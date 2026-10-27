RDI: desde el entorno de Flávio Bolsonaro salieron a cuestionar la extensión del horario para votar en las elecciones de Brasil

Durante su intervención en Ronda de Investigación, por +Perfil, el periodista Antonio Riccobene analizó documentos encontrados por la agencia de verificación Lupa que contradicen las denuncias del entorno de Flávio Bolsonaro sobre una supuesta maniobra para favorecer a Lula da Silva en las elecciones de Brasil.

El hallazgo puso en cuestión los argumentos sobre una presunta alteración de las condiciones de votación para beneficiar al candidato del Partido de los Trabajadores. Riccobene también abordó la diferencia de votos entre los candidatos, la postura del Partido Liberal brasileño y las versiones sobre el viaje de Flávio Bolsonaro a Estados Unidos en medio de una investigación judicial.

Las denuncias electorales de Flávio Bolsonaro, bajo cuestionamiento

El cuestionamiento del entorno de Flávio Bolsonaro al resultado electoral en Brasil quedó bajo análisis tras un hallazgo de la agencia de verificación de datos Lupa. En este contexto, Antonio Riccobene explicó: “Tiene que ver con la denuncia que hicieron desde el entorno de Flávio Bolsonaro del resultado de las elecciones, denunciando que la extensión de dos horas más del horario de votación fue una jugada para beneficiar al candidato del Partido de los Trabajadores”.

Sin embargo, el hallazgo de Lupa mostró que el partido de Bolsonaro había realizado pedidos similares. “Lo que tiene de importante este hallazgo del sitio de Lupa es que es el propio equipo de Bolsonaro el que pide al Tribunal Supremo de Brasil la postergación de las elecciones”, planteó el periodista.

La diferencia de votos entre Lula y Flávio Bolsonaro

Riccobene también puso el foco en la cantidad de votos emitidos después de las 17, uno de los elementos que se discutían en torno a las denuncias electorales. Al precisar la cifra, dijo: “Bueno, 35.521 votos”.

Pero esa cantidad estaba lejos de la diferencia final entre ambos candidatos. De acuerdo con los números mencionados durante la entrevista, Lula obtuvo 64,2 millones de votos, frente a los 59,8 millones de Flávio Bolsonaro, una diferencia de 4,4 millones.

El periodista remarcó que el cuestionamiento no era compartido por toda la fuerza política: “El partido liberal en Brasil reconoce a Lula como candidato ganador”. Y agregó que esa posición mostraba “un poco lo apretado que está Flávio Bolsonaro, donde ya ni su propio partido se quiere hacer cargo del desconocimiento de las elecciones, del desconocimiento del ganador de las elecciones en Brasil”.

Riccobene también relacionó la situación con la postura del presidente argentino, Javier Milei, y cuestionó que todavía no reconociera el triunfo de Lula. En ese contexto, afirmó: “Casi como un chico encaprichado”.

Flávio Bolsonaro y las versiones sobre su viaje a Estados Unidos

Otro de los ejes fue el viaje de Flávio Bolsonaro a Estados Unidos, cuyo punto de partida todavía no estaba confirmado durante la emisión. “Bueno, se sabe que está en vuelo a Estados Unidos, no se sabe desde dónde”, expresó Riccobene en +Perfil.

El periodista también relató que había aparecido una avioneta en Iguazú con destino a Estados Unidos y que su salida se había demorado porque faltaba uno de los pasajeros. La versión circulaba mientras el senador enfrentaba una investigación judicial por lavado de activos.

Sobre el plazo para entregar sus documentos, el periodista precisó: “A partir de eso, sí, porque Bolsonaro tenía tiempo hasta hoy, a las 11 de la mañana, para entregar todos sus pasaportes y todas sus credenciales diplomáticas como senador de Brasil para no salir del país en el medio de la investigación judicial por lavado de activos”.