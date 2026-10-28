RDC: Donald Trump elimina restricciones al metano y apuesta por aumentar la producción petrolera en Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que su administración eliminará una normativa aprobada durante el Gobierno de Joe Biden, cuyo objetivo era reducir las emisiones de metano generadas por la extracción de petróleo y gas. La decisión se enmarca en una política orientada a ampliar la producción nacional de hidrocarburos.

Al analizar el anuncio, Norman Powell explicó en RDC que «el presidente Trump está alentando el aumento de la producción petrolera, sin ninguna duda». El periodista también vinculó esta estrategia con los movimientos recientes en el mercado energético y la llegada de petróleo venezolano a Estados Unidos.

Trump busca impulsar la producción petrolera y reducir los costos

Según relató Powell, Trump recibió en Texas el primer millón de barriles de petróleo procedentes de Venezuela, en el contexto de las gestiones realizadas por su administración tras la detención de Nicolás Maduro, de acuerdo con los acontecimientos descritos durante la entrevista.

En ese mismo escenario, el mandatario estadounidense defendió la eliminación de la regulación ambiental y sostuvo que el cambio permitiría generar ahorros para las empresas y los consumidores. Además, afirmó que la medida facilitaría la disponibilidad de 210 millones de barriles de petróleo, una cantidad que, según las cifras mencionadas en el anuncio, equivale aproximadamente al 10 % del consumo estadounidense.

Powell señaló que la iniciativa también responde a las presiones económicas vinculadas con el precio de los combustibles. «La medida busca fomentar una mayor extracción nacional en un contexto en el que Trump enfrenta críticas por los elevados precios del combustible», explicó.

Emisiones de metano y cambio climático: el impacto de la decisión

Más allá de los argumentos económicos de la Casa Blanca, la eliminación de las restricciones plantea interrogantes sobre las consecuencias ambientales. El metano es uno de los principales gases de efecto invernadero y contribuye al calentamiento global, especialmente por su capacidad de retener calor en la atmósfera durante períodos relativamente cortos.

En ese sentido, Powell destacó la importancia del problema: «El metano es responsable de aproximadamente un tercio de las emisiones de gases de efecto invernadero que provocan el calentamiento del planeta», afirmó, al referirse a las estimaciones científicas mencionadas en la entrevista.

El periodista también recordó que reducir las emisiones de este gas se convirtió en una prioridad internacional para limitar el avance del cambio climático. Las operaciones vinculadas con la producción de petróleo y gas constituyen una fuente industrial importante de metano, cuyo impacto climático a corto plazo es considerablemente superior al del dióxido de carbono por unidad de masa.

Consultado sobre el posible efecto electoral del anuncio, Powell consideró que la decisión llegaba en una etapa avanzada de la campaña. «Yo creo que ya la elección está prácticamente decidida», sostuvo al cierre del intercambio.