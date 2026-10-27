RDC: Israel impide el ingreso de parlamentarios europeos a Cisjordania en medio de las elecciones

Durante su columna en Ronda de Corresponsales por +Perfil, el periodista Enrique Zattara analizó la detención de una delegación integrada por 23 parlamentarios y representantes de distintos países de la Unión Europea y Gran Bretaña. Las autoridades israelíes retuvieron al grupo cuando intentaba ingresar a Cisjordania y, tras nueve horas de interrogatorios, ordenaron su regreso a sus respectivos países.

Zattara vinculó el episodio con el aumento de las tensiones en la región y las denuncias por ataques contra aldeas palestinas. Además, se refirió al contexto electoral israelí y a las dificultades que podría enfrentar la oposición para formar una mayoría parlamentaria sin el apoyo de los partidos árabes.

La detención de parlamentarios europeos y las denuncias de violencia en Cisjordania

«Una muestra más de la problemática grave que se está produciendo cada vez más y de la actitud del gobierno israelí frente a la repulsa internacional», afirmó Enrique Zattara al referirse al episodio.

El periodista mencionó que los representantes fueron retenidos durante nueve horas en un puente fronterizo próximo a Jordania y, después de ser interrogados, fueron enviados de regreso a sus países. «Esta gente fue detenida en un puente, el nombre del puente lo tengo por aquí, en el límite de Jordania, fueron retenidos de mala manera según denunciaron estos parlamentarios durante nueve horas por el ejército y la policía israelí en la frontera hasta que luego de un interrogatorio los hicieron volver a sus países», detalló en +Perfil.

Denuncias por ataques de colonos contra aldeas palestinas

Zattara vinculó el episodio con la situación de violencia denunciada en distintas localidades de Cisjordania, donde, según indicó, se registraron ataques contra la población palestina y sus bienes. «Esta gente fue detenida el día anterior de las elecciones cuando un ministro había dicho previamente que se iba a impedir el paso a Cisjordania a los activistas que tuvieran algún tipo de vinculación con las campañas para la salida de los asentamientos ilegales».

El periodista también mencionó denuncias sobre agresiones a diplomáticos y periodistas durante visitas a aldeas de la región. «Y que como hemos visto en estos mismos días, se han detectado más de 160 ataques en las aldeas e incluso con el apoyo del ejército israelí, gente que está robando incluso las cosechas», señaló.

Las elecciones en Israel y las dificultades para formar gobierno

El episodio coincidió con las elecciones israelíes, una jornada que, según comentó Zattara, registraba una participación elevada. En ese contexto, el periodista se refirió a las posibles dificultades para conformar una mayoría parlamentaria. «El problema sí es que el candidato opositor podría llegar a la mayoría contando con el apoyo de los votos que saquen los partidos árabes, pero claro, frente a la situación en Israel el candidato opositor ya ha dicho de antemano que descarta toda alianza con los partidos árabes».

Sobre las consecuencias de esa situación, agregó: «Lo cual lo más probable es que la situación siga manteniéndose con Netanyahu como interino hasta que se resuelva, que como pueden pasar meses».