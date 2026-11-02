RDEco: qué impacto podría tener una derrota de Trump en la asistencia financiera a la Argentina

La relación entre Javier Milei y Donald Trump y el respaldo financiero de Estados Unidos a la Argentina volvieron a quedar en el centro del debate sobre la economía nacional. En un escenario marcado por la incertidumbre internacional, la continuidad del apoyo de Washington aparece como una de las variables que podría incidir en la estabilidad del programa económico argentino, especialmente tras la asistencia financiera que recibió el país durante el año anterior.

En diálogo con Ronda de Economistas (RDEco), por +Perfil, los economistas Martín Simonetta y Bautista Santamarina analizaron las posibles consecuencias de un debilitamiento político de Trump tras las elecciones legislativas estadounidenses. Mientras Simonetta advirtió sobre la dependencia argentina del respaldo de Washington, Santamarina consideró que el Gobierno debería evitar nuevos salvatajes y fortalecer su autonomía económica. Ambos también examinaron el impacto de la disputa global entre Estados Unidos y China sobre las inversiones.

El vínculo entre Milei y Trump y la posibilidad de un nuevo salvataje

Santamarina consideró que el respaldo de Estados Unidos fue determinante para la economía argentina durante el año anterior. “El programa argentino ha sido rescatado de último momento por el ministro de Economía de Estados Unidos. Creo que algo de eso puede ocurrir”, señaló al analizar las consecuencias que podría tener una eventual pérdida de poder político de Trump.

Sin embargo, aclaró que el resultado de las elecciones legislativas estadounidenses no necesariamente determinará la disponibilidad de futuras asistencias. “No lo veo como tan determinante”, afirmó. Aunque reconoció que una derrota podría afectar la capacidad de Trump para concretar este tipo de operaciones, planteó que la Argentina debería concentrarse en evitar la dependencia de intervenciones extraordinarias.

En ese sentido, puso el foco en la necesidad de que el país reduzca su vulnerabilidad externa. “Lo que ocurrió el año pasado, como te digo, nos salvó, pero fue una anomalía. O sea, a mí me parece que lo mejor que podría hacer el Gobierno argentino es no necesitarlo”, enfatizó.

El economista también señaló que el desafío consiste en generar condiciones que permitan afrontar eventuales dificultades sin recurrir a rescates externos. En esa línea, reconoció que la asistencia anterior fue excepcional y que, aunque funcionó, no debería convertirse en una herramienta recurrente.

Respecto de la posibilidad de que una futura ayuda dependa del resultado electoral en Estados Unidos, Santamarina expresó sus dudas. “Bueno, no lo tengo tan claro, eso es lo que te planteo. Me hago el mismo interrogante que vos”, respondió. Además, consideró que será necesario observar si una eventual derrota legislativa se traduce en un costo político significativo para Trump.

Estados Unidos, China y la incertidumbre para las inversiones

Martín Simonetta analizó cómo un eventual debilitamiento político de Trump podría modificar los equilibrios internacionales y afectar las decisiones de inversión. El economista sostuvo que la Argentina mantiene una dependencia considerable del respaldo estadounidense, tanto por el financiamiento como por la posibilidad de una asistencia eventual en momentos de tensión cambiaria.

Simonetta advirtió que un escenario de mayor incertidumbre en Estados Unidos podría restar previsibilidad a los mercados y a la competencia económica global. En particular, destacó el avance estratégico de China, que consolidó su presencia internacional mediante inversiones y la expansión de sus mercados comerciales.

“China fue actuando hace algunos cuantos lustros por debajo y ganando estratégicamente mercados, a través de inversiones, puertos, sin la necesidad, sin el estrés que generan las democracias occidentales, porque no tiene que ganar elecciones”, explicó. Además, remarcó que el gigante asiático tiene una dinámica política diferente de las democracias occidentales, lo que le permite proyectar estrategias de largo plazo.

Para el economista, el escenario internacional ya no responde al predominio estadounidense de décadas anteriores. “Ya pasó la era de Fukuyama, el fin de la historia, Estados Unidos el único líder y estamos en una era bipolar”, describió. También mencionó el papel de Rusia, aunque consideró que se encuentra más lejos en esta disputa global.

Simonetta señaló que el respaldo temprano de Milei a Trump tuvo importancia estratégica para la relación bilateral y para el acceso al financiamiento. Sin embargo, aclaró que la dependencia argentina es mucho mayor que la estadounidense. “Es importante tener no un pato rengo en Estados Unidos, sino un líder ganador y con una perspectiva de que el sucesor pueda seguir por la misma línea”, afirmó.

Finalmente, advirtió que la incertidumbre geopolítica también condiciona las decisiones empresariales y las inversiones directas. “¿Dónde yo voy a invertir? ¿En base a qué criterio voy a ver dónde pongo mi empresa? ¿Pongo en China? ¿Pongo en Argentina? ¿Lo pongo en Estados Unidos? No sabemos qué va a pasar después, con lo cual esto genera un factor de incertidumbre adicional”, planteó.

Para Simonetta, la posibilidad de que Trump pierda poder político representa un elemento adicional de incertidumbre para una economía argentina que necesita consolidar la confianza y fortalecer sus condiciones de financiamiento e inversión.