RDC: por qué Jair Bolsonaro temería quedar detenido y cuáles serían sus posibles destinos

En diálogo con Ronda de Corresponsales (RDC), por +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, la periodista especializada en política internacional Eleonora Gosman analizó las versiones sobre la posible salida de Flávio Bolsonaro de Brasil y un eventual pedido de asilo político a Donald Trump, en medio de la tensión política y judicial que atraviesa el entorno del bolsonarismo.

Durante la entrevista, Gosman repasó las versiones sobre un posible traslado a Estados Unidos, los aeropuertos que se mencionaban como destinos y las presuntas gestiones para facilitar el viaje. También abordó la situación de Eduardo Bolsonaro, quien permanece en territorio estadounidense, y sus contactos con funcionarios de ese país.

El temor a la Justicia y las tensiones dentro del bolsonarismo

“Él expresó un gran miedo de ir detenido”, sostuvo Gosman al describir la información que circuló sobre una reunión con colegas, amigos e integrantes de la campaña. Según su reconstrucción, el temor a enfrentar a la Justicia habría sido uno de los temas centrales del encuentro.

La periodista indicó que, durante esa reunión, también se habría cuestionado la imparcialidad del sistema judicial brasileño. “Él dijo que a los amigos les dijo que no existe justicia en Brasil y que no tenía condiciones de ser juzgado por el Supremo Tribunal Federal”, explicó.

Gosman mencionó además conversaciones con referentes políticos cercanos al bolsonarismo, entre ellos el gobernador de San Pablo, Tarcísio de Freitas, y otros integrantes del espacio. Según contó, se habrían formulado recomendaciones para evitar una escalada política y no impulsar iniciativas destinadas a cuestionar o anular los resultados electorales.

Sin embargo, esas advertencias no habrían logrado el efecto esperado. “Todo indica que no tuvieron resultado esos consejos”, afirmó la periodista.

Entre los factores que explicarían la preocupación judicial del entorno de Bolsonaro, Gosman destacó los procesos abiertos y los antecedentes de confrontación con integrantes del máximo tribunal brasileño.

Las versiones sobre Estados Unidos y la situación de Eduardo Bolsonaro

Otro de los puntos abordados fue la información sobre un posible traslado a Estados Unidos. Gosman explicó que circulaban versiones que mencionaban Dallas o Miami como posibles destinos, aunque aclaró que esos datos todavía debían ser confirmados.

“Lo más novedoso es el hecho de que lo que dicen es que él estaría ya llegando a Estados Unidos con dos aeropuertos posibles, Dallas y el aeropuerto de Miami”, señaló.

La periodista agregó que también se hablaba de una eventual intervención estadounidense para facilitar la salida. En ese marco, mencionó la hipótesis de que la referencia al aeropuerto de Puerto Iguazú pudiera funcionar como una distracción respecto de la ruta que habría seguido el dirigente. Estas versiones fueron presentadas como hipótesis, no como hechos comprobados.

Durante la entrevista también se analizó la situación de Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente, quien permanece en Estados Unidos. Gosman explicó que su permanencia en ese país estuvo vinculada, según su interpretación, con actividades políticas destinadas a favorecer a su padre.

Además, recordó sus contactos con Marco Rubio, secretario de Estado estadounidense. Sobre la situación judicial de Eduardo, la periodista sostuvo que su caso presenta diferencias respecto del de su padre y mencionó una condena vinculada con sus gestiones políticas ante Donald Trump.

Según explicó, la acusación se relaciona con su presunta intervención a favor de sanciones comerciales contra Brasil. “Porque él habló con Trump a favor de imponer las sanciones tarifarias a Brasil”, resumió Gosman.