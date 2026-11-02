RDI: la confusión de Javier Milei con Odiseo y Eliseo despertó una gran cantidad de burlas en redes sociales además de polémica

La confusión de Javier Milei entre Odiseo y Eliseo, el personaje interpretado por Guillermo Francella en la serie El encargado, generó una ola de memes durante el fin de semana. En su columna de Ronda de Investigación, por la pantalla de +Perfil, la periodista Paula Bistagnino analizó el episodio y señaló que el Presidente suele intervenir sobre distintos temas, incluso cuando las referencias requieren conocimientos específicos.

"Creo que Javier Milei tiene la característica de querer hablar de muchísimos temas", expresó Bistagnino. Y agregó: "Yo no soy especialista en religión pero cada vez que cita algo de la Biblia y demás, hay muchas personas que dicen che, eso no quería decir eso que vos dijiste".

La confusión de Javier Milei entre Odiseo y Eliseo

Bistagnino aclaró que tampoco se presentaba como especialista en mitología griega, aunque consideró que la referencia elegida por Milei requería cierto conocimiento: "Para vos meterte a buscar una analogía y traer una figura de la mitología griega y demás, tenés que ser un especialista".

El episodio ocurrió durante una conferencia que Milei brindó el viernes, invitado por el Centro de Estudiantes de la Facultad de Economía de la Universidad Torcuato Di Tella. Allí, el mandatario utilizó el ejemplo de Odiseo —conocido también como Ulises— para hablar sobre el ego y la dificultad de reconocer errores.

En el fragmento reproducido durante el programa, Milei dijo: "Por lo tanto, la verdad es que si tanto le importaba eso a Filoctetes, digamos a Eliseo, bueno, bancate el error, negro".

Para Bistagnino, la elección de ese personaje volvió más llamativa la equivocación: "Acá lo interesante es que Javier Milei está peleando con un personaje mitológico". Luego remarcó: "Pero si además, en vez de llamarlo Odiseo, lo llamás Eliseo, eso es mucho peor".

Los memes y la falsa tapa de The Economist

La confusión impulsó una serie de memes que asociaron al héroe griego con Eliseo, el encargado interpretado por Francella. Bistagnino destacó la circulación de esas imágenes y comentó: "A partir de eso empezaron a aparecer los memes que quieran, y creo que tenemos algunos para compartir".

En medio de las publicaciones, también circuló una supuesta nota de The Economist que la periodista se ocupó de desmentir. "En primer lugar voy a desmentir una fake news, porque acá nos gusta desmentir fake news", dijo. Sobre la imagen, fue categórica: "Es un fake, exactamente, eso no es verdad".

La periodista diferenció esa publicación falsa de los memes que sí circularon en redes: "Pero sí fueron ciertos y muy ciertos los memes en los que aparece, por supuesto, Francella".