aires. Yo fui a la Justicia contra Cinemark y lo sacaron, pero estaban violando la ley directamente. Es una cuestión en la que vos decís: trabajamos y nos oponemos, porque cada punto y coma en la discusión de la ludopatía es una guerra de trincheras. No te creas que esto es "no, está bien, me parece bien": son lobbies actuando en cada punto, porque estamos hablando de un negocio que mueve fortunas,

Y aparte apalancado en la tecnología —digamos, el celular, las redes y la publicidad—, que hoy tienen una capacidad potencial en la que, si vos tenés las capacidades correctas, podés ser muy incisivo adquiriendo usuarios.

A un chico de un barrio vulnerable le llega un mensaje de que tiene 70.000 pesos disponibles para apostar y dice: "Listo, ya tengo 70 lucas, me pongo a apostar". Obviamente después las pierde, pierde las 70 lucas y después entra en un mundo donde no para de apostar. O sea, para cualquier persona, socialmente, eso hay que prohibirlo. Bueno, eso es muy difícil de prohibir; justamente esas son las peleas que hay que dar cuando digo que vamos contra los lobbies. El tema de la publicidad, que a vos te bombardeen en el teléfono con casas de apuestas, eso tiene que estar regulado.

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Claro, el gran problema hoy en día es la facilidad en esas plataformas, ¿no? Porque para entrar a un casino físicamente tenés que tener 18 años, calculo, y tenés poco margen para romper esa regla, pero tenés que ir físicamente hasta ahí, tenés que llevar el efectivo y todo lo que vos quieras. Ahora esto, como decís vos, te lo disparan en el celular, te aparece la posibilidad, inclusive te financian, después quedás endeudado, después abrís otra... Y también se da en un contexto en el cual creció mucho en su momento el tema de las criptomonedas, y crecieron mucho ahora —no sé tanto en Argentina— estos mercados de apuestas globales sobre cualquier elemento, no solamente apuestas deportivas, sino Polymarket y todo eso, que está generando un gran impacto. No sé si eso también ustedes lo estaban mirando.

Mirá, a ver, en todo esto es como que vos te quedás con un tema y enseguida te vienen nuevas tecnologías y nuevas cuestiones, que en el fondo es la cuestión de "cómo gano plata rápido, de qué manera gano plata rápido y me salvo", más o menos. Ese es el contexto, y lo veíamos con varios de los curas villeros con los que trabajamos el tema: cómo en los barrios vulnerables los chicos ya ni ven el partido, están más pendientes de la apuesta que del partido; me lo contaba monseñor Ojea. Entonces, este drama va a seguir creciendo hasta que en algún momento digan: "Che, cortémosla". Y ahí viene la discusión hipócrita, donde la mayoría de los gobiernos te va a decir: "Che, no nos metamos tanto con las legales, que pagan impuestos, a las que nosotros les exigimos que tengan control biométrico, que no entren menores, y hacemos prevención para que los menores no apuesten; porque si yo voy contra las legales, toda la masa se va a la ilegal. O sea, no van a dejar de apostar, sino que van a tener toda la posibilidad de ir a la ilegal, donde no hay control, donde no hay nada". Es una discusión. Yo creo que hay que pegar de frente en la cuestión de la publicidad, que es el eje del problema y es el eje de las discusiones donde ya no hay acuerdos. Todos van a decir que la ludopatía es una desgracia y que hay que hacer algo. Ahora, en el "hacer algo", algunos queremos ir más a fondo y otros van a decir: "Che, hasta acá yo coincido, ya más no, porque atentás contra las legales y beneficiás a las ilegales". Esa va a ser la discusión. Yo te decía: no, está bien, yo voy contra las legales, contra las ilegales, contra la publicidad, contra todo. Pero te estás metiendo con lobbies muy fuertes, esa es la verdad.

Lo tomo. Y Facundo, ya estamos acá llegando al final. Justo cuando entramos al aire me comentabas del tema de José Luis Cabezas, que pasó en la Legislatura.Hubo un proyecto por el cual se va a cambiar el nombre de parte de la calle California.

Yo fui el primer autor, en el 2020, del proyecto para que se llame José Luis Cabezas. Ahora lo tomó el Ejecutivo con otros bloques, hubo acuerdo parlamentario, se votó en primera instancia, hubo audiencia pública y se votó en segunda instancia. Hubo una negociación para que no se deje de llamar California en una parte, porque es una de las calles más antiguas de la Ciudad, pero en enero va a ser el cambio y se va a llamar José Luis Cabezas.

Claro, en enero se hace el cambio y creo que vamos a hacer algún tipo de evento, con la intención de nuestro lado de honrar la memoria de Cabezas y de esta casa editorial. Facundo, muchísimas gracias por tu presencia.

Gracias a ustedes.

LP