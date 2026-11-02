RDC: una legisladora demócrata respaldó al candidato republicano de Trump en Michigan

La campaña electoral en Michigan quedó sacudida por una decisión inesperada: Hailey Stevens, representante demócrata en la Cámara de Representantes desde 2019, anunció que respaldaría al republicano Mike Rogers en la disputa por el Senado, en lugar de apoyar al candidato de su propio espacio, Abdul El-Sayed. La decisión generó sorpresa entre dirigentes y militantes demócratas, en medio de una contienda que adquirió especial relevancia política.

En diálogo con Ronda de Corresponsales (RDC), por +Perfil, Norman Powell calificó el episodio como "un verdadero terremoto de este fin de semana en la campaña electoral" y destacó el impacto de una decisión que alteró el escenario de la disputa por el Senado.

La ruptura de Stevens generó conmoción en el Partido Demócrata

Michigan es uno de los estados donde la contienda electoral adquirió especial relevancia. Allí, El-Sayed representa al sector más izquierdista del Partido Demócrata, mientras que Rogers cuenta con el respaldo de Donald Trump.

Stevens había intentado convertirse en candidata al Senado, pero perdió las primarias frente a El-Sayed. Pese a esa derrota, inicialmente había acompañado su campaña, aunque entre ambos existían tensiones que terminaron profundizándose.

El anuncio provocó fuertes cuestionamientos dentro de la fuerza política. Según explicó Powell, la legisladora concedió entrevistas a distintos medios después de comunicar su decisión, pero tuvo dificultades para justificar públicamente el cambio de respaldo. "Francamente ella no sabía explicar el por qué se pasó de bando", señaló el corresponsal al describir las repercusiones del episodio.

La reacción de los dirigentes demócratas no tardó en llegar. Varios referentes consideraron que Stevens debería abandonar el partido después de haber expresado su apoyo a un candidato republicano que, además, cuenta con el respaldo explícito de Trump. Durante el intercambio, también surgió la posibilidad de que la legisladora pudiera convertirse en independiente, sin renunciar necesariamente a su banca en la Cámara de Representantes.

El conductor del programa cuestionó especialmente el momento elegido para anunciar el cambio de posición y sostuvo que una modificación de esta naturaleza, realizada de manera abrupta, requiere explicaciones políticas.

Israel y Palestina, en el centro de las diferencias internas

Powell también identificó uno de los posibles motivos detrás de la ruptura política. Según explicó, "las diferencias entre Al-Sayed y Stevens están relacionadas con la cuestión de Israel y de los palestinos".

El conflicto en Medio Oriente constituye un tema de profundas divisiones dentro del Partido Demócrata, particularmente entre los sectores más progresistas y aquellos que mantienen posiciones diferentes respecto de la política estadounidense hacia Israel.

En ese contexto, el corresponsal dejó abierta la discusión sobre las razones que llevaron a Stevens a respaldar al adversario republicano. Incluso planteó, en tono de interrogante, si podría haber existido alguna influencia de los recursos económicos vinculados a Elon Musk, aunque no presentó pruebas que respaldaran esa posibilidad.