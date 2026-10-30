RDI: comenzó un nuevo juicio por el caso de Micaela García a casi 10 años de su femicidio

En una nueva edición de Ronda de Investigación por +Perfil, la periodista Natalia Volosin analizó el inicio de un nuevo juicio por el femicidio de Micaela García. Además, cuestionó las demoras judiciales y advirtió sobre las falencias de las capacitaciones previstas por la Ley Micaela.

A casi diez años del crimen, el proceso busca determinar si Néstor Pavón fue coautor del femicidio por el que Sebastián Wagner ya fue condenado a prisión perpetua. Volosin también repasó las cifras de violencia de género en Argentina durante el primer semestre de 2026 y señaló las dificultades para acceder a estadísticas oficiales.

Femicidio de Micaela García: un nuevo juicio casi diez años después

Casi diez años después del femicidio de Micaela García, comenzó un nuevo juicio para determinar si Néstor Pavón fue coautor del crimen por el que Sebastián Wagner ya fue condenado a prisión perpetua. “Había múltiples evidencias de que habían participado dos personas y que no era un simple encubridor y que había elementos para pensar que Néstor Pavón era coautor”, sostuvo Natalia Volosin.

La periodista también recordó que un testigo había escuchado los gritos de Micaela cuando fue atacada: “Micaela se defendió, Micaela pidió ayuda, Micaela gritó”. Y reconstruyó: “Cuando la toman, la meten en un auto, la abusan sexualmente y la matan”.

El recorrido judicial estuvo marcado por distintas decisiones. En 2019, Casación anuló la condena por encubrimiento al encontrar errores en la sentencia, pero el Superior Tribunal de Entre Ríos revocó esa decisión en 2020. Finalmente, en 2024, la Corte Suprema dejó sin efecto la condena y ordenó un nuevo juicio.

Volosin cuestionó el tiempo transcurrido entre esa resolución y el comienzo del proceso: “En 2024 falló la Corte, fines de 2024, estamos a casi fines de 2026 y recién ahora, dos años después, diez años después del femicidio de Micaela García, se va a celebrar este nuevo juicio”.

Ley Micaela: “No alcanza” con las capacitaciones

El caso también volvió a poner en discusión la aplicación de la Ley Micaela (27.499), sancionada en 2018, que establece capacitaciones obligatorias sobre violencia de género para los distintos poderes del Estado. Para Volosin, esos cursos son insuficientes: “Quienes hemos tomado cursos de la Ley Micaela sabemos también que no alcanza, no alcanza, es un nivel de lo básico que son los cursos”.

La periodista consideró que debería existir una formación más profunda en el Poder Judicial y en el Ministerio Público Fiscal. “Es realmente muy básico, y no alcanza, porque sigue habiendo casos como el que acabo de decir”, afirmó en +Perfil, el nuevo medio de Editorial Perfil.

Como ejemplo, mencionó el femicidio de Nancy Godoy y las demoras en recibir la denuncia de su familia: “Tardaron ocho días en tomarse en serio la denuncia de la desaparición que estaba haciendo la familia, una violación clara de los protocolos que cualquier funcionario o funcionaria judicial aprende si se capacita bajo la Ley Micaela”.

Volosin también recordó que Wagner tenía dos condenas previas por violación cuando recibió la libertad condicional. “El juez de ejecución penal de la provincia de Entre Ríos que le dio la libertad condicional a Wagner a pesar de que tenía dos condenas por violación, se jubiló como juez”, señaló. Y sintetizó: “No hay consecuencias”.

Los datos de femicidios en Argentina: 200 casos en seis meses

Volosin repasó las cifras de Mumala correspondientes al primer semestre de 2026: se registraron 200 femicidios en apenas seis meses, una cifra equivalente a un caso cada 21 horas.

Entre los datos del relevamiento, la periodista detalló que el 61% de los femicidios fue cometido por parejas, exparejas o familiares; el 12% de las víctimas había denunciado a sus agresores; y el 75% tenía una orden de restricción, mientras que el 12% contaba con un botón antipánico. Además, 20 víctimas eran niñas y adolescentes menores de 18 años. “Y el dato adicional de 3192 casos desde 2015”, agregó.

La periodista advirtió que las cifras no provienen de registros oficiales: “Estas no son cifras que produce el Estado”. Y explicó: “Tenemos que recurrir a las organizaciones vinculadas con el movimiento de mujeres y con la prevención de la violencia para poder saber qué es lo que está pasando”.