RDC: el bolsonarismo impulsó despidos y boicots contra quienes apoyaban a Lula da Silva en Brasil

La polarización política en Brasil tuvo consecuencias que fueron más allá de la disputa electoral: durante la campaña, sectores vinculados al bolsonarismo promovieron despidos de trabajadores que apoyaban a Luiz Inácio Lula da Silva y boicots contra empresas cuyos dueños habían manifestado su respaldo al dirigente.

En Ronda de Corresponsales, por +Perfil, la periodista Eleonora Gosman señaló que algunos empleadores justificaron los despidos con otros motivos para disimular la discriminación política. También describió campañas contra compañías y supermercados, en un escenario marcado por la confrontación entre los sectores políticos brasileños.

El bolsonarismo y las presiones contra trabajadores que apoyaban a Lula

Gosman explicó que dirigentes vinculados al bolsonarismo promovieron que empresarios despidieran a empleados que se manifestaban a favor de Lula. Según indicó, entre quienes impulsaron estas iniciativas había representantes políticos que difundían sus propuestas a través de las redes sociales.

La corresponsal remarcó que la legislación brasileña prohíbe despedir a una persona por discriminación política. Sin embargo, afirmó que hubo empresarios que avanzaron con desvinculaciones y buscaron justificarlas mediante otros argumentos.

"Empezaron a poner, digamos, excusas reales para despedir a un trabajador que votaba por Lula", señaló Gosman al describir el mecanismo. Entre los motivos alegados figuraban la supuesta necesidad de reducir personal o la presunta falta de condiciones del empleado para continuar en su puesto.

Boicots contra empresas que expresaban su apoyo a Lula

La tensión política también alcanzó a los empresarios que manifestaban públicamente su respaldo al dirigente del Partido de los Trabajadores. De acuerdo con Gosman, algunas compañías fueron blanco de campañas de boicot impulsadas por sectores identificados con el bolsonarismo.

La periodista mencionó como ejemplo hipotético el caso de una empresa alimenticia cuyo dueño hubiera expresado su apoyo a Lula y que, por ese motivo, enfrentara un llamado a dejar de comprar sus productos. Aclaró que se trataba de una ilustración y sostuvo que situaciones de ese tipo afectaron a distintas empresas, incluidos supermercados.

Gosman subrayó que estas prácticas respondían a iniciativas del bolsonarismo. "Nunca fue una opción en las redes de Lula, ni el ejército de Lula se pronunció en ese sentido", afirmó, al diferenciar las acciones que describía de las posiciones del sector que respaldaba al entonces candidato.