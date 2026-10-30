RDC: Lula enfrenta el desafío de recomponer la relación con Estados Unidos en medio de las tensiones políticas en Brasil

La relación entre Brasil y Estados Unidos se perfila como uno de los principales desafíos para la diplomacia del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva durante los próximos años. En un escenario atravesado por las tensiones políticas internas y los movimientos de Donald Trump, la posibilidad de establecer un canal de diálogo entre ambos mandatarios aparece como un elemento relevante para el futuro de la relación bilateral.

Eleonora Gosman sostuvo en RDC que “para la diplomacia brasileña, estos años por venir, los cuatro años próximos, van a ser un desafío muy grande en la relación con Estados Unidos”. En ese contexto, mencionó la posibilidad de un encuentro entre Lula y Trump durante las actividades vinculadas con el G20.

Los gestos de Donald Trump que llevaron tranquilidad a Brasil

La periodista también destacó algunos gestos de Washington que fueron interpretados positivamente por el gobierno brasileño. Uno de ellos estuvo relacionado con las declaraciones de Trump sobre los resultados electorales en Brasil. Aunque el mandatario estadounidense calificó los comicios como extraños, posteriormente aclaró que no tenía intención de involucrarse en sus resultados.

Según Gosman, esa postura “trajo bastante tranquilidad en Itamaraty porque vieron que, bueno, no había una decisión de Trump de escalar las tensiones”.

Otro episodio significativo involucró a Flavio Bolsonaro, quien había difundido una carta en la que se presentaba como el verdadero presidente electo. El Departamento de Estado estadounidense le solicitó modificar esa declaración para evitar un mayor deterioro de las relaciones diplomáticas. “El Departamento de Estado le pidió que borrara eso porque eso iba a empeorar las relaciones con Brasil y Flavio lo borró”, explicó Gosman.

Las diferencias dentro del bolsonarismo y la disputa por el liderazgo opositor

La conversación también abordó las tensiones dentro del entorno político de Jair Bolsonaro y las diferencias entre sus hijos y otras figuras de la derecha brasileña.

Gosman confirmó que existían fuertes desacuerdos entre Flavio Bolsonaro y una senadora electa que aspiraba a convertirse en candidata presidencial. “Ella hubiera querido tener la posibilidad de ser nombrada como candidata presidencial, porque en su imaginación ella tenía las chances de ganar, muchas más chances de ganar que Flavio”, señaló.

En paralelo, destacó el posicionamiento de Tarcísio de Freitas, gobernador de San Pablo, quien manifestó su disposición a competir por la presidencia en 2030.

La periodista describió su perfil político y señaló que “Tarcísio es una persona con una capacidad grande de debate, que entiende los procesos políticos, entiende los procesos económicos”. También planteó que la senadora podría encontrar un espacio dentro de una eventual fórmula presidencial, particularmente por sus vínculos con sectores cristianos evangélicos.

Bolsonaro, las tensiones internas y las repercusiones políticas

Otro de los puntos analizados fue la salida de Bolsonaro y las declaraciones del presidente del Partido Liberal, quien aseguró haberse enterado por los medios de comunicación.

Gosman expresó sus dudas sobre esa versión y recordó que dirigentes importantes de la campaña habían mantenido reuniones con el expresidente para recomendarle que no desconociera los resultados electorales ni abandonara el país. “Le dijeron a Bolsonaro que no se fuera, que no hiciera desconocimiento de los resultados”, recordó.