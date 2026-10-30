RDEco: economistas advierten sobre el agotamiento del plan económico de Javier Milei

La economía argentina atraviesa un escenario de estancamiento productivo, destrucción de empleo y pérdida de ingresos que pone en discusión la continuidad del actual programa económico. Para Juan Graña, economista del Grupo Paternal, el debate entre estabilización y crecimiento parte de un diagnóstico equivocado: “Hoy por hoy es una falsa disyuntiva porque vos planteabas estabilización o crecimiento y hoy no tenés ni estabilización ni crecimiento”, remarcó en Ronda de Economistas (RDEco).

El economista sostuvo que la actividad lleva más de un año prácticamente paralizada y que el deterioro no se limita al Gran Buenos Aires, sino que también alcanza a ciudades como Rosario, Córdoba y Mar del Plata. En ese contexto, cuestionó los resultados del programa oficial: “Lo que vemos es el agotamiento del plan económico y tenemos que ir a una alternativa”.

El agotamiento del plan económico y los costos sociales

Graña también puso el foco en las dificultades políticas del oficialismo y cuestionó el carácter ideológico de sus decisiones económicas. “Lo veo muy ideológico y por eso está entrampado en este plan económico que tiene muchísimos costos y sacrificio social y pocos resultados”, afirmó. Además, consideró difícil que el Gobierno modifique el rumbo sin cambios en la conducción económica.

La caída del consumo y la doble espiral contractiva

Por su parte, Pedro Gaite, economista jefe de FIDE, advirtió que el deterioro de la actividad comienza a impactar directamente en la imagen del Gobierno. Según explicó, las preocupaciones por el empleo, los ingresos y la economía empiezan a desplazar a la inflación como principales inquietudes de la sociedad.

El especialista cuestionó que las medidas oficiales continúen concentradas en estimular la oferta mediante créditos e inversiones, mientras se profundiza la debilidad del consumo. “El problema que está teniendo la economía en la Argentina es que básicamente no hay consumo, no hay ingresos, se destruye empleo”, señaló.

Gaite describió un círculo negativo en el que la caída de los salarios y el empleo reduce las ventas, provoca cierres de empresas y aumenta el desempleo. A esto se suma el deterioro fiscal por la menor recaudación, que impulsa nuevos recortes del gasto público. “Hoy la economía argentina está en una doble espiral contractiva”, sintetizó. Para salir de ese escenario, consideró indispensable recuperar la masa salarial: “Necesita que aumente la masa salarial, que se empiece a recuperar el empleo, que empiecen a crecer los ingresos”.

El economista también aportó un dato sobre la situación industrial: las fábricas operan al 58% de su capacidad instalada, un nivel comparable con el de la pandemia. “El problema por el cual no estoy produciendo, mucho menos pensando en invertir, es que no vendo”, explicó al reproducir el diagnóstico de los empresarios.

Dólar, importaciones y el desafío de reactivar la producción

Sobre la política cambiaria, Gaite planteó que el Gobierno debería permitir una mayor flexibilidad del tipo de cambio, acumular reservas y acompañar esa estrategia con políticas de ingresos y gasto público menos restrictivas.

También alertó sobre el crecimiento de las importaciones de bienes de consumo e industriales en paralelo con la caída de la producción nacional. “Eso es sustitución inversa, es aumento de la penetración importadora, o sea, reemplazo de producción nacional por importaciones”, explicó.