RDEco: por qué la caída de las acciones brasileñas puede ser una oportunidad de inversión

La reciente caída de los mercados financieros brasileños reavivó el debate sobre las oportunidades de inversión en América Latina. Para Elena Alonso, CEO de Emerald Capital, la volatilidad no necesariamente implica que los inversores deban abandonar sus posiciones, especialmente cuando las empresas mantienen sus fundamentos económicos.

En diálogo con Ronda de Economistas (RDEco), por +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, Alonso afirmó: “No veo una necesidad de salir de inversiones”. Según explicó, una eventual recuperación del mercado brasileño podría convivir con nuevas oportunidades para la Argentina, dependiendo de la evolución de las condiciones económicas y políticas.

Las oportunidades de inversión en el mercado brasileño

La especialista consideró que las caídas de acciones de grandes compañías brasileñas deben analizarse a partir de su situación financiera y sus perspectivas de negocio, y no únicamente por los movimientos de precios registrados durante una jornada.

“Petrobras sigue siendo la misma, Nubank es la misma empresa con los mismos fundamentos que tenía antes, los valores contables iguales”, sostuvo. También mencionó a Mercado Libre, que opera en Brasil, como otro ejemplo de compañía cuyos fundamentos deben evaluarse más allá de las fluctuaciones bursátiles.

En esa línea, señaló que algunos inversores que analizan las empresas desde una perspectiva fundamental pueden encontrar oportunidades en los índices que reúnen a las principales compañías brasileñas.

“Ven una oportunidad grande en entrar en el índice EWZ, que es el que junta a las empresas más grandes”, explicó, en referencia al fondo cotizado que sigue acciones brasileñas.

Sin embargo, Alonso aclaró que una baja de precios no constituye, por sí sola, una razón suficiente para invertir. La decisión depende del horizonte temporal, los objetivos financieros y la capacidad de cada inversor para tolerar períodos de volatilidad. “Para mí, lo más importante en lo que respecta a la inversión es el objetivo de la inversión”, remarcó.

El real brasileño, el comercio bilateral y la estrategia de largo plazo

La depreciación del real frente al peso argentino también plantea desafíos para el intercambio comercial entre ambos países. Un real más débil puede encarecer relativamente los productos argentinos para los compradores brasileños y afectar la competitividad de determinados sectores industriales.

Al analizar este escenario, Alonso reconoció que la evolución cambiaria merece seguimiento, aunque consideró prematuro anticipar cambios profundos en los flujos comerciales. La relación económica bilateral tiene importancia estratégica para numerosas empresas argentinas, especialmente en la industria automotriz.

En el corto plazo, el turismo aparece como uno de los sectores que podría sentir con mayor claridad los efectos de las variaciones cambiarias, debido a los cambios en los costos relativos de viajar a Brasil o a la Argentina.

De todos modos, la especialista diferenció las consecuencias comerciales de las oportunidades financieras. Para quienes invierten en acciones, sostuvo que resulta fundamental evitar decisiones impulsivas motivadas exclusivamente por las caídas del mercado. “Cuando vos tenés un objetivo a largo plazo, entendés sobre lo que estás invirtiendo y con un propósito, estas movidas te generan incomodidad, pero sabés que lo podés esperar”, señaló.

Alonso advirtió que las inversiones deben responder a una estrategia definida y no a una apuesta especulativa. “La persona que tiene plata ociosa por bastante tiempo es la que puede jugar y el que especuló, bueno, apostó, le fue mal, pero una apuesta”, concluyó.