RDC: el presupuesto británico apuesta por las ayudas sociales y busca aliviar el costo de vida

El presupuesto del Reino Unido se convirtió en uno de los principales temas de la agenda política y económica. Según explicó Marta Núñez en RDC, las expectativas eran elevadas porque la presentación representa un desafío para el Gobierno y una oportunidad para responder a las dificultades socioeconómicas que atraviesa la población.

La periodista destacó que el análisis de las cuentas públicas tiene un carácter especialmente práctico en la sociedad británica. «Aquí interesa el presupuesto. La gente se pone a pensar: a ver, ¿cómo me va a afectar?», afirmó, al describir una cultura política en la que los ciudadanos evalúan las consecuencias concretas de cada medida sobre sus ingresos y gastos.

Ayudas sociales, pensiones y reducción de impuestos

Entre los anuncios mencionados durante la entrevista figura una ayuda de 100 libras para determinados hogares, destinada a aliviar el costo de la energía. También se prevé una reducción del IVA a partir de abril y la eliminación de impuestos a la importación para un centenar de productos, incluidos alimentos y otros insumos.

En materia previsional, Núñez señaló que el presupuesto contempla un incremento de las pensiones estatales y modificaciones en los límites impositivos para los jubilados. Asimismo, indicó que se proyecta un aumento del salario mínimo del 3,9 % y mayores beneficios fiscales para quienes realizan tareas de cuidado no remuneradas.

Al resumir el sentido de estas iniciativas, la periodista coincidió en que se trata de medidas orientadas principalmente a la protección social. «De neto corte social», respondió cuando el conductor le preguntó si los anuncios tenían ese perfil.

Vivienda, defensa y crecimiento: los desafíos a largo plazo

Además de las medidas inmediatas, el presupuesto incluye objetivos de inversión en vivienda, defensa y asistencia internacional. Núñez mencionó un plan habitacional con una inversión inicial de un billón, que podría alcanzar los 40 billones en diez años, según las cifras expuestas durante la conversación.

En defensa, destacó la referencia a un gasto equivalente al 3,5 % del producto interno bruto y a una partida de 10 billones destinada a ayuda militar y económica para Ucrania. Las previsiones económicas también forman parte del debate. De acuerdo con los datos mencionados por la periodista, el Gobierno proyecta un crecimiento del 1,2 %, mientras que la meta de inflación es alcanzar el 2 % en 2028.

Sin embargo, Núñez advirtió que los planes de largo plazo deben analizarse con cautela, ya que sus resultados dependen de cómo evolucionen las condiciones económicas y políticas. La clave, sostuvo, está en traducir los anuncios generales en consecuencias comprensibles para cada ciudadano.

«Para una persona soltera significa todo esto. Para uno que está ganando de tal y tal significa todo esto. Para la familia tipo, con dos hijos, significa todo esto», explicó sobre el modo en que los medios británicos suelen desglosar los efectos del presupuesto.

Y concluyó con una definición que resume su análisis: «Es muy pragmático». Para Núñez, comprender el presupuesto significa, ante todo, identificar qué promete el Gobierno y cómo esas decisiones repercuten en la vida cotidiana de la población.