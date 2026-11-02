RDC: hubo 320 detenidos en Reino Unido por una protesta contra la ilegalización de Acción por Palestina

El periodista, Enrique Zattara, durante su intervención en Ronda de Corresponsales (RDC) por +Perfil, analizó que unas 320 personas fueron detenidas durante una manifestación frente a la embajada de Estados Unidos en Londres, convocada en rechazo a la ilegalización del grupo Acción por Palestina y en apoyo a la población palestina.

Enrique Zattara explicó que las manifestaciones en apoyo a Palestina llevan tiempo realizándose en el Reino Unido y que, durante un período, llegaron a convocarse todos los sábados, con la participación de miles de personas. Sobre el último operativo policial, precisó: “Y fueron detenidas 320 personas, según el informe de la policía, no es una evaluación extraoficial”.

La dimensión del procedimiento quedó reflejada en otra de sus observaciones: “Lo que significa que prácticamente una de cada tres personas fue presa el viernes el sábado por la tarde”.

Zattara también destacó la diferencia con lo sucedido en Edimburgo, donde se realizó una protesta de características similares sin arrestos: “Y al mismo tiempo, curiosamente, en Edimburgo, se hizo otra manifestación de las mismas características frente al consulado de los Estados Unidos, por los mismos motivos y con la misma organización, y no hubo ninguna arresto”.

Para el periodista, la situación genera interrogantes sobre el accionar del gobierno laborista: “Todo esto tiene un aire enrarecido que viene cuestionando algunas de las actitudes del gobierno laborista ya desde la época de aquí de Starmer pero que empiezan a repetirse ahora frente al gobierno de Andy”.

Por qué Acción por Palestina fue incluida en la legislación antiterrorista

Zattara explicó que Acción por Palestina es uno de los grupos que organiza con mayor frecuencia manifestaciones y acciones de protesta. Sin embargo, recordó que sus actividades también incluyeron intervenciones que las autoridades británicas calificaron como vandalismo.

“En el año 2021, concretamente, todavía gobernando Rishi Sunak, este grupo produjo dos acciones de lo que se llama vandalismo”, señaló en +Perfil. Según detalló, se realizaron pintadas en los alrededores de una base militar estadounidense y se arrojó pintura roja sobre un banco londinense vinculado con inversiones en empresas de armamento que venden armas a Israel.

A partir de esos episodios, el gobierno decidió incluir a la organización en la legislación antiterrorista. Zattara cuestionó esa decisión y recordó que, cuando asumió Keir Starmer, existía la expectativa de que fuera revertida: “Cuando asumió Kier Starmer se presumía que lo primero que iban a hacer era quitar esa barbaridad”.