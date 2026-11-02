RDEco: por qué el riesgo país argentino volvió a acercarse a los 800 puntos

Bautista Santamarina, economista de Empiria Consultores, y Martín Simonetta analizaron las razones detrás de la suba del riesgo país argentino, que volvió a ubicarse cerca de los 800 puntos básicos. Durante su participación en Ronda de Economistas (RDEco), ambos abordaron los factores que generan preocupación en los mercados, desde el deterioro de la actividad económica hasta las perspectivas políticas.

Santamarina explicó que el aumento del riesgo global impactó sobre los bonos argentinos, aunque advirtió que el desempeño local fue peor que el de otros países de la región. Por su parte, Simonetta se refirió a las consecuencias de la recesión y la devaluación de Brasil sobre la competitividad, el empleo y el nivel de actividad.

Riesgo país cerca de los 800 puntos: qué factores explican la suba

Santamarina consideró que el incremento del indicador responde, en parte, a un contexto internacional más adverso. Sin embargo, remarcó que los bonos argentinos registraron una caída más pronunciada que los de países vecinos, en un escenario marcado por los datos negativos de actividad económica y las dudas sobre la continuidad del programa del Gobierno.

Al ser consultado sobre si el mercado estaba castigando de más a la Argentina, el economista respondió: “Bueno, es probable. Creo que un poco lo que ocurrió, esta suba, como vos decís, que vemos hoy, viene ocurriendo hace algunas semanas. Yo creo que eso tiene que ver, en primer lugar, con que hubo un aumento en el riesgo global y en ese sentido los títulos argentinos o de países emergentes los sufren más. Pero sí se puede ver que los títulos argentinos los sufrieron incluso más que países vecinos”.

En ese sentido, vinculó el comportamiento de los bonos con los indicadores locales: “Entonces, me parece que ahí sí hubo algo más intrínseco, justo salieron datos malos de actividad. Y creo que al final del día eso lo que hace es poner en duda la continuidad de este programa económico”.

Santamarina también explicó que el riesgo país refleja las expectativas del mercado sobre el escenario político y económico del próximo año. “Creo que al final del día el riesgo país es una medida, un promedio ponderado de lo que puede pasar el año que viene. Si gana un gobierno que continúa con estas políticas económicas o pro mercado de apertura económica y demás. Promediado con la probabilidad de que gane otro gobierno en donde el riesgo país probablemente sería muchísimo más alto. Bueno, lo que el mercado está diciendo es que el promedio de esas dos cosas es algo cercano a hoy, 800 puntos”, afirmó.

Recesión y devaluación de Brasil: las advertencias de Martín Simonetta

Martín Simonetta se refirió al impacto del reconocimiento oficial de la recesión y planteó que el riesgo país debería contemplar también la evolución de la economía real, más allá de los indicadores financieros vinculados con la capacidad de pago de la deuda. “Bueno, sin dudas el hecho de hablar ya oficialmente de recesión es un sacudón, por un lado, ¿no? Porque cuando uno habla de riesgo país, uno evalúa indicadores financieros, probabilidades de pago o no pago de deuda, pero sería excelente si hubiera un riesgo país de la actividad de la economía real, ¿no? Que es un indicador más difícil de generar, pero hablaría bastante y nos diría...”, sostuvo.

El economista también advirtió sobre el efecto de la devaluación de Brasil, uno de los principales socios comerciales de la Argentina, y la pérdida de competitividad que podría generar. “Y más cuando vemos otros factores no esperados como mencionábamos antes la devaluación de Brasil. Argentina debe devaluar porque Brasil devaluó su principal socio comercial o va a quedar más atrasado todavía el dólar en términos... Un dólar que ya estaba atrasado, ¿no?”, planteó.