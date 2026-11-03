RDEsc: Javier Daulte afirmó que la herida de Malvinas que sigue abierta y que a él “nadie les preguntó si querían ir a una guerra”

La Guerra de Malvinas sigue siendo una herida abierta en la memoria argentina y también una materia pendiente para el arte. En El movimiento, el dramaturgo y director Javier Daulte lleva ese conflicto al escenario desde una perspectiva que pone en el centro a los soldados, sus experiencias y las consecuencias que dejó la guerra, más allá de los acontecimientos históricos.

“Yo creo que el tema que a mí, por lo menos, me convoca en este caso y con esta obra, sí, es el título de Malvinas, pero en realidad es Los Soldados. No importa si es las Malvinas, el Canal de Beagle, lo que sea: son esos chicos de 18 años a quienes nadie les preguntó si querían o no ir a una guerra”, explicó durante una entrevista con Osvaldo Quiroga, en Ronda de Escritores (RDEsc), por +Perfil.

“Los que se suicidaron después de volver son 300 y pico”

Uno de los momentos más fuertes de la conversación fue cuando Daulte mencionó una cifra que lo impactó especialmente al investigar sobre la guerra: la cantidad de excombatientes que se quitaron la vida después de regresar. “Siempre los números mienten o no serán exactos, pero es un dato muy terrible que lo supe ahora, no porque fuera ignorante, sino porque me costaba mucho leer sobre estas cosas”, reconoció.

Y precisó: “El dato más impresionante es que los muertos de Malvinas son 600 y pico, los que se suicidaron después de volver son 300 y pico, es decir, la mitad. Ese dato es el más espeluznante de todos, es muy espeluznante”.

La reflexión conecta directamente con el eje de la obra: las vidas de quienes fueron enviados al frente y las consecuencias que atravesaron después del conflicto. Para Daulte, la historia no termina con el regreso de los soldados, sino que también debe contemplar las marcas que dejó aquella experiencia.

Su propia experiencia durante la Guerra de Malvinas

El dramaturgo también habló desde su historia personal. Nacido en 1963, explicó que atravesó aquella época y que varias de las situaciones que aparecen en la puesta están inspiradas en escenas que vivió, aunque modificadas por las necesidades dramáticas de la ficción.

“Yo soy clase 63, estuve en el regimiento de protección, no fui a la guerra. Si yo hubiera ido, quizá hubiera corrido otra suerte, pero seguramente no estaría acá sentado, mi vida habría sido otra”, recordó. Y agregó una frase contundente sobre quienes sí regresaron: “A los que vi volver los rompió”.

La historia que inspiró el punto de partida de la obra

Daulte contó que el proyecto nació de su deseo de crear un nuevo espectáculo junto a la compañía Callejón, con la que ya realizó tres producciones. “Me interesaba algo de lo mutante en la escena. Primero tuve una idea un poco teatral: quiero que la cosa vaya cambiando a la vista del espectador, que se vaya convirtiendo en otro escenario, en otros personajes”, explicó.

El disparador apareció a partir de una antigua entrevista a la modelo Claudia Sánchez, quien, según relató el dramaturgo, había protagonizado una producción fotográfica para una revista mientras el país atravesaba la guerra. Al ver la tapa de Gente, en la que aparecían soldados vestidos de verde junto a la frase “Estamos ganando”, habría sentido vergüenza por la frivolidad de aquella nota y decidido cambiar radicalmente su vida.

“Este fue el punto de partida. Después es un homenaje a Claudia, pero no es la vida de ella”, aclaró Daulte. En la ficción, la historia comienza en una agencia de publicidad donde un grupo de trabajadores debe desarrollar una campaña para un producto encargado por una mujer llamada Claudia.

La transformación sucede frente al público: los actores cambian de personajes y escenarios hasta que Malvinas irrumpe en escena. Una manera de recuperar una historia que, como planteó Daulte, no se agota en la guerra, sino que tiene como protagonistas a los jóvenes que fueron enviados a combatir y a quienes todavía cargan con sus consecuencias.