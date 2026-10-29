RDEsc: Eliana Madera analizó los mandatos sociales que atraviesan las madres en su novela "Las bendiciones"

En Las bendiciones, la escritora Eliana Madera explora las exigencias sociales que atraviesan la maternidad y las tensiones que enfrentan las mujeres de distintas generaciones. A través de dos protagonistas que habitan un mismo departamento en momentos diferentes, la novela construye un espejo entre experiencias que parecen opuestas, pero que comparten una dificultad: escapar de los mandatos que definen cómo debería ser una madre.

En diálogo con Osvaldo Quiroga en Ronda de Escritores (RDEsc), por +Perfil, Madera explicó el sentido simbólico del espacio doméstico y la manera en que las marcas de quienes vivieron en un lugar pueden influir en sus nuevos habitantes. La autora también reflexionó sobre la intimidad, el encierro y las historias que conviven detrás de las puertas de una casa.

Las bendiciones: dos generaciones atravesadas por los mandatos de la maternidad

La novela se desarrolla alrededor de un único espacio físico: un departamento donde primero vive Diana, una mujer que atraviesa una situación de maternidad complicada, y al que luego llega Nadia con su bebé. Madera construyó ambas experiencias como un juego de espejos entre dos generaciones que enfrentan exigencias diferentes.

La autora explicó que, en sus borradores, llamaba al departamento "la trampa de la maternidad". La expresión sintetiza una de las ideas centrales de la novela: aunque los modelos cambian con el tiempo, las mujeres siguen sujetas a expectativas que condicionan sus decisiones y su vida cotidiana.

"Cada una tiene su mandato, cada una tiene la obligación y el casillero que llenar y ninguna puede escapar", sostuvo Madera.

La independencia laboral y la exigencia de ser una madre presente

Uno de los contrastes que plantea la novela aparece en las expectativas que pesan sobre cada protagonista. Por un lado, está el modelo de una generación anterior, en el que la madre debía ser independiente, trabajar y alcanzar el éxito, mientras la crianza de los hijos quedaba relegada o se resolvía como se podía.

En el otro extremo aparece una exigencia más contemporánea: ser una madre presente, preparar comida saludable, organizar actividades para los hijos y, al mismo tiempo, sostener una vida laboral. Para Madera, ninguno de estos modelos logra resolver las tensiones que atraviesan las mujeres.

"Ninguno de los dos modelos termina funcionando, para ninguna mamá", afirmó. El contraste entre Diana y Nadia permite mostrar cómo las expectativas sociales pueden cambiar de forma sin dejar de imponer obligaciones difíciles de conciliar.

El departamento como símbolo del encierro doméstico

El espacio donde transcurren ambas historias no funciona solamente como escenario, sino también como una pieza central de la construcción narrativa. Madera explicó que buscó situar el encierro dentro del ámbito doméstico, un lugar asociado con la intimidad que, sin embargo, también puede convertirse en una prisión.

"Uno no pensaría que es una prisión, pero cuántas veces funciona como un lugar donde no se puede salir", reflexionó. La autora señaló que muchas situaciones permanecen puertas adentro, protegidas por una idea de intimidad que impide que otros intervengan en lo que sucede.

Ese carácter ambiguo del hogar resulta fundamental para los personajes. La casa es, al mismo tiempo, un espacio íntimo y un territorio del que puede resultar difícil escapar, incluso cuando las exigencias que lo atraviesan generan malestar.

Las huellas de quienes habitaron una casa

La llegada de Nadia al departamento también abre una serie de interrogantes sobre la mujer que vivió allí antes. Al encontrar las marcas que dejó Diana, la protagonista empieza a preguntarse por su historia y por las experiencias que pueden permanecer ocultas en un espacio compartido.

Madera explicó que los nombres de las protagonistas, Nadia y Diana, también tienen un vínculo formal: entre ambos existe un anagrama. A partir de esa relación y de la continuidad espacial, la novela plantea cómo las vidas de distintas personas pueden entrar en contacto aun cuando no coincidan en el tiempo.

"Los espacios no son neutros", remarcó la escritora. Y agregó: "Hay una carga en cada lugar que uno transita". Desde esa perspectiva, el departamento conserva rastros de quienes lo habitaron y abre preguntas sobre las historias que conviven con la propia.