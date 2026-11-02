RDC: quién era Nathalia Filgueiras, la joven de 20 años que habría pilotado el avión accidentado en Florida

Un avión privado Learjet 60 se estrelló en una zona residencial de West Palm Beach cuando viajaba desde Texas hacia las Bahamas. El siniestro dejó nueve muertos y obligó a evacuar a 600 residentes debido al peligro generado por la explosión y los incendios posteriores.

En diálogo con Ronda de Corresponsales (RDC) por +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, el periodista Norman Powell brindó detalles sobre la posible piloto al mando y las primeras hipótesis que apuntan a la formación de hielo en las alas y las turbulencias. "Tuvieron que ser evacuados 600 habitantes de esa zona por el peligro debido a la explosión, al fuego, a los incendios que se generaron", explicó.

El secretario de Transporte estadounidense, John Duffy, calificó el episodio como una "tragedia horrorosa", mientras los equipos de emergencia trabajaban en el lugar del accidente.

Natalia Filgueiras, la joven de 20 años que habría estado al mando del Learjet 60

Uno de los datos que trascendieron después del accidente fue la identidad de una joven que posiblemente se encontraba al comando del avión. Powell señaló que su madre se comunicó con medios estadounidenses, entre ellos The New York Post y The New York Times, para dar a conocer su nombre. "Se llamaba Nathalia Filgueiras, tenía 20 años de edad", indicó el corresponsal.

De acuerdo con los primeros informes mencionados durante la entrevista, la joven contaba con una licencia para pilotar el Learjet 60, aunque todavía no estaría habilitada para comandar la aeronave sin acompañamiento. "Ella tenía la licencia de piloto para este tipo de aviones, el Learjet 60, pero aunque podía volar, tenía que estar acompañada", precisó.

Powell aclaró que estos datos eran preliminares y que todavía faltaba información oficial para reconstruir las circunstancias del accidente. La investigación de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos (NTSB) será clave para establecer qué ocurrió. "Sin duda va a iniciar esta investigación que va a durar meses", advirtió.

Formación de hielo en las alas y turbulencias: las hipótesis sobre el accidente aéreo

Entre los elementos que podrían explicar el siniestro aparece una comunicación de la cabina con la torre de control. Según relató Powell, cuando el avión volaba a unos 11.000 metros de altura, la piloto informó que estaba teniendo inconvenientes por la formación de hielo en las alas. "La piloto comentó a la torre de control que tenía problemas porque estaba formándose hielo en las alas", detalló.

El corresponsal explicó que esa situación, combinada con las turbulencias que se registraban en ese momento, podría haber comprometido la estabilidad del avión y provocado una pérdida de sustentación. "Parece que esta formación de hielo, más turbulencias que había en ese momento, fueron afectando la estabilidad del avión", sostuvo.

También describió la secuencia que habría terminado en el impacto: "En determinado momento ya perdió totalmente el sustento debido probablemente al hielo y se empezó a precipitar de picada".

La aeronave terminó estrellándose de nariz contra el suelo, a una velocidad que Powell calificó de impresionante. Sin embargo, las causas definitivas todavía deberán ser determinadas por los investigadores.