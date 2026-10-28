RDEco: José Castillo explicó por qué Brasil podría recuperarse de la caída de los mercados y Argentina quedaría rezagada

La reacción de los mercados financieros brasileños tras las elecciones estuvo marcada por una fuerte caída de las bolsas, un rebote posterior y nuevas oscilaciones. Para José Castillo, economista e investigador de la Universidad de Buenos Aires (UBA), estos movimientos deben analizarse en función de las diferencias entre las economías de Brasil y Argentina, especialmente por la capacidad de cada país para absorber las turbulencias internacionales.

Durante su participación en Ronda de Economistas (RDEco) por +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, Castillo explicó las expectativas de los inversores sobre la continuidad del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva y advirtió sobre la mayor vulnerabilidad argentina frente a los cambios en los mercados globales. “Los grandes jugadores del mundo financiero estaban un poquito sobrecomprados y sobrejugados a un triunfo de Bolsonaro”, señaló al analizar la reacción inicial de los activos brasileños.

Brasil: las expectativas de los inversores y la continuidad de Lula

Al analizar la caída inicial de los activos brasileños, José Castillo señaló que entre los analistas financieros predominaba una visión optimista sobre la evolución posterior del mercado. “Sin ningún lugar a duda, compra Brasil, compra EWZ, compra Ambev, compra Bradesco, porque están en piso, se va para arriba”, resumió al describir las expectativas de recuperación de los inversores.

Según su análisis, la continuidad del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva constituye un elemento central para comprender esa perspectiva. “Esto no es el 2019 de la Argentina, esto es la continuidad del gobierno de Lula, que tiene una política que a alguno le puede gustar más o menos, pero que no es antimercado de nada que se le parezca”, sostuvo.

El economista consideró que, pese a las dudas sobre el escenario político y económico del próximo año, la tendencia brasileña podría volver a ser positiva. En ese sentido, interpretó el impacto electoral como un movimiento que no necesariamente modificará el rumbo general del mercado.

De todos modos, advirtió que Brasil también enfrenta dificultades estructurales, entre ellas las elevadas tasas de interés, el endeudamiento y el bajo crecimiento acumulado durante los últimos años. “Brasil tiene problemas, tiene una tasa de interés muy alta, tiene una deuda importante”, señaló.

Aun así, destacó la dimensión de la economía brasileña y su peso regional. “Lo que pasa es que sigue siendo un monstruo gigantesco y, por lo tanto, está jugando en otra liga”, afirmó.

La fragilidad argentina frente a los movimientos internacionales

Para José Castillo, el principal contraste aparece al observar cómo repercuten las turbulencias externas sobre la economía argentina. Mientras Brasil podría recuperarse de las caídas bursátiles, la Argentina enfrenta mayores dificultades para absorber los mismos movimientos financieros.

“Ahora, esto repercutió sobre Argentina. Veremos si es hoy, mañana, el mes que viene o dentro de dos, Brasil levanta para arriba. Ahora, le pegó a la Argentina y la Argentina queda abajo”, remarcó.

El economista explicó que los factores internacionales no afectan de la misma manera a todos los países. En su opinión, el aumento de las tasas de interés en Estados Unidos y las variaciones de los mercados globales tienen un impacto más pronunciado sobre la Argentina que sobre otras economías de la región.

Para ilustrar esa diferencia, planteó un escenario hipotético vinculado con la política estadounidense: “¿Qué va a pasar en los mercados norteamericanos? Nada, nada. ¿Qué va a pasar en la Argentina? Y a lo mejor le pega”.

Castillo atribuyó esa disparidad a la situación política y económica local. “Yo creo que ahí la fragilidad de la ubicación de la Argentina política y económica es determinante”, sostuvo.

En esa línea, advirtió que el país no solo recibe el impacto de sus propios desequilibrios, sino que también queda más expuesto a los cambios del contexto internacional.

“A la Argentina le pegan más los recursos, las cuestiones locales, pero también cualquier cimbronazo en el mundo le pega a la Argentina; después el mundo recupera y la Argentina queda golpeada para abajo”, concluyó.

