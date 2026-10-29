Un joven africano de 26 años murió en un ataque racista en Francia: en RDC reconstruyeron los antecedentes del acusado

Seis días después del atentado ocurrido en la región de París, Kevin T. fue presentado ante un juez de instrucción. Según explicó el periodista Juan Luis Francia en Ronda de Corresponsales (RDC), por +Perfil, la investigación permitió reconstruir antecedentes de violencia y amenazas que apuntan a una motivación racista.

“Tres días antes de disparar sobre personas negras y árabes, había agredido a un hombre negro en el parking de una estación de servicio”, detalló Francia. Además, el acusado registraba antecedentes de amenazas contra personas africanas y musulmanas. Durante el interrogatorio realizado por la Subdirección Antiterrorista, Kevin T. reconoció que había seleccionado a sus víctimas por su origen o apariencia.

Los antecedentes de violencia y la elección de las víctimas

“Admitió que había hecho blanco sobre personas por el hecho de ser musulmanas, o de aspecto musulmán, africano o del norte de África”, señaló el periodista. El agresor también justificó la elección de las localidades de Trappes y La Verrière al considerarlas, según sus propias palabras, refugios de islamistas.

Para Francia, esa explicación refleja la influencia de un discurso político que presenta a determinadas comunidades y territorios como amenazas para la identidad francesa. “Estos son los argumentos por los cuales el agresor eligió este lugar para cometer sus crímenes, haciéndose eco de este discurso de políticos de extrema derecha en Francia”, sostuvo.

El periodista advirtió que Trappes se convirtió en blanco de críticas de sectores de la derecha francesa. En ese contexto, mencionó las expresiones de dirigentes como Jordan Bardella y Éric Zemmour, quienes han utilizado caracterizaciones de ese tipo para referirse a localidades con una importante presencia de población musulmana.

Ideología supremacista y vínculos con el discurso antiinmigración

El ataque dejó una víctima fatal, un joven africano de 26 años, y varios heridos, entre ellos una niña de 12 años que permanecía en estado crítico. De acuerdo con el relato de Francia, el acusado afirmó que pretendía vengar a comerciantes afectados por los saqueos registrados durante las movilizaciones del 17 de octubre en Francia.

El periodista vinculó esa justificación con los discursos que responsabilizaron a la inmigración por los episodios de violencia y vandalismo. En ese sentido, recordó las declaraciones de Donald Trump y las acusaciones formuladas por sectores de la derecha francesa.

La investigación también encontró elementos ideológicos en el domicilio del sospechoso. “Se le encontró en su casa el libro Mein Kampf, de Adolf Hitler, y autoadhesivos con leyendas que decían ‘Viva Francia’, ‘Agrupación Nacional’ o ‘100% francés’”, explicó Francia.

Estos elementos, señaló, reforzaban la hipótesis de una identificación con ideas nacionalistas y supremacistas. Las imágenes del ataque, además, mostraron al agresor con el rostro descubierto y una ametralladora, cuya traba habría evitado consecuencias todavía más graves.

La evaluación psiquiátrica y la responsabilidad penal

Finalmente, Francia informó que, según la Fiscalía Antiterrorista, los análisis psiquiátricos no detectaron una patología que anulara la responsabilidad penal del acusado.

“Es criminalmente responsable por los hechos que él protagonizó”, concluyó el periodista al resumir los resultados de esas evaluaciones.