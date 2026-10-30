RDC: el Papa León XIV se convirtió en el primer pontífice de la historia que vota en una elección general de Estados Unidos

En otro segmento de Ronda de Corresponsales por +Perfil, el periodista Norman Powell informó que el papa León XIV votó por correo en las elecciones de medio término de Estados Unidos, según confirmó el Vaticano. El pontífice, nacido en Chicago y cuyo nombre civil es Robert Prevost, fundamentó su participación en la importancia de la intervención ciudadana en los procesos democráticos.

La oficina de prensa de la Santa Sede señaló que León XIV ejerce su derecho al voto como ciudadano estadounidense siempre que tiene la posibilidad de hacerlo. Además, el corresponsal repasó los antecedentes electorales del pontífice en Illinois y sus declaraciones sobre la política estadounidense, que le valieron críticas del presidente Donald Trump.

El papa León XIV votó por correo en las elecciones de medio término

“Lo hizo por correo. El Vaticano lo confirmó hoy, que el pontífice, como sabemos, ha nacido en Chicago, envió su voto por correo de cara a estas elecciones de medio término”, explicó Norman Powell.

La oficina de prensa de la Santa Sede señaló que León XIV ejerce su derecho al voto como ciudadano estadounidense siempre que tiene la posibilidad de hacerlo. Según Powell, el comunicado vaticano destacó la postura del pontífice sobre la participación ciudadana: “El santo padre expresa su convicción sobre el derecho y el deber de los ciudadanos de participar en los procesos democráticos, agregó la nota vaticana”.

Los antecedentes electorales del papa en Illinois

León XIV posee la ciudadanía estadounidense y la peruana, además de ser jefe de Estado de la Santa Sede. Su participación en las elecciones de Estados Unidos tiene antecedentes: desde el año 2000, votó en cinco comicios. “Desde el año 2000, el Papa ha votado cinco en cinco elecciones. En dos ocasiones solicitó papeletas demócratas y en tres papeletas republicanas según los registros que están en poder de la junta electoral del estado de Illinois”, detalló Powell en +Perfil.

La noticia sobre su voto fue publicada inicialmente por el diario Chicago Sun-Times, que citó al jefe de gabinete de la oficina del secretario del condado de Will. Según esa fuente, el Papa, registrado con una dirección en New Lennox, solicitó su boleta para votar por correo el 3 de octubre.

Las posiciones de León XIV sobre la política estadounidense

Desde que asumió como pontífice, León XIV recibió críticas del presidente Donald Trump por sus declaraciones sobre la guerra contra Irán y sus pedidos de un trato digno para los inmigrantes. “Desde que se convirtió en Papa, León catorce ha sido criticado por el presidente Donald Trump por condenar reiteradamente la guerra contra Irán y por exhortar al trato digno de los inmigrantes”, señaló el corresponsal.

Powell también remarcó que el Papa sigue de cerca la política estadounidense y que no evita intervenir en debates públicos. “León ha dejado claro en varias ocasiones que sigue de cerca la política local de Estados Unidos y que no teme intervenir”, afirmó.