RDEco: economistas advirtieron sobre los desafíos políticos del sinceramiento cambiario

El levantamiento de las restricciones cambiarias que todavía pesan sobre las empresas y la necesidad de establecer una política monetaria más previsible fueron algunos de los principales ejes del análisis de los economistas Martín Simonetta y Bautista Santamarina. Durante la entrevista con Ronda de Economistas (RDEco) por +Perfil, ambos debatieron sobre las oportunidades y los riesgos de avanzar hacia un sinceramiento cambiario en la Argentina.

Simonetta consideró que eliminar el cepo remanente sería una medida favorable para la economía, aunque reconoció que el Gobierno podría no estar dispuesto a implementarla en el actual contexto. El economista también planteó la necesidad de contar con reglas monetarias más claras para reducir la incertidumbre y mejorar la previsibilidad de las decisiones empresariales.

El levantamiento del cepo y la necesidad de una política monetaria más clara

Según explicó, la oportunidad política quizás se presentó después de las elecciones de medio término. Sin embargo, destacó que los beneficios potenciales superarían los costos iniciales. “Quitar el medio cepo que queda sería muy positivo”, sostuvo Simonetta. Y agregó que, si la medida se acompañara de superávit fiscal, apertura comercial y una política monetaria más clara, “el traspaso a precios sería muy acotado y los beneficios en términos de actividad serían mucho mayores”.

Para el economista, el problema no se limita a las restricciones cambiarias. También existe una dificultad para interpretar las señales de la autoridad monetaria y anticipar sus decisiones. En ese sentido, cuestionó la falta de una función de reacción definida por parte del Banco Central. “El Banco Central no tiene una función de reacción clara. No fija la tasa, por ejemplo”, explicó. También señaló que actualmente el Tesoro tiene un papel determinante en el manejo de la liquidez, mediante las licitaciones y la absorción de pesos.

Simonetta consideró que una política monetaria más transparente permitiría que las empresas y los agentes económicos planificaran con mayor previsibilidad. “Creo que sería muy saludable que el Banco Central tenga una función de reacción más clara, que fije objetivos de inflación”, afirmó.

Sinceramiento cambiario: el desafío de anticipar los costos políticos

Bautista Santamarina puso el foco en la diferencia entre los discursos oficiales y los comportamientos económicos observables. Para explicar su argumento, utilizó una comparación cotidiana: “Si uno mira la heladera de una persona que quiere bajar de peso de los 300 kilos, por más que te diga que a partir de mañana va a bajar 50 kilos por día, ve los comportamientos y podés predecir el futuro”.

En esa línea, remarcó la importancia de observar los números por encima de las declaraciones. “Es importante mirar los números, que son claros, no mienten”, sostuvo. El economista también reconoció que avanzar hacia un sinceramiento cambiario podría generar tensiones políticas y un impacto inicial sobre los precios.

Sin embargo, planteó que el calendario electoral debería ser considerado al momento de tomar decisiones. “Estamos a un año todavía, con un poquito menos de un año de las elecciones, es mejor hacerlo ahora, con tiempo, y no cuando faltan tres meses”, advirtió.

Competitividad, presión impositiva y el margen para las reformas

Además, Santamarina identificó al sinceramiento cambiario como una de las herramientas disponibles para aliviar las dificultades que atraviesan distintos sectores productivos. En particular, mencionó las actividades competitivas de la economía argentina y las complicaciones que enfrentan por las condiciones cambiarias y tributarias. “Creo que es uno de los grandes caminos y alternativas y herramientas que tiene el Gobierno: el sinceramiento cambiario”, afirmó.

También mencionó la reducción de la presión impositiva como otra reforma relevante, aunque reconoció que sus efectos podrían observarse en el mediano y largo plazo.